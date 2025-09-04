[gaika ryōgae]   yen se fortalece en Tokio

💵 Cambio de moneda en Japón: el yen sube levemente y afecta a extranjeros
📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025
El yen japonés se fortaleció levemente frente al dólar estadounidense y al euro. Es decir, el yen subió de valor y se necesitaron menos yenes para comprar un dólar o un euro.
Este fortalecimiento se debió a que en Estados Unidos se publicaron datos de empleo más débiles de lo esperado, lo que llevó a los mercados a pensar que la Reserva Federal podría bajar sus tasas de interés. Eso reduce la diferencia de tasas entre EE.UU. y Japón, y hace que el yen gane valor.
📊 Resumen de cotización al cierre (17:00 JST)
-
Dólar/Yen:
🔻 1 USD = 148.37–148.38 yenes
➕ Apreciación de 36銭 (sen) respecto al día anterior (más yenes por dólar).
-
Euro/Yen:
🔻 1 EUR = 172.84–172.88 yenes
➕ Apreciación de 21銭 (sen) frente al euro.
-
Euro/Dólar:
🔼 1 EUR = 1.1649–1.1651 USD
🧠 ¿Qué es la diferencia de tasas de interés y por qué importa?
En los mercados cambiarios, los inversores frecuentemente compran monedas de países con tasas de interés altas para obtener mayor rendimiento. Actualmente:
-
EE.UU. ha mantenido tasas altas para combatir la inflación.
-
Japón, en cambio, ha sostenido una política de tasas bajas o negativas por mucho tiempo.
⚖️ Pero si la Fed baja sus tasas y Japón mantiene las suyas, la brecha (diferencial) se reduce, y eso aumenta el atractivo relativo del yen. En este caso, eso llevó a una ligera apreciación del yen frente al dólar y el euro.
👩👩👦👦 ¿Cómo afecta esto a los extranjeros residentes en Japón?
1. 💵 Si recibes dinero del extranjero
-
Si tu salario, pensión, remesa o ingreso proviene del extranjero (por ejemplo, de EE.UU., Europa o América Latina), y te lo envían en dólares, euros u otra moneda, recibirás menos yenes por la misma cantidad de dinero.
-
Ejemplo:
Si ayer recibías 1,000 dólares y obtenías 148,730 yenes,
hoy recibes solo 148,370 yenes.
🔻 Pierdes 360 yenes, aunque la diferencia parezca pequeña, suma si recibes remesas cada mes.
📉 A esto se le llama pérdida de poder de conversión.
2. ✈️ Si estás planeando enviar dinero a tu país
-
Buena noticia: el yen fuerte beneficia a quienes envían dinero al extranjero, porque necesitas menos yenes para comprar la misma cantidad de dólares o euros.
-
Esto es útil si mandas remesas o si estás ahorrando en otra divisa.
-
Ejemplo:
En lugar de necesitar 148,730 yenes para enviar 1,000 dólares, ahora solo necesitas 148,370 yenes.
🔺 Te ahorras 360 yenes.
3. 🏠 Si pagas servicios o productos en Japón
-
Al fortalecerse el yen, los productos importados (como comida extranjera, electrónicos o gasolina) pueden bajar de precio si las empresas trasladan ese beneficio al consumidor.
-
Sin embargo, los efectos no son inmediatos. A veces las tiendas y empresas tardan semanas en ajustar sus precios.
4. 💼 Si trabajas en exportación, turismo o tecnología
-
Si trabajas en una empresa japonesa que exporta productos (autos, maquinaria, electrónicos), un yen fuerte puede reducir la competitividad internacional, ya que los productos japoneses se vuelven más caros en el extranjero.
-
Algunas empresas pueden frenar contrataciones o reducir horas si las ventas externas bajan.
-
Por otro lado, si trabajas en importación, un yen fuerte abarata las compras en el extranjero y puede beneficiar a tu empresa.
5. 🎓 Si eres estudiante extranjero o haces pagos internacionales
-
Si estás pagando matrícula en tu país o recibes becas del extranjero, un yen fuerte te da menos margen de cambio.
-
Si tus padres envían dinero desde otro país, pueden necesitar más esfuerzo económico para mantenerte.
🎓 ¿Por qué entender el mercado cambiario es importante?
Aunque suene técnico o lejano, el tipo de cambio afecta tu vida diaria:
-
Lo que te alcanza con tus ahorros.
-
El costo de enviar y recibir dinero.
-
Las decisiones de las empresas donde trabajas.
-
El precio de muchos productos y servicios.
Un cambio pequeño en el tipo de cambio puede representar cientos o miles de yenes al mes si vives de ingresos del exterior.
✅ En síntesis
©NoticiasNippon