[sekai barē] Japón derrotó a Tailandia

🇯🇵 Japón elimina a Tailandia y avanza a cuartos del Mundial de Voleibol Femenino 2025
📍Bangkok, 29 de agosto de 2025
El Huamark Indoor Stadium de Bangkok se vistió de gala para recibir uno de los partidos más esperados de los octavos de final: el derbi asiático entre Japón y Tailandia.
Con la mayoría de los más de 10 mil aficionados apoyando a las locales, las japonesas demostraron por qué son tricampeonas del mundo, imponiéndose con un claro 3-0 (25-20, 25-23, 25-23).
Con esta victoria, Japón mantiene una racha de diez triunfos consecutivos frente a Tailandia y asegura su lugar en los cuartos de final, donde se enfrentará a Países Bajos.
Claves de la victoria japonesa
- Regularidad y calma: A pesar de la presión de un estadio en contra, Japón se mantuvo sólido en defensa y paciente en los intercambios largos.
- Ataque variado: El equipo nipón dominó en ataques (47-40) y saques directos (4-1).
- Eficiencia en errores: cedieron menos puntos por fallos propios (20 vs. 22).
- Punto débil: Tailandia se impuso en los bloqueos (5-2), pero no fue suficiente para equilibrar el marcador.
Protagonistas
- Japón
- 🏐 Mayu Ishikawa (capitana, 25 años, punta): 14 puntos (13 ataques, 1 ace).
- 🏐 Haruyo Shimamura (central): 12 puntos (9 ataques, 2 aces, 1 bloqueo).
- 🏐 Yukiko Wada (opuesta): 11 puntos, todos en remates.
- “Tuvimos rallies muy largos, pero nunca dejamos de luchar. Ganar hoy era clave para acercarnos a nuestra meta: conseguir una medalla”, declaró Shimamura.
- Tailandia
- Chatchu-On Moksri (punta): 12 puntos (10 ataques, 1 bloqueo, 1 ace).
- Pimpichaya Kokram (opuesta): 11 puntos (9 ataques, 2 bloqueos).
- “No pudimos avanzar, pero estoy orgullosa de mi equipo y agradecida con la afición”, comentó emocionada la capitana Ajcharaporn Kongyot.
Lo que viene: duelo europeo en cuartos
Japón se medirá el miércoles 3 ante Países Bajos, que dieron la gran sorpresa del día al eliminar a las bicampeonas mundiales, Serbia, en un dramático 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11).
Será un partido de alto voltaje: Japón, potencia asiática con ambición de podio, frente a unas neerlandesas que llegan envalentonadas tras derrotar a las campeonas.
Contexto y panorama
- Japón confirma su papel de único representante asiático en cuartos, tras la eliminación de Tailandia y Corea del Sur en fases previas.
- El equipo japonés busca su primera medalla mundialista desde 2010, cuando obtuvo el bronce en Japón.
- La afición tailandesa, que vibró durante todo el torneo, se despide con orgullo, viendo cómo su selección logró llegar a octavos en casa.
📌 Próximos partidos en Bangkok (sábado):
- 🇮🇹 Italia (campeonas olímpicas) 🆚 Alemania – 17:00 (hora local)
- 🇵🇱 Polonia 🆚 Bélgica – 20:30 (hora local)
©️Noticias Nippon