[netchūshō keikai arāto] alerta en 23 regiones

🚨 El riesgo es alto desde Kanto hasta Okinawa

📍Tōkyō | 3 de septiembre de 2025

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron hoy miércoles alertas de golpe de calor (熱中症警戒アラート, Netchūshō keikai ārato) en 23 regiones del país.

La medida responde a que el índice WBGT (暑さ指数, Atsusa shisū) superará el nivel “peligroso” (危険, kiken) en muchas zonas, lo que significa que cualquier actividad física al aire libre aumenta considerablemente el riesgo de insolación o colapso por calor.

📍 Prefecturas bajo alerta

🟦 Kantō-Kōshin (関東甲信)

Ibaraki-ken (茨城県)

Tōkyō-to / Tōkyō chihō (東京都/東京地方）

Chiba-ken (千葉県)

Kanagawa-ken (神奈川県)

Yamanashi-ken (山梨県)

🟨 Tōkai (東海)

Shizuoka-ken (静岡県)

Aichi-ken (愛知県)

Mie-ken (三重県)

🟥 Kinki (近畿)

Ōsaka-fu (大阪府)

Hyōgo-ken (兵庫県)

Wakayama-ken (和歌山県)

🟩 Chūgoku (中国)

Hiroshima-ken (広島県)

Yamaguchi-ken (山口県)

🟧 Shikoku (四国)

Tokushima-ken (徳島県)

Ehime-ken (愛媛県)

Kōchi-ken (高知県)

🟪 Kyūshū Hokubu (九州北部)

Fukuoka-ken (福岡県)

Saga-ken (佐賀県)

Nagasaki-ken (長崎県)

Kumamoto-ken (熊本県)

Ōita-ken (大分県)

🟫 Kyūshū Nanbu · Okinawa (九州南部・沖縄)

Kagoshima-ken / Amami chihō nozoku (鹿児島県/ 奄美地方除く）

Yaeyama-chihō (八重山地方)

👉 En todas estas zonas, la combinación de temperaturas cercanas o superiores a 35 °C, humedad alta y radiación solar intensa eleva el riesgo.

🧾 ¿Qué es el WBGT?

El “Wet Bulb Globe Temperature” (WBGT) o Índice de Calor combina: Temperatura Humedad Radiación solar / reflejo del suelo Velocidad del viento

Es más fiable que solo la temperatura porque predice mejor el número de personas que sufrirán golpes de calor.

Cuando el WBGT ≥ 33, se considera “peligroso”: se recomienda suspender ejercicio, deportes y trabajos pesados al aire libre.

🛡️ Recomendaciones oficiales

Hidratación constante: agua + sales minerales (suplementos o bebidas isotónicas).

Uso del aire acondicionado incluso en interiores, aunque haya ventilación.

Evitar actividades físicas intensas y salidas prolongadas entre el mediodía y las 16h.

Descanso adecuado: sueño reparador y comidas ligeras, ricas en agua y electrolitos.

Revisar a personas vulnerables: niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre.

🌍 Contexto

Este tipo de alertas comenzó a aplicarse en 2021 en todo Japón, sustituyendo las antiguas “advertencias por calor extremo”.

En un verano récord como el actual (el más caluroso desde que existen registros), el sistema se ha convertido en una herramienta esencial para prevenir emergencias médicas masivas.

De hecho, en Tokio este verano ya se ha superado el número de personas trasladadas al hospital por sospecha de insolación respecto al año pasado.

✅ En conclusión: hoy martes 3 de septiembre el calor extremo regresa con fuerza en gran parte de Japón.No basta con sentir la temperatura: el índice WBGT confirma que el riesgo de golpe de calor es real y elevado.Tomar precauciones no es solo una recomendación, sino una medida de seguridad vital.



