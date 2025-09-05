[gaika ryōgae]  cambios pequeños

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025
En el mercado de divisas de Tokio el yen mostró solo pequeñas variaciones.
¿ Qué pasó hoy ?
-
El yen frente al dólar:
Cerró en 1 USD = 148.21–148.23 JPY, lo que significa que el yen se fortaleció un poquito (apreció 16 sen respecto al día anterior).
-
El yen frente al euro:
Terminó en 1 EUR = 173.06–173.10 JPY, aquí el yen se debilitó (perdió 22 sen).
👉 En palabras simples: el yen se movió muy poco, pero fue más fuerte frente al dólar y más débil frente al euro.
¿ Por qué ocurrió ?
-
En Japón se publicó la estadística de salarios reales, que por primera vez en meses mostró un aumento.
-
Esto hizo pensar a algunos inversionistas que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés antes de lo esperado, lo que suele atraer compras de yen.
-
-
Sin embargo, no fue suficiente para grandes cambios porque:
-
Esta noche (hora Japón) saldrá el reporte de empleo de EE. UU. (Non-Farm Payrolls), un dato que casi siempre mueve fuerte al dólar.
-
El lunes se sabrá si habrá elecciones extraordinarias dentro del Partido Liberal Democrático (LDP), lo que genera expectativa política.
-
¿ Cómo impacta a los extranjeros residentes en Japón ?
-
Para quienes envían dinero a su país:
-
Si reciben sueldo en yenes y mandan a países con dólares, hoy el yen ligeramente más fuerte significa que pueden enviar un poquito menos de dólares.
-
Pero la diferencia es muy pequeña, casi imperceptible en una remesa individual.
-
-
Para quienes reciben dinero desde el extranjero (remesas en dólares o euros):
-
Con un yen más fuerte frente al dólar, al cambiar dólares reciben menos yenes.
-
Con un yen más débil frente al euro, quienes reciben euros obtienen un poco más de yenes.
-
-
En el costo de vida en Japón:
-
Si el yen se mantiene fuerte por más tiempo, puede bajar un poco el precio de importaciones (gasolina, alimentos importados, productos electrónicos).
-
Esto sería un alivio para todos los hogares, incluidos los extranjeros que sienten la presión de la inflación.
-
-
En ahorro e inversión:
-
Extranjeros con ahorros en yenes ven poca variación.
-
Los que tienen cuentas o inversiones en dólares/euros sí notan diferencias: hoy los activos en dólares pierden valor en yenes, mientras que los activos en euros ganan valor.
-
En síntesis
En realidad, lo de hoy fue una pausa antes de movimientos más grandes:
-
El mercado espera a ver el dato de empleo de EE. UU. esta noche.
-
También está atento a la política japonesa el lunes.
-
Para los residentes extranjeros en Japón, el impacto inmediato fue mínimo, pero lo importante será cómo se acomode la tendencia en los próximos días: un yen fuerte abarata importaciones pero encarece remesas, un yen débil hace lo contrario.
