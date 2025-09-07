[hinotori nippon] cuartas en el mundial

🏐 Japón confirma su lugar en la élite, pero se despide sin medalla

📍Bangkok, 7 de septiembre

La selección femenina de Japón se despidió del Mundial de Voleibol con lágrimas y orgullo.

En el partido por el tercer puesto, cayó 2–3 frente a la poderosa Brasil, actual subcampeona olímpica, y se quedó a un paso de conquistar su primera medalla mundialista en 15 años (desde 2010).

🔹 El desarrollo del partido

•Sets iniciales dominados por Brasil:

Japón arrancó en desventaja clara. Perdió 12–25 y 17–25 ante la ofensiva liderada por Gabriela “Gabi” Guimarães, que castigó a la defensa nipona.

•Reacción japonesa con cambios tácticos:

En el 3er set, el ingreso de la joven Tsukasa Nakagawa como armadora cambió el ritmo. Un bloqueo de Wada Yukiko a Gabi y un remate decisivo de Satō Yoshino sellaron un 25–19 revitalizador.

•Un 4º set heroico:

A pesar de iniciar con cinco puntos en contra, Japón igualó 13–13 y logró imponerse con servicios agresivos y ataques de Satō. La hinchada vibró con el 27–25 que forzó el quinto set.

•Definición de infarto:

En el tie-break, Brasil tomó ventaja. Japón luchó hasta llevar el marcador a puntos extra, pero finalmente sucumbió.

🔹 Contexto histórico

•Japón buscaba volver al podio tras el bronce de 2010.

•Frente a Brasil, el historial es duro: 46 victorias vs 98 derrotas ahora.

•En la VNL 2024, Japón había vencido a Brasil en semifinales, pero desde entonces acumulaba 3 derrotas seguidas.

🔹 Voces y emociones

La capitana Ishikawa Mayu (Novara, Italia) expresó antes del partido:

“Queremos cerrar ganando”.

Aunque no lograron el bronce, las jugadoras mostraron temple, especialmente Satō Yoshino, que emergió como la figura ofensiva del torneo.

🔹 Balance final

•Japón fue 4º en la Liga de Naciones 2025 y ahora 4º en el Mundial 2025.

•El equipo confirma su posición en la élite, pero el sueño del podio sigue pendiente.

•El resultado deja una mezcla de orgullo y frustración, además de lecciones clave de cara a los próximos torneos internacionales.

©️Noticias Nippon