[hinotori nippon] sin opción al título mundial

🇯🇵🏐 El sueño nipón de volver a una final mundialista queda en suspenso

📍Bangkok, 6 de septiembre de 2025

La selección femenina de voleibol de Japón llegaba a esta instancia con una mezcla de ilusión y presión histórica.

En octavos de final, el equipo dirigido por el turco Akbaş venció con autoridad a Tailandia por 3-0.

En cuartos de final, protagonizó una batalla épica frente a Países Bajos, imponiéndose en cinco sets y asegurando su primera presencia en semifinales en 15 años.

Ese recorrido había reforzado el entusiasmo de la afición japonesa, que veía posible un regreso a la final mundialista tras casi medio siglo.

⚔️ El rival: Turquía

El cruce no podía ser más exigente. Turquía, cuarta del ranking mundial FIVB y actual campeona europea, venía de eliminar a Estados Unidos (3-1). Con estrellas como Melissa Vargas, su poderosa opuesta cubano-turca, llegaba con etiqueta de favorita.

🏟️ Desarrollo del partido



La semifinal se disputó el sábado. El público tailandés vivió un vaivén de emociones en cada set.

1er set (25-16): Japón arrancó con confianza. Liderado por Ishikawa Mayu y con el aporte de los saques de Yamada Nichika, el equipo presionó a Turquía y logró un contundente primer parcial.

2º set (17-25): Turquía reaccionó. Vargas encontró su ritmo ofensivo y Japón sufrió en recepción. La brecha física comenzó a notarse.

3er set (18-25): Japón luchó, pero la solidez del bloqueo turco fue determinante. Las niponas quedaron contra las cuerdas.

4º set (25-27): El más dramático. Japón mostró carácter, llegó a ponerse arriba en la recta final con un servicio directo de Wada Yukiko, pero Turquía forzó el deuce y cerró el partido con autoridad.

📊 Resultado final:

Japón 1 – 3 Turquía

Set 1: 25-16

Set 2: 17-25

Set 3: 18-25

Set 4: 25-27

💔 Significado de la derrota

Japón quedó fuera de la final tras 47 años de espera por un regreso a esa instancia (la última vez fue en 1978).

El equipo, sin embargo, mostró crecimiento: combinó experiencia (Ishikawa, Shimamura) con juventud (Wada, Sato), confirmando que se encuentra en plena transición generacional.

Turquía, por su parte, confirmó su condición de potencia en ascenso y avanzó a disputar el título.

🥉 Lo que viene: la pelea por el bronce

Aunque la derrota duele, Japón todavía tiene una oportunidad de volver al podio mundialista después de más de una década. Jugará el partido por el tercer puesto, lo que significaría un cierre histórico para este proceso si logran medalla.

👉 En conclusión: Japón se quedó a un paso de la final, pero dejó claro que puede competir de igual a igual contra las grandes potencias. El bronce ahora se convierte en el objetivo inmediato, pero lo más importante es que este Mundial confirma que el voleibol femenino japonés está recuperando protagonismo global.

