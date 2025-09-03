[kyō no kion] Japón vive un septiembre sofocante

🌡️ Récords de calor, alertas y riesgos para la población

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

Japón volvió a experimentar un día de calor extremo que quedará registrado como uno de los más intensos de este mes en la historia reciente.

La ciudad de Kōshū en Yamanashi se registró la temperatura más alta del día.

Además se rompieron 15 récords históricos de calor para un mes de septiembre, algo inusual ya que las máximas suelen empezar a descender hacia el otoño.

En total:

120 localidades sufrieron mōshobi (猛暑日) calor típico de verano. (≥35℃).

588 localidades llegaron a manatsubi (真夏日), calor fuerte, agotador para actividades diarias.( ≥30℃).

844 localidades alcanzaron natsubi (夏日) calor extremo, similar a tener fiebre alta, con gran riesgo de emergencias médicas. (≥25℃).

Esto significa que prácticamente todo el archipiélago estuvo sometido a calor veraniego, muchas zonas a calor extremo.

🌞 Evolución del día

La jornada empezó con lluvias intensas en Hokuriku por el paso de un frente. Sin embargo, hacia media mañana el cielo se despejó en gran parte de Japón y, con el sol fuerte, la temperatura se disparó.

Tokio : 37.0℃ → 4 días seguidos de猛暑日.

Nagoya : 36.2℃ → 20 días consecutivos de猛暑日, la segunda racha más larga de la historia (solo superada por los 25 días de 2024).

Se espera que durante la tarde el calor se intensifique aún más, con 38℃ en Nagoya y Gifu, y 36℃ en Osaka y Fukuoka.

🔴Máximas de la jornada

Yamanashi, Kōshū (勝沼 – Katsunuma)

🌡 38.5 °C a las 13:15 → récord de septiembre en la ciudad (antes: 37.4 °C en 2010).

➝ +7.7 °C sobre la media. Yamanashi, Kōfu (甲府 – Kōfu)

🌡 38.4 °C a las 13:03 → récord de septiembre en la ciudad (antes: 38.0 °C en 1992).

➝ +7.3 °C sobre la media. Saitama, Hatoyama (鳩山 – Hatoyama)

🌡 37.8 °C a las 13:21 → récord de septiembre (antes: 39.8 °C el 2/09/2025).

➝ +7.8 °C sobre la media. Ibaraki, Chikusei (筑西 – Chikusei)

🌡 37.8 °C a las 14:12 → récord de septiembre (antes: 37.7 °C el 2/09/2025).

➝ +8.1 °C sobre la media. Kagawa, Mitoyo (三豊 – Mitoyo)

🌡 37.6 °C a las 13:49 → récord de septiembre (antes: 37.6 °C en 1997).

➝ +6.5 °C sobre la media.

6–12. Otras ciudades como Kumagaya (埼玉), Kuki (埼玉), Kuwana (三重), Mino (岐阜), Nagoya (愛知), Hachiōji (東京) y Kiryū (群馬) también registraron entre 37.5 °C y 37.6 °C, todas con anomalías de +6 a +8 °C sobre la media.

📌 Claves para entender los datos

Promedio histórico vs. 2025 : Las anomalías (+6 °C a +8 °C) muestran cuánto más calor hizo respecto al promedio habitual de principios de septiembre.

Récords en septiembre : Lugares como Kōshū, Kōfu, Hatoyama, Chikusei y Mitoyo rompieron sus marcas anteriores para este mes.

Tendencia preocupante: Muchas de estas ciudades ya habían batido récords en julio y agosto 2025, y ahora repiten en septiembre, lo que indica un calor prolongado y fuera de lo común.

👥 Impacto humano

El calor no solo es una cifra en los termómetros, sino una carga diaria para la población:

En las grandes ciudades como Tokio, Osaka y Nagoya, los trabajadores que se trasladan en tren y a pie sufren un estrés adicional.

Para los extranjeros residentes , especialmente quienes trabajan en construcción, fábricas o agricultura, el riesgo de golpe de calor (熱中症, netchūshō) es mayor si no cuentan con descansos o acceso a aire acondicionado.

Las familias con niños pequeños enfrentan dilemas entre dejarlos salir a jugar o mantenerlos en interiores, lo que genera tensión y cansancio.

Los ancianos que viven solos son los más vulnerables: cada verano los hospitales reportan un aumento de ingresos por deshidratación o desmayos relacionados con el calor.

Además, las facturas de electricidad se disparan, ya que el uso del aire acondicionado se vuelve imprescindible incluso en septiembre.

🚨 Llamado a la precaución

Las autoridades y expertos en salud recomiendan:

Evitar salir en las horas más calurosas (11:00–16:00).

Tomar agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Descansar en lugares frescos.

Usar aire acondicionado o acudir a espacios públicos climatizados (bibliotecas, centros comunitarios, konbinis).

El WBGT (Índice de Estrés por Calor) se mantiene en niveles de riesgo muy alto en amplias zonas de Japón.

©NoticiasNippon