[sekai barē] Japón derrotó a Tailandia

🇯🇵 Japón elimina a Tailandia y avanza a cuartos del Mundial de Voleibol Femenino 2025

📍Bangkok, 29 de agosto de 2025

El Huamark Indoor Stadium de Bangkok se vistió de gala para recibir uno de los partidos más esperados de los octavos de final: el derbi asiático entre Japón y Tailandia.

Con la mayoría de los más de 10 mil aficionados apoyando a las locales, las japonesas demostraron por qué son tricampeonas del mundo, imponiéndose con un claro 3-0 (25-20, 25-23, 25-23).

Con esta victoria, Japón mantiene una racha de diez triunfos consecutivos frente a Tailandia y asegura su lugar en los cuartos de final, donde se enfrentará a Países Bajos.

Claves de la victoria japonesa

Regularidad y calma: A pesar de la presión de un estadio en contra, Japón se mantuvo sólido en defensa y paciente en los intercambios largos.

Ataque variado: El equipo nipón dominó en ataques (47-40) y saques directos (4-1).

Eficiencia en errores: cedieron menos puntos por fallos propios (20 vs. 22).

Punto débil: Tailandia se impuso en los bloqueos (5-2), pero no fue suficiente para equilibrar el marcador.

Protagonistas

Japón 🏐 Mayu Ishikawa (capitana, 25 años, punta): 14 puntos (13 ataques, 1 ace). 🏐 Haruyo Shimamura (central): 12 puntos (9 ataques, 2 aces, 1 bloqueo). 🏐 Yukiko Wada (opuesta): 11 puntos, todos en remates. “Tuvimos rallies muy largos, pero nunca dejamos de luchar. Ganar hoy era clave para acercarnos a nuestra meta: conseguir una medalla”, declaró Shimamura.



Tailandia Chatchu-On Moksri (punta): 12 puntos (10 ataques, 1 bloqueo, 1 ace). Pimpichaya Kokram (opuesta): 11 puntos (9 ataques, 2 bloqueos). “No pudimos avanzar, pero estoy orgullo sa de mi equipo y agradecida con la afición ”, comentó emocionada la capitana Ajcharaporn Kongyot.



Lo que viene: duelo europeo en cuartos

Japón se medirá el miércoles 3 ante Países Bajos, que dieron la gran sorpresa del día al eliminar a las bicampeonas mundiales, Serbia, en un dramático 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11).

Será un partido de alto voltaje: Japón, potencia asiática con ambición de podio, frente a unas neerlandesas que llegan envalentonadas tras derrotar a las campeonas.

Contexto y panorama

Japón confirma su papel de único representante asiático en cuartos, tras la eliminación de Tailandia y Corea del Sur en fases previas.

El equipo japonés busca su primera medalla mundialista desde 2010, cuando obtuvo el bronce en Japón.

La afición tailandesa, que vibró durante todo el torneo, se despide con orgullo, viendo cómo su selección logró llegar a octavos en casa.

📌 Próximos partidos en Bangkok (sábado):

🇮🇹 Italia (campeonas olímpicas) 🆚 Alemania – 17:00 (hora local)

🇵🇱 Polonia 🆚 Bélgica – 20:30 (hora local)

