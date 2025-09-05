[Netchūshō Keikai Arāto] alerta en 14 regiones

🚨💧 Autoridades llaman a hidratarse y usar aire acondicionado para prevenir emergencias
📍 Tōkyō, 5 de septiembre de 2025
El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron un 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por Golpe de Calor) para 14 regiones de Japón, principalmente en el oeste del país, donde se espera un aumento peligroso del índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).
📍 Regiones bajo alerta
- 三重県 (Mie)
- 兵庫県 (Hyōgo)
- 和歌山県 (Wakayama)
- 広島県 (Hiroshima)
- 徳島県 (Tokushima)
- 香川県 (Kagawa)
- 愛媛県 (Ehime)
- 高知県 (Kōchi)
- 長崎県 (Nagasaki)
- 宮崎県 (Miyazaki)
- 鹿児島県（奄美地方除く）(Kagoshima, excepto Amami)
- 奄美地方 (Amami)
- 沖縄本島地方 (Okinawa Hontō)
- 八重山地方 (Yaeyama)
🔎 ¿Por qué hoy?
- El tifón 15 se desplaza hacia el este (Pacífico de Honshū), lo que despeja los cielos en el oeste de Japón.
- Con más sol + aire cálido en altura, las temperaturas subirán rápidamente.
- El WBGT (índice que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más) en varias zonas.
👉 En estos casos, la probabilidad de golpe de calor severo aumenta de manera significativa.
🧾 ¿Qué es el WBGT?
- Es un índice internacional que mide cómo el cuerpo humano intercambia calor con el ambiente.
- Factores: 🌡️ temperatura, 💧 humedad, ☀️ radiación solar y 💨 viento.
- Está demostrado que el WBGT predice mejor la incidencia de golpes de calor que la temperatura sola.
📌 Cuando el WBGT alcanza categoría “危険 (Kiken / Peligro)”, se recomienda suspender toda actividad física al aire libre.
✅ Recomendaciones para hoy
- 💧 Hidratación frecuente (agua y sales minerales).
- ❄️ Usar aire acondicionado en interiores, incluso si no se siente demasiado calor.
- 🕶️ Evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre.
- 🛌 Dormir lo suficiente y mantener una buena alimentación, pues la fatiga aumenta el riesgo.
- 👴👶 Prestar especial atención a niños y adultos mayores, los más vulnerables.
🌍 Contexto
Este sistema de alertas por golpe de calor reemplazó en 2021 a los antiguos avisos de “alta temperatura” y busca salvar vidas en verano. Cada año, miles de personas en Japón son hospitalizadas por golpes de calor, y los picos ocurren en días como hoy, cuando el sol regresa tras un tifón y la humedad se mantiene alta.
©️Noticias Nippon