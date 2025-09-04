[tōkyō shōken torihikijo] jueves en positivo

Bolsa japonesa en alza: oportunidades laborales, pero riesgo de yen débil para remesas

📍Tōkyō | 4 de septiembre de 2025

La Bolsa de Tokio cerró este jueves con una importante subida, arrastrada por el buen desempeño de las tecnológicas en Nueva York.

¿Qué pasó hoy en el mercado japonés?

El 4 de septiembre de 2025, la Bolsa de Tokio cerró con una fuerte subida:

Nikkei 225 → 42,580.27 yenes (+641.38).

TOPIX → 3,080.17 (+31.28).

Volumen de transacciones → 1.87 billones de acciones.

El alza estuvo liderada por empresas tecnológicas, arrastradas por el buen desempeño de compañías similares en Nueva York. Los inversionistas vieron oportunidades en Japón, sobre todo en sectores como semiconductores, IA y electrónica de consumo.

¿Por qué subió la bolsa?

🌎 Efecto global : Wall Street subió la noche anterior y Tokio replicó la tendencia.

💻 Alta demanda tecnológica : Japón es clave en chips y equipos de precisión, muy demandados por la transición digital y la IA.

🔮 Expectativa internacional: los mercados esperan datos económicos de EE. UU. que podrían marcar el rumbo de las tasas de interés.

¿Cómo impacta esto a los extranjeros residentes en Japón?

🔹 Empleo y economía

Si las empresas japonesas ganan confianza en bolsa, tienden a invertir más y contratar personal . Esto puede abrir oportunidades laborales para residentes extranjeros, sobre todo en áreas de manufactura, tecnología y servicios .

El optimismo económico también impulsa mayores inversiones en infraestructura y proyectos internacionales, donde se necesitan perfiles globales.

🔹 Tipo de cambio y remesas

Una bolsa fuerte suele ir acompañada de un yen débil frente al dólar, porque el dinero se mueve hacia EE. UU.

Para extranjeros que envían dinero a sus países , un yen débil significa que reciben menos en su moneda local .

En cambio, quienes cobran en dólares/euros o tienen ingresos ligados al exterior se benefician, porque su dinero rinde más en Japón.

🔹 Costo de vida

La subida en bolsa no significa que los precios bajen. Al contrario, con un yen débil, importaciones como gasolina, alimentos y productos extranjeros se encarecen .

Esto afecta directamente a la vida diaria de extranjeros y japoneses por igual, sobre todo en gastos básicos.

🔹 Inversión personal

Algunos residentes extranjeros invierten en fondos o acciones en Japón. Para ellos, un alza como la de hoy significa ganancias en sus carteras .

Sin embargo, la bolsa es volátil: lo que sube rápido también puede bajar. Se recomienda precaución si se piensa invertir.

En palabras sencillas

Un día de alza en la Bolsa de Tokio es como un “golpe de energía” para la economía japonesa:

Da confianza a las empresas.

Puede abrir más empleos.

Hace más fuerte a las compañías de tecnología.

Pero para los extranjeros residentes, el efecto se siente sobre todo en:

El valor del yen frente a otras monedas (remesas, ahorro).

El precio de productos importados que consumen día a día.

