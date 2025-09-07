[hinotori nippon] cuartas en el mundial

🏐 Japón confirma su lugar en la élite, pero se despide sin medalla
📍Bangkok, 7 de septiembre
La selección femenina de Japón se despidió del Mundial de Voleibol con lágrimas y orgullo.
En el partido por el tercer puesto, cayó 2–3 frente a la poderosa Brasil, actual subcampeona olímpica, y se quedó a un paso de conquistar su primera medalla mundialista en 15 años (desde 2010).
🔹 El desarrollo del partido
•Sets iniciales dominados por Brasil:
Japón arrancó en desventaja clara. Perdió 12–25 y 17–25 ante la ofensiva liderada por Gabriela “Gabi” Guimarães, que castigó a la defensa nipona.
•Reacción japonesa con cambios tácticos:
En el 3er set, el ingreso de la joven Tsukasa Nakagawa como armadora cambió el ritmo. Un bloqueo de Wada Yukiko a Gabi y un remate decisivo de Satō Yoshino sellaron un 25–19 revitalizador.
•Un 4º set heroico:
A pesar de iniciar con cinco puntos en contra, Japón igualó 13–13 y logró imponerse con servicios agresivos y ataques de Satō. La hinchada vibró con el 27–25 que forzó el quinto set.
•Definición de infarto:
En el tie-break, Brasil tomó ventaja. Japón luchó hasta llevar el marcador a puntos extra, pero finalmente sucumbió.
🔹 Contexto histórico
•Japón buscaba volver al podio tras el bronce de 2010.
•Frente a Brasil, el historial es duro: 46 victorias vs 98 derrotas ahora.
•En la VNL 2024, Japón había vencido a Brasil en semifinales, pero desde entonces acumulaba 3 derrotas seguidas.
🔹 Voces y emociones
La capitana Ishikawa Mayu (Novara, Italia) expresó antes del partido:
“Queremos cerrar ganando”.
Aunque no lograron el bronce, las jugadoras mostraron temple, especialmente Satō Yoshino, que emergió como la figura ofensiva del torneo.
🔹 Balance final
•Japón fue 4º en la Liga de Naciones 2025 y ahora 4º en el Mundial 2025.
•El equipo confirma su posición en la élite, pero el sueño del podio sigue pendiente.
•El resultado deja una mezcla de orgullo y frustración, además de lecciones clave de cara a los próximos torneos internacionales.
