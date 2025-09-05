[gaika ryōgae]  cambios pequeños

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

En el mercado de divisas de Tokio el yen mostró solo pequeñas variaciones.

¿ Qué pasó hoy ?

El yen frente al dólar :

Cerró en 1 USD = 148.21–148.23 JPY , lo que significa que el yen se fortaleció un poquito (apreció 16 sen respecto al día anterior).

El yen frente al euro:

Terminó en 1 EUR = 173.06–173.10 JPY, aquí el yen se debilitó (perdió 22 sen).

👉 En palabras simples: el yen se movió muy poco, pero fue más fuerte frente al dólar y más débil frente al euro.

¿ Por qué ocurrió ?

En Japón se publicó la estadística de salarios reales , que por primera vez en meses mostró un aumento. Esto hizo pensar a algunos inversionistas que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés antes de lo esperado , lo que suele atraer compras de yen.

Sin embargo, no fue suficiente para grandes cambios porque: Esta noche (hora Japón) saldrá el reporte de empleo de EE. UU. (Non-Farm Payrolls) , un dato que casi siempre mueve fuerte al dólar. El lunes se sabrá si habrá elecciones extraordinarias dentro del Partido Liberal Democrático (LDP) , lo que genera expectativa política.



¿ Cómo impacta a los extranjeros residentes en Japón ?

Para quienes envían dinero a su país : Si reciben sueldo en yenes y mandan a países con dólares, hoy el yen ligeramente más fuerte significa que pueden enviar un poquito menos de dólares . Pero la diferencia es muy pequeña, casi imperceptible en una remesa individual.

Para quienes reciben dinero desde el extranjero (remesas en dólares o euros) : Con un yen más fuerte frente al dólar, al cambiar dólares reciben menos yenes . Con un yen más débil frente al euro, quienes reciben euros obtienen un poco más de yenes .

En el costo de vida en Japón : Si el yen se mantiene fuerte por más tiempo, puede bajar un poco el precio de importaciones (gasolina, alimentos importados, productos electrónicos). Esto sería un alivio para todos los hogares, incluidos los extranjeros que sienten la presión de la inflación.

En ahorro e inversión : Extranjeros con ahorros en yenes ven poca variación. Los que tienen cuentas o inversiones en dólares/euros sí notan diferencias: hoy los activos en dólares pierden valor en yenes , mientras que los activos en euros ganan valor .



En síntesis

En realidad, lo de hoy fue una pausa antes de movimientos más grandes:

El mercado espera a ver el dato de empleo de EE. UU. esta noche.

También está atento a la política japonesa el lunes.

Para los residentes extranjeros en Japón, el impacto inmediato fue mínimo, pero lo importante será cómo se acomode la tendencia en los próximos días: un yen fuerte abarata importaciones pero encarece remesas, un yen débil hace lo contrario.

©NoticiasNippon