Golpe de calor

[Netchūshō Keikai Arāto] alerta en 14 regiones

Sep 5, 2025 #Agencia Metereológica de Japón, #alerta por golpe de calor, #Kankyosho, #Kishocho, #Ministerio de Ambiente, #Netchūshō Keikai Arāto, #熱中症警戒アラート

 

🚨💧 Autoridades llaman a hidratarse y usar aire acondicionado para prevenir emergencias

📍 Tōkyō, 5 de septiembre de 2025

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron un 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por Golpe de Calor) para 14 regiones de Japón, principalmente en el oeste del país, donde se espera un aumento peligroso del índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

 

📍 Regiones bajo alerta

  • 三重県 (Mie)
  • 兵庫県 (Hyōgo)
  • 和歌山県 (Wakayama)
  • 広島県 (Hiroshima)
  • 徳島県 (Tokushima)
  • 香川県 (Kagawa)
  • 愛媛県 (Ehime)
  • 高知県 (Kōchi)
  • 長崎県 (Nagasaki)
  • 宮崎県 (Miyazaki)
  • 鹿児島県（奄美地方除く）(Kagoshima, excepto Amami)
  • 奄美地方 (Amami)
  • 沖縄本島地方 (Okinawa Hontō)
  • 八重山地方 (Yaeyama)

 

 

🔎 ¿Por qué hoy?

  • El tifón 15 se desplaza hacia el este (Pacífico de Honshū), lo que despeja los cielos en el oeste de Japón.
  • Con más sol + aire cálido en altura, las temperaturas subirán rápidamente.
  • El WBGT (índice que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más) en varias zonas.

👉 En estos casos, la probabilidad de golpe de calor severo aumenta de manera significativa.

 

🧾 ¿Qué es el WBGT?

  • Es un índice internacional que mide cómo el cuerpo humano intercambia calor con el ambiente.
  • Factores: 🌡️ temperatura, 💧 humedad, ☀️ radiación solar y 💨 viento.
  • Está demostrado que el WBGT predice mejor la incidencia de golpes de calor que la temperatura sola.

📌 Cuando el WBGT alcanza categoría “危険 (Kiken / Peligro)”, se recomienda suspender toda actividad física al aire libre.

 

 

 

✅ Recomendaciones para hoy

  • 💧 Hidratación frecuente (agua y sales minerales).
  • ❄️ Usar aire acondicionado en interiores, incluso si no se siente demasiado calor.
  • 🕶️ Evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre.
  • 🛌 Dormir lo suficiente y mantener una buena alimentación, pues la fatiga aumenta el riesgo.
  • 👴👶 Prestar especial atención a niños y adultos mayores, los más vulnerables.

 

🌍 Contexto

Este sistema de alertas por golpe de calor reemplazó en 2021 a los antiguos avisos de “alta temperatura” y busca salvar vidas en verano. Cada año, miles de personas en Japón son hospitalizadas por golpes de calor, y los picos ocurren en días como hoy, cuando el sol regresa tras un tifón y la humedad se mantiene alta.

 

