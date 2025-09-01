🏪 Escándalo en Ministop: manipulación de fechas de vencimiento en 25 tiendas

Tōkyō | 1 de septiembre de 2025

La cadena de conveniencia Ministop, parte del grupo AEON, reconoció el 1 de septiembre que en 25 de sus locales se detectaron irregularidades en el etiquetado de la fecha de consumo de onigiri, bentō y otros alimentos preparados en tienda.

El caso salió a la luz el 18 de agosto, cuando la empresa reveló que ya había identificado 23 tiendas en Tokio, Osaka, Saitama y Aichi con prácticas indebidas. Tras ampliar la investigación hasta fines de agosto, el número de locales implicados ascendió a 25 en siete prefecturas.

🏪 Casos específicos en Tokio

Adachi-ku – ( Adachi torakkutāminaru-ten – 足立トラックターミナル店) El 19 de agosto , inspectores de la Oficina de Salud de Adachi detectaron que los onigiri recién preparados no recibían la etiqueta de consumo de inmediato , como exige el manual de la empresa. El encargado explicó: “Estábamos ocupados con otras tareas, y la colocación de la etiqueta se retrasó. No intentamos extender la fecha de consumo

Edogawa-ku – ( Kasai torakkutāminaru-ten – 葛西トラックターミナル店) El 21 de agosto , la Oficina de Salud de Edogawa confirmó una práctica similar: productos expuestos sin etiquetado durante un tiempo. La autoridad ordenó cumplir estrictamente la regla corporativa: etiquetar en el momento de la preparación .



⚠️ Por qué es grave

En Japón, los consumidores confían ciegamente en las konbini (convenience stores) como garantía de frescura, higiene y precisión en la información alimentaria.

El no etiquetar inmediatamente puede generar sospechas de que la fecha de consumo se manipuló para extender la venta de un producto.

Aunque Ministop insiste en que “no hubo intención de fraude”, la repetición en 25 tiendas revela una falla estructural de control más que simples errores aislados.

⚖️ Marco legal y sanciones

El caso se relaciona con la Shokuhin Eisei Hō (食品衛生法 / Ley de Higiene Alimentaria), que exige que los alimentos preparados lleven la fecha de consumo (消費期限 / Shōhi kigen) indicada de forma clara y precisa.

🔹 Posibles sanciones administrativas

Shidō (指導 / advertencia oficial)

→ Cuando se detecta incumplimiento pero sin riesgo inmediato para la salud. Kaizen meirei (改善命令 / orden de mejora)

→ La autoridad obliga a corregir de inmediato los procesos de manipulación y etiquetado. Eigyō teishi meirei (営業停止命令 / suspensión temporal del negocio)

→ Se aplica si hay riesgo para la salud pública o reincidencia grave. Bassoku (罰則 / sanciones penales o económicas)

→ En casos de fraude intencional, la ley contempla multas de hasta 2,000,000 yenes (unos 13,000 USD) e incluso chōeki (懲役 / pena de prisión) para los responsables.

🛠️ Medidas de Ministop

Para recuperar la confianza, la empresa anunció:

Nombrar un responsable de calidad bajo la supervisión directa del presidente. Revisar el estándar de cámaras en cocinas para vigilar la preparación y etiquetado. Capacitación extra a empleados sobre normas de higiene y etiquetado.

🌐 Contexto social

Este caso se suma a una serie de escándalos alimentarios que han sacudido Japón en los últimos años (fraudes en restaurantes, carne mal etiquetada, fechas manipuladas en hoteles).

Para la ciudadanía japonesa, donde la confianza en la puntualidad y transparencia de las konbini es parte de la vida diaria, noticias como esta erosionan la seguridad alimentaria y obligan a las cadenas a demostrar controles más estrictos frente a la competencia de 7-Eleven, Lawson y FamilyMart.

Comunicado oficial

Ministop Co., Ltd.

Resultados de la investigación sobre irregularidades en la indicación de la fecha de caducidad de onigiris elaborados en tienda y próximos pasos

1 de septiembre de 2025

En relación con el caso de manipulación indebida de las fechas de caducidad en onigiris y otros productos elaborados en nuestras tiendas, deseamos expresar nuevamente nuestras más sinceras disculpas a nuestros clientes, franquiciados, socios comerciales y autoridades administrativas por las graves molestias y la preocupación ocasionadas.

El 29 de agosto concluimos la investigación en la totalidad de nuestras 1,786 tiendas y, a continuación, presentamos los resultados y las medidas que implementaremos en adelante.

Tras la detección de este incidente, el 9 de agosto suspendimos la producción de onigiris y bentō hechos a mano en todas las tiendas. En el curso de la investigación, hasta el 16 de agosto se confirmaron irregularidades en 23 locales. Posteriormente, el 18 de agosto, también suspendimos la elaboración de platillos preparados en tienda y, al continuar las indagaciones, se detectaron dos casos adicionales, llegando a un total de 25 tiendas con prácticas indebidas.

Reconocemos con profundo pesar que fuimos negligentes en nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria y en mantener la confianza de nuestros clientes a través de un comercio honesto. Reiteramos nuestras disculpas por la inquietud y el daño ocasionados.

De ahora en adelante, reforzaremos la educación de todos los empleados sobre la importancia de ofrecer productos recién preparados, así como sobre la higiene alimentaria. Entre las medidas implementadas se incluyen:

designación de un responsable exclusivo de control de calidad directamente bajo la supervisión del presidente,

creación de un canal de consulta interna denominado “Cocina 110” ,

introducción de impresoras de etiquetas que funcionen según planes de producción por franjas horarias,

instalación de cámaras en cocinas para confirmar que los productos se elaboran siguiendo los manuales,

con el fin de garantizar seguridad y confianza en los alimentos.

Una vez confirmada la plena implementación de estas medidas, informaremos oportunamente sobre la reanudación de la producción y venta de dichos productos.

Informe

1. Método y resultados de la investigación

(1) Método:

Verificación cruzada de la hora de producción, la hora y número de etiquetas emitidas, así como de las cantidades vendidas y desechadas en cada franja horaria. Revisión de grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistas con responsables en tiendas sospechosas para determinar si hubo manipulación en la indicación de fechas.

(2) Resultados:

Tiendas investigadas: 1,786.

Tiendas con irregularidades confirmadas: 25.

Periodo investigado: del 1 al 29 de agosto de 2025.

Productos afectados: onigiris hechos a mano, bentō elaborados en tienda y platillos preparados (aprox. 70 tipos).

2. Medidas de prevención de reincidencia

Institucionalizar la verificación periódica de datos sobre producción, venta y desecho. Designar un responsable de control de calidad bajo supervisión presidencial para reforzar las inspecciones en tienda. Implementar impresoras de etiquetas sincronizadas con planes de producción y revisar los criterios de instalación de cámaras en cocinas, reforzando la higiene y previniendo incumplimientos. Endurecer los estándares de evaluación de higiene realizados por terceros. Crear el canal de denuncias internas “Cocina 110” para fortalecer el sistema de reporte. Reeducar a todo el personal —franquiciados y empleados de la sede— sobre el valor de los productos frescos y saludables elaborados en tienda, así como la importancia de la gestión higiénica y el cumplimiento de reglas.

3. Tiendas con irregularidades confirmadas (25, al 1 de septiembre de 2025)

Saitama : Higashimatsuyama Rokutanmachi, Higashi-Urawa, Kawaguchi Shimbori.

Tokio : Kasai Truck Terminal, Adachi Truck Terminal.

Aichi : Nagoya Tsutsujigaoka, Nagoya Kozuka.

Kioto : Kumiyama Taira, Tanabe Chūō, Arashiyama Ekimae.

Osaka : Suita Shimizu, Ibaraki Fujinosato, Ibaraki Saito Asagi, Neyagawa Kamikanda, Higashi-Osaka Wakae Kitamachi, Osaka Morokuchi 5-chōme, Kadoma Yanagida-chō, Osaka Hama 2-chōme, Kitahorie, Higashi-Osaka Korazuri, Ōhasu Higashi 3-chōme.

Hyōgo : Kawanishi Minono 2-chōme, Kawanishi Nishitada.

Fukuoka: Fukuoka Hatta 1-chōme, Fukuoka Kashii-hama 4-chōme.

Anexo

¿Por qué los konbini prefieren tirar los alimentos que no se venden a la basura antes de comercializarlos ?

Las tiendas de conveniencia japonesas (konbini, コンビニ) —como 7-Eleven, Lawson o FamilyMart— suelen tirar a la basura alimentos no vendidos en lugar de venderlos con descuentos fuertes o extenderles la vida útil. Esto ocurre por varias razones culturales, económicas, legales y logísticas:

1. Control de imagen y confianza del consumidor

En Japón, la confianza en la calidad y frescura de los alimentos es altísima.

Un producto vencido o con aspecto “pasado” puede dañar la imagen de la marca entera.

Prefieren garantizar que todo lo que el cliente compra es 100% fresco y seguro , aunque eso implique desechar comida en buen estado.

Para los japoneses, la limpieza y el orden en la tienda son parte de la experiencia de compra.

2. Normas de seguridad alimentaria y legales

La legislación japonesa obliga a que productos preparados en tienda (onigiri, bentō, sandwiches) tengan fechas de caducidad muy estrictas , a veces de solo unas horas.

Si ocurre una intoxicación por alimentos vencidos, la responsabilidad legal recae directamente en la cadena, que enfrentaría multas, cierres y pérdida de confianza .

Esto refuerza la práctica de retirar productos mucho antes de que sean peligrosos.

3. Estrategia comercial y logística

Los konbini funcionan con un modelo de reposición rápida (varias entregas al día). Prefieren retirar productos y reemplazarlos por nuevos en lugar de manejar descuentos agresivos.

Los clientes japoneses esperan ver estantes siempre llenos y frescos , incluso de madrugada. Eso genera más ventas globales aunque implique mayor desperdicio.

Los descuentos existen (por ejemplo, stickers amarillos en bentō por la noche), pero suelen ser moderados y en horarios muy específicos.

4. Presión de las franquicias

En muchos casos, los dueños de franquicias no pueden decidir libremente aplicar rebajas o donar alimentos: deben seguir las reglas de la empresa matriz.

Esto crea tensión, pues los operadores cargan con el costo de los alimentos desechados. Ha habido demandas de franquiciados contra 7-Eleven por este motivo.

5. Cambios recientes y debate social

El desperdicio alimentario (食品ロス, shokuhin ros) es un problema reconocido en Japón: se estima que cada año se tiran alrededor de 5 a 6 millones de toneladas de comida , gran parte proveniente de minoristas.

Algunas cadenas ya experimentan con: Apps de descuento de última hora , Donaciones a bancos de alimentos , Transformación en alimento para ganado o energía .

Sin embargo, los cambios son lentos por la fuerte presión cultural hacia la perfección y la frescura absoluta.

✅ En resumen:

Las tiendas de conveniencia japonesas prefieren tirar comida antes que venderla vencida porque priorizan la confianza del consumidor, cumplen normas legales estrictas y mantienen una estrategia comercial de frescura absoluta. Aunque el desperdicio es grande, ya existe presión social y gubernamental para que las cadenas busquen alternativas más sostenibles.

©NoticiasNippon