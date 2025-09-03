[hinotori nippon] en semifinales del Mundial

Hinotori Nippon sueñan con volver al podio mundial: victoria épica ante Países Bajos

📍Bangkok, 3 de septiembre de 2025

La selección femenina de voleibol de Japón vivió una de sus noches más intensas y emocionantes en los últimos años.

Con un marcador 3-2 sobre Países Bajos (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12), las japonesas conquistaron su pase a las semifinales del Mundial 2025, algo que no ocurría desde hace más de una década.

La misión no es menor: Japón busca romper una sequía de 15 años sin medallas en un campeonato mundial, desde aquel bronce en 2010.

La gesta cobra un valor simbólico, pues muestra la madurez de una generación que combina la experiencia de su capitana Ishikawa Mayu con el ímpetu de jóvenes como Wada Yukiko y Satō Yoshino.

🔥 Un partido que lo tuvo todo

Inicio cuesta arriba: Japón cedió el primer set tras varios bloqueos neerlandeses y errores propios, lo que dejó un aire de nerviosismo en el equipo.

Reacción inmediata: en el segundo set, el entrenador Akbaş movió las piezas con cambios estratégicos y el equipo encadenó una racha de 8 puntos consecutivos que devolvió la confianza.

Viento en contra: el tercer parcial volvió a ser dominado por la altura y potencia de las neerlandesas, obligando a Japón a remar desde atrás.

Corazón japonés: en el cuarto set, el público japonés presente comenzó a corear “Nippon! Nippon!”. Ese empuje se trasladó a la cancha: la líbero Kojima Manami sostuvo la defensa y Satō Yoshino se transformó en heroína parcial al sellar el 2-2.

El tie-break de la vida: con todo en juego, Japón remontó un inicio adverso. Cuando la tensión era máxima, Ishikawa Mayu —referente y capitana— cerró el partido con un remate que desató lágrimas y abrazos.

🌟 Las protagonistas

Wada Yukiko (27 puntos): la gran figura ofensiva, imparable desde la banda derecha.

Ishikawa Mayu (24 puntos): liderazgo y frialdad en los momentos más tensos.

Satō Yoshino: el “rostro joven” que apareció en el set decisivo con ataques letales.

Miyabe Ayaka: sus saques directos cambiaron inercias en sets clave.

Kojima Manami: silenciosa pero vital, con recepciones que evitaron que Japón se desplomara.

📊 Campaña impecable de Japón

🇨🇲 Camerún 3-0

🇺🇦 Ucrania 3-2

🇷🇸 Serbia 3-1

🇹🇭 Tailandia 3-0 (octavos de final)

🇳🇱 Países Bajos 3-2 (cuartos de final)

.

➡️ Próxima cita: semifinal el 6 de septiembre frente al ganador de Estados Unidos vs Turquía.

➡️ La final está programada para el 7 de septiembre

🌍 Más allá del marcador

Este triunfo no solo significa un paso deportivo. Para Japón, que lleva años intentando reconstruir su prestigio internacional en voleibol femenino, es también una historia de resiliencia y orgullo nacional.

En el país se recuerda aún con emoción la era de las «Oriental Witches» (años 60) y el bronce de 2010. Hoy, esa mística renace en Bangkok.

El éxito de este equipo conecta con valores profundamente japoneses: la perseverancia tras la derrota, la disciplina colectiva y el no rendirse nunca, incluso cuando el marcador parece adverso.

