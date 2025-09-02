[jinin] Renuncia el presidente de Suntory

Del whisky al escándalo: dimite el líder de Suntory tras investigación por drogas

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

El gigante japonés de bebidas Suntory Holdings anunció que su presidente, Niinami Takeshi (66 años), presentó su renuncia el 1 de septiembre luego de que la policía lo investigara por la importación de un suplemento alimenticio presuntamente relacionado con derivados de cannabis (THC).

Según la compañía, la situación representa una “falta de criterio incompatible con la función de presidente”, por lo que aceptaron de inmediato su dimisión para proteger la credibilidad de la firma.

🕵️ Investigación policial

El 22 de agosto , la policía de Fukuoka registró la casa de Niinami en Tokio .

La sospecha era que había importado desde Estados Unidos un suplemento con THC.

Durante la inspección: No encontraron el producto en su vivienda. Niinami fue sometido a una prueba de orina rápida , que dio negativa . Él declaró que no tenía plena conciencia de haber recibido una sustancia ilegal .



👉 Es decir: no fue arrestado, pero sí interrogado voluntariamente.

🔗 ¿Por qué salió su nombre?

El caso no empezó con él.

En julio , la policía investigaba a otra persona detenida por drogas .

En esa investigación apareció mencionado el nombre de Niinami.

A raíz de eso, decidieron revisar si él también estaba involucrado.

🏢 Reacción de Suntory

La compañía explicó que, aunque no se haya probado un delito, la falta de cuidado en torno a los suplementos ya era suficiente para considerar que Niinami no podía seguir como presidente .

Para proteger la reputación de Suntory, aceptaron de inmediato su dimisión.

La empresa aclaró que continuará sus operaciones con normalidad y que anunciará pronto un plan de sucesión.

⚖️ El marco legal en Japón

En Japón, toda forma de cannabis y sus derivados está estrictamente prohibida por la Ley de Estupefacientes y Psicotrópicos .

Incluso si se importa por desconocimiento, puede considerarse un delito de posesión o importación .

La sociedad japonesa tiene tolerancia cero hacia las drogas, lo que convierte cualquier sospecha en un escándalo mayor.

🌍 Impacto y significado

Para la empresa: Suntory es un símbolo del Japón moderno, con marcas internacionales como Jim Beam, Yamazaki y Boss Coffee .

La renuncia busca evitar daños globales de imagen, sobre todo en mercados donde el cannabis ya está legalizado y el contraste cultural es fuerte. Para la sociedad japonesa: Refleja la idea de que los líderes empresariales deben ser impecables en conducta .

Incluso una sospecha sin arresto ni pruebas concluyentes puede costar el cargo. Para Niinami en lo personal: Aunque no haya cargos formales, su carrera en la élite empresarial japonesa queda gravemente afectada.

Es un recordatorio de que en Japón la reputación pesa tanto como la ley.

✅ En resumen:

Niinami no fue arrestado ni se hallaron pruebas sólidas en su contra, pero en Japón basta con que un alto directivo esté bajo sospecha de drogas para perder su puesto. La renuncia es una manera de cuidar la credibilidad de Suntory y demuestra cómo en la cultura empresarial japonesa la imagen y la confianza social son tan importantes como la legalidad misma.

