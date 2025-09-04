[gaika ryōgae]   yen se fortalece en Tokio

💵 Cambio de moneda en Japón: el yen sube levemente y afecta a extranjeros

📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025

El yen japonés se fortaleció levemente frente al dólar estadounidense y al euro. Es decir, el yen subió de valor y se necesitaron menos yenes para comprar un dólar o un euro.

Este fortalecimiento se debió a que en Estados Unidos se publicaron datos de empleo más débiles de lo esperado, lo que llevó a los mercados a pensar que la Reserva Federal podría bajar sus tasas de interés. Eso reduce la diferencia de tasas entre EE.UU. y Japón, y hace que el yen gane valor.

📊 Resumen de cotización al cierre (17:00 JST)

Dólar/Yen :

🔻 1 USD = 148.37–148.38 yenes

➕ Apreciación de 36銭 (sen) respecto al día anterior (más yenes por dólar).

Euro/Yen :

🔻 1 EUR = 172.84–172.88 yenes

➕ Apreciación de 21銭 (sen) frente al euro.

Euro/Dólar:

🔼 1 EUR = 1.1649–1.1651 USD

🧠 ¿Qué es la diferencia de tasas de interés y por qué importa?

En los mercados cambiarios, los inversores frecuentemente compran monedas de países con tasas de interés altas para obtener mayor rendimiento. Actualmente:

EE.UU. ha mantenido tasas altas para combatir la inflación.

Japón, en cambio, ha sostenido una política de tasas bajas o negativas por mucho tiempo.

⚖️ Pero si la Fed baja sus tasas y Japón mantiene las suyas, la brecha (diferencial) se reduce, y eso aumenta el atractivo relativo del yen. En este caso, eso llevó a una ligera apreciación del yen frente al dólar y el euro.

👩‍👩‍👦‍👦 ¿Cómo afecta esto a los extranjeros residentes en Japón?

1. 💵 Si recibes dinero del extranjero

Si tu salario, pensión, remesa o ingreso proviene del extranjero (por ejemplo, de EE.UU., Europa o América Latina), y te lo envían en dólares, euros u otra moneda , recibirás menos yenes por la misma cantidad de dinero .

Ejemplo:

Si ayer recibías 1,000 dólares y obtenías 148,730 yenes,

hoy recibes solo 148,370 yenes.

🔻 Pierdes 360 yenes, aunque la diferencia parezca pequeña, suma si recibes remesas cada mes.

📉 A esto se le llama pérdida de poder de conversión.

2. ✈️ Si estás planeando enviar dinero a tu país

Buena noticia : el yen fuerte beneficia a quienes envían dinero al extranjero , porque necesitas menos yenes para comprar la misma cantidad de dólares o euros.

Esto es útil si mandas remesas o si estás ahorrando en otra divisa.

Ejemplo:

En lugar de necesitar 148,730 yenes para enviar 1,000 dólares, ahora solo necesitas 148,370 yenes.

🔺 Te ahorras 360 yenes.

3. 🏠 Si pagas servicios o productos en Japón

Al fortalecerse el yen, los productos importados (como comida extranjera, electrónicos o gasolina) pueden bajar de precio si las empresas trasladan ese beneficio al consumidor.

Sin embargo, los efectos no son inmediatos. A veces las tiendas y empresas tardan semanas en ajustar sus precios.

4. 💼 Si trabajas en exportación, turismo o tecnología

Si trabajas en una empresa japonesa que exporta productos (autos, maquinaria, electrónicos), un yen fuerte puede reducir la competitividad internacional , ya que los productos japoneses se vuelven más caros en el extranjero.

Algunas empresas pueden frenar contrataciones o reducir horas si las ventas externas bajan.

Por otro lado, si trabajas en importación, un yen fuerte abarata las compras en el extranjero y puede beneficiar a tu empresa.

5. 🎓 Si eres estudiante extranjero o haces pagos internacionales

Si estás pagando matrícula en tu país o recibes becas del extranjero, un yen fuerte te da menos margen de cambio .

Si tus padres envían dinero desde otro país, pueden necesitar más esfuerzo económico para mantenerte.

🎓 ¿Por qué entender el mercado cambiario es importante?

Aunque suene técnico o lejano, el tipo de cambio afecta tu vida diaria:

Lo que te alcanza con tus ahorros.

El costo de enviar y recibir dinero .

Las decisiones de las empresas donde trabajas .

El precio de muchos productos y servicios.

Un cambio pequeño en el tipo de cambio puede representar cientos o miles de yenes al mes si vives de ingresos del exterior.

✅ En síntesis

