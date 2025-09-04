[kyō no kion] Japón respira tras semanas de calor

🌦️ Meteorólogos advierten: el respiro es temporal, el calor extremo podría regresar

📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025

Hoy jueves, gran parte del país vivió un cambio drástico en el ambiente. Las nubes y la lluvia que se extendieron por la costa del Pacífico gracias a la llegada del frente otoñal (秋雨前線, akisame zensen) y la humedad asociada al tifón n.º15 enfriaron el aire, marcando un alto en la seguidilla de días sofocantes que venía castigando a la población.

🔻 Un respiro en Tokio y Nagoya

En la capital, la temperatura máxima fue de 28.7℃, lo que significa que por primera vez en 24 días la ciudad no alcanzó los 30℃. Muchos tokiotas lo sintieron como un “respiro” después de casi un mes en el que el aire acondicionado, el abanico portátil y las bebidas frías se convirtieron en compañeros de rutina.

En Nagoya, la historia también cambió: la máxima llegó a 32.8℃, y con ello se detuvo una racha histórica de 20 días consecutivos de猛暑日 (mōshobi, más de 35℃). Para los residentes, acostumbrados a soportar temperaturas extremas, fue una pequeña victoria en medio de un verano que parecía interminable.

🌍 Contraste regional: Pacífico fresco, Japón Mar caliente

La diferencia se notó claramente entre regiones:

Pacífico (Tokio, Shizuoka, Chiba, etc.) → nublado o lluvioso, temperaturas controladas, mayoría bajo los 30℃.

Mar de Japón (Hokuriku, Tottori, etc.) → más sol, más calor. El único punto que superó los 35℃ fue Sakaiminato (Tottori), con un registro de猛暑日.

Ayer, el país había contabilizado 126 localidades con猛暑日. Hoy, ese número se desplomó a solo 1, un descenso que muestra la fuerza del cambio atmosférico.

🇯🇵 Máximas de día

Japón vivió un día de calor inusual para la temporada de septiembre, con valores que superaron en varios casos los +5 °C respecto al promedio histórico.

Lo más destacado:

La máxima del país fue 35.2 °C en Sakai (Tottori) .

Cinco ciudades superaron los 34.5 °C , alcanzando niveles de pleno verano a pesar de estar ya en septiembre.

En Nago (Okinawa) se batió un récord histórico de septiembre, con 34.5 °C, superando la marca previa de 2003.

🔮 Lo que viene: viernes 5 de septiembre

El tifón n.º15 seguirá influyendo en el clima de Japón:

Kantō y Tokai (incluido Tokio) : seguirán frescos, con máximas de 27℃ , y se espera el segundo día consecutivo sin “manatsubi” (más de 30℃) .

Hokuriku : lluvias y máximas en el rango de 20℃ .

Kyūshū y Shikoku: cuando el tifón se aleje y vuelva el sol, las máximas rebotarán hacia arriba. En Kagoshima y Kōchi, el termómetro podría volver a superar los 35℃, lo que devolverá el riesgo de golpe de calor (熱中症, necchūshō).

👤 Un alivio social y económico momentáneo

Para millones de residentes, este respiro climático significa más que números:

Salud → Menor riesgo inmediato de golpes de calor, especialmente en ancianos y niños, que son los más vulnerables.

Economía doméstica → El alivio se traduce en menos uso de aire acondicionado, un respiro para las facturas de electricidad tras semanas de consumo intenso.

Ánimo colectivo → En las calles de Tokio, muchos expresaron sorpresa al sentir aire fresco tras semanas de bochorno. El cambio no solo se percibe en el cuerpo, también en el estado de ánimo.

👉 Japón no ha despedido aún al verano: el descanso térmico es temporal y, dependiendo de la evolución del tifón, el calor extremo podría regresar en cuestión de días. Pero hoy, al menos, el país entero tuvo la oportunidad de respirar un poco más tranquilo.

