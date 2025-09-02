[kyō no kion] Japón arde en septiembre

Más de 200 ciudades superan los 35℃ por segundo día consecutivo por primera vez en septiembre

📍Tōkyō | 2 de septiembre de 2025

Japón vivió este martes un episodio sin precedentes de calor extremo en pleno septiembre, con temperaturas que rozaron los 40 grados en el interior del país y que marcaron récords históricos en ciudades como Sendai y Tokio.

🔥 Una jornada fuera de lo normal

Lo que debía ser el inicio del alivio otoñal se convirtió en una jornada sofocante y peligrosa.

En Saitama (Hatoyama) , el termómetro llegó a 39.8℃ , la tercera temperatura más alta jamás registrada en septiembre en Japón.

Gunma (Kiryu) alcanzó 39.0℃ , y en Tokushima (Mima/Anabuki) se registraron 38.6℃ .

En Sendai , la temperatura llegó a 37.4℃ , la más alta en toda su historia, lo que sorprendió a los residentes que nunca habían experimentado tal calor en septiembre.

En Tokio, la capital, se alcanzaron 37.0℃, el valor más alto en un mes de septiembre en los últimos 25 años.

El fenómeno no se limitó al este: 240 localidades de todo Japón superaron los 35℃, lo que significa que gran parte del país vivió un “猛暑日” (mōshobi, día de calor extremo). Fue además el cuarto día consecutivo con más de 200 puntos en esta categoría, algo nunca visto en septiembre.

📈 Récords que hablan de un cambio

Este verano está rompiendo marcas históricas:

En Tokio, se acumulan ya 27 días de mōshobi en 2025. El récord anterior era de 22 días (2022), superado con creces.

En Osaka, hoy se alcanzó el 42º día de mōshobi, sobrepasando el récord de 41 días que se había marcado en 2024.

Estos números no solo son estadísticas; son un reflejo de cómo el calor se ha convertido en un desafío estructural para la vida urbana y rural en Japón.

🌬️ ¿Qué provocó este calor inusual?

Tres factores se combinaron para generar esta ola sin precedentes:

Persistencia del aire veraniego en la atmósfera sobre Japón. Efecto föhn (フェーン現象): vientos secos y cálidos del suroeste que elevaron de golpe las temperaturas en la vertiente del Pacífico. Calentamiento global: los últimos tres veranos (2023, 2024 y 2025) han sido récord, evidenciando que los extremos climáticos ya son la nueva normalidad.

📆 Lo que viene en los próximos días

Mañana 3 de septiembre (miércoles) :

El calor seguirá siendo “de nivel desastre” (Saigai-kyū no atsusa, 災害級の暑さ) en el interior de Kantō y Kōshin , donde ciudades como Kumagaya (Saitama) y Kiryu (Gunma) podrían alcanzar 39℃ . En Nagoya se prevén 38℃ , mientras que Tokio y Osaka se mantendrán en 35℃ o más .

4 y 5 de septiembre (jueves y viernes) :

Finalmente llegarán lluvias generalizadas , que traerán alivio en buena parte del este y el centro del país. Sin embargo, también se esperan chubascos torrenciales y tormentas eléctricas , lo que podría generar riesgos de inundaciones y deslizamientos.

Fin de semana:

El calor regresará parcialmente, con máximas de 35℃ en amplias zonas, aunque sin alcanzar los extremos de hoy.

🧑‍⚕️ Una amenaza para la salud

El Ministerio de Medio Ambiente insiste en que esta es una situación de riesgo vital. El término usado es “calor de nivel desastre”, porque los golpes de calor (熱中症, netchūshō) pueden producirse en cuestión de minutos.

Las recomendaciones incluyen:

No salir en las horas críticas (11:00–16:00).

Beber agua de manera frecuente, incluso sin sed.

Usar aire acondicionado en interiores, ya que la ventilación natural no es suficiente en estas condiciones extremas.

📊 Un septiembre para la historia

Nunca antes se habían registrado dos días consecutivos con más de 200 localidades superando los 35℃ en septiembre. Lo que está ocurriendo no es una anomalía aislada, sino parte de una nueva tendencia de veranos más largos, más intensos y más peligrosos.

✅ En resumen:

Japón afronta un septiembre sin precedentes, con Sendai rompiendo récords históricos, Tokio alcanzando un calor inusual en un cuarto de siglo y Osaka marcando un nuevo récord de 猛暑日” (mōshobi, día de calor extremo). La palabra clave es “災害級” (Saigai-kyū , nivel de desastre): el calor ya no es solo un malestar estacional, sino un desafío de seguridad nacional y de salud pública.

