[shokuhin sagi] MiniStop reemplazará dueños

📍Tōkyō, 2 de septiembre de 2025

La cadena de conveniencia Ministop Co. anunció que reemplazará a los dueños de 25 franquicias tras descubrir que manipularon las fechas de caducidad en alimentos preparados en tienda —onigiri, obentō, rollitos de primavera y pollo frito— que llegaron a venderse hasta 14 horas después de vencer.

En algunos locales, esta práctica se prolongó más de tres años.

Dos clientes reportaron vómitos y malestar tras consumir productos de una de estas tiendas, aunque no se ha establecido una relación directa.

⚖️ Marco legal japonés aplicable

En Japón, los casos de alteración de fechas de caducidad en alimentos están regulados principalmente por:

Ley de Higiene Alimentaria (食品衛生法, Shokuhin Eisei Hō) Establece normas para garantizar la inocuidad de los alimentos.

La manipulación de fechas se considera una violación de etiquetado y puede acarrear sanciones administrativas y penales. Ley de Etiquetado de Alimentos (食品表示法, Shokuhin Hyōji Hō) Obliga a mostrar de manera veraz información sobre ingredientes, alérgenos y fechas de consumo.

Alterar etiquetas constituye un delito de falsificación o etiquetado engañoso. Ley de Transacciones Comerciales Justas (景品表示法, Keihin Hyōji Hō)

Prohíbe prácticas que induzcan a error al consumidor.

El etiquetado falso puede ser considerado publicidad engañosa.

🔎 Posibles sanciones

Multas administrativas: hasta 2 millones de yenes (≈13,000 USD) para la empresa responsable.

Sanciones penales: en casos graves, los responsables (dueños o gerentes) podrían enfrentar hasta 2 años de prisión o multas de hasta 2 millones de yenes bajo la Ley de Higiene Alimentaria.

Órdenes de suspensión de operaciones: las prefecturas pueden ordenar el cierre temporal de tiendas reincidentes.

Rescisión de contrato de franquicia: como ya anunció Ministop, se procederá a reemplazar a los dueños implicados, lo cual en Japón es una medida disciplinaria muy severa.

🏛️ Antecedentes y control estatal

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (厚生労働省, Kōsei Rōdō-shō) supervisa los casos de higiene alimentaria.

Las oficinas de sanidad locales (保健所, Hokenjo) pueden realizar inspecciones sorpresa y emitir sanciones inmediatas.

Este tipo de incidentes suele aumentar la presión social y mediática, obligando a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre konbini y restaurantes.

📉 Impacto social y empresarial

En Japón, donde los consumidores confían ciegamente en la precisión de las fechas de vencimiento, este escándalo daña la credibilidad no solo de Ministop, sino también de la industria de conveniencia en general.

La suspensión de ventas de alimentos preparados afecta al 6–8% de los ingresos por tienda y obliga a la empresa a evaluar compensaciones a franquiciados inocentes.

✨ Conclusión

El caso de Ministop no es solo un problema de reputación:

👉 Legalmente, abre la puerta a sanciones económicas, procesos penales y cierres administrativos.

👉 Socialmente, erosiona la confianza en los konbini, pilares del consumo diario en Japón.

👉 Estructuralmente, evidencia la tensión entre la lucha contra el desperdicio de alimentos y la seguridad alimentaria.

