[Netchūshō Keikai Arāto] alerta en 14 regiones

🚨💧 Autoridades llaman a hidratarse y usar aire acondicionado para prevenir emergencias

📍 Tōkyō, 5 de septiembre de 2025

El Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron un 熱中症警戒アラート (Netchūshō Keikai Arāto / Alerta por Golpe de Calor) para 14 regiones de Japón, principalmente en el oeste del país, donde se espera un aumento peligroso del índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

📍 Regiones bajo alerta

三重県 (Mie)

兵庫県 (Hyōgo)

和歌山県 (Wakayama)

広島県 (Hiroshima)

徳島県 (Tokushima)

香川県 (Kagawa)

愛媛県 (Ehime)

高知県 (Kōchi)

長崎県 (Nagasaki)

宮崎県 (Miyazaki)

鹿児島県（奄美地方除く）(Kagoshima, excepto Amami)

奄美地方 (Amami)

沖縄本島地方 (Okinawa Hontō)

八重山地方 (Yaeyama)

🔎 ¿Por qué hoy?

El tifón 15 se desplaza hacia el este (Pacífico de Honshū), lo que despeja los cielos en el oeste de Japón.

Con más sol + aire cálido en altura, las temperaturas subirán rápidamente.

El WBGT (índice que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento) alcanzará niveles de “peligro” (33 o más) en varias zonas.

👉 En estos casos, la probabilidad de golpe de calor severo aumenta de manera significativa.

🧾 ¿Qué es el WBGT?

Es un índice internacional que mide cómo el cuerpo humano intercambia calor con el ambiente.

Factores: 🌡️ temperatura, 💧 humedad, ☀️ radiación solar y 💨 viento.

Está demostrado que el WBGT predice mejor la incidencia de golpes de calor que la temperatura sola.

📌 Cuando el WBGT alcanza categoría “危険 (Kiken / Peligro)”, se recomienda suspender toda actividad física al aire libre.

✅ Recomendaciones para hoy

💧 Hidratación frecuente (agua y sales minerales).

❄️ Usar aire acondicionado en interiores, incluso si no se siente demasiado calor.

🕶️ Evitar actividades físicas intensas o prolongadas al aire libre.

🛌 Dormir lo suficiente y mantener una buena alimentación, pues la fatiga aumenta el riesgo.

👴👶 Prestar especial atención a niños y adultos mayores, los más vulnerables.

🌍 Contexto

Este sistema de alertas por golpe de calor reemplazó en 2021 a los antiguos avisos de “alta temperatura” y busca salvar vidas en verano. Cada año, miles de personas en Japón son hospitalizadas por golpes de calor, y los picos ocurren en días como hoy, cuando el sol regresa tras un tifón y la humedad se mantiene alta.

