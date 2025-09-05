[tōkyō shōken torihikijo] viernes en positivo

📊 🛒 Impacto en tu bolsillo: el alza bursátil puede influir en precios de autos y productos importados

📍Tōkyō | 5 de septiembre de 2025

El índice Nikkei 225 cerró el viernes en 43,018 yenes , 438 yenes arriba respecto al día anterior. Durante la jornada incluso llegó a subir más de 600 yenes .

La razón principal fue el decreto firmado por Donald Trump en EE.UU., que redujo los aranceles a los autos japoneses del 25% al 15%, algo que alivió a los inversores.

Esto generó confianza y provocó compras en acciones de Toyota, Honda, Sony, Panasonic y otras empresas exportadoras.

¿Por qué importa esto?

Aunque pueda parecer que son solo “números de bolsa”, estos movimientos influyen en la vida diaria en Japón:

Mayor confianza económica → las empresas exportadoras sienten alivio porque venderán más fácilmente en EE.UU.

Más inversión en Japón → los fondos internacionales ven a Japón como un lugar más estable para invertir.

Efecto en el yen → si la economía luce fuerte, el yen tiende a moverse con más volatilidad frente al dólar y al euro.

3. Impacto para los extranjeros residentes en Japón

🔹 a) Precios de autos y productos importados/exportados

Las automotrices japonesas tienen menos presión de costos al exportar, lo que mejora sus ganancias.

Para un extranjero residente en Japón que piensa comprar un coche nuevo , no significa que el precio baje de inmediato, pero sí que las empresas tendrán más margen para ofrecer descuentos o mejores condiciones en el mediano plazo.

En cambio, si envías dinero a tu país o compras productos importados (vino, café, electrónica extranjera), el movimiento del yen frente al dólar y al euro puede encarecer o abaratar esas compras.

🔹 b) Tipo de cambio y remesas

Si el yen se mantiene débil frente al dólar/euro, quienes envían remesas a Latinoamérica o Europa reciben más dinero en su moneda local .

Si el yen se fortalece por la confianza en la economía, esas remesas podrían rendir menos.

👉 Por eso, los movimientos de la bolsa y del mercado de divisas están conectados.

🔹 c) Costos de vida y consumo diario

Un mercado japonés estable genera confianza en las empresas para mantener empleos y salarios.

Para los extranjeros trabajadores en Japón, esto puede significar más estabilidad laboral .

Pero ojo: si el yen sube demasiado, los precios de productos importados (café, frutas tropicales, aceite de oliva) pueden bajar un poco, aunque los efectos suelen tardar semanas o meses en llegar al supermercado.

🔹 d) Oportunidades de inversión personal

Algunos extranjeros residentes que invierten en la Bolsa de Tokio (a través de NISA o iDeCo) se benefician cuando el Nikkei sube.

Este tipo de jornadas muestran cómo un evento internacional (un decreto en EE.UU.) puede inflar las acciones japonesas en cuestión de horas.

Mirando hacia adelante

El siguiente gran factor es el reporte de empleo de EE.UU., que se publica la noche del mismo día.

Si muestra debilidad, la Reserva Federal (Fed) podría bajar las tasas de interés, lo que afectaría directamente al yen y a la bolsa japonesa .

Esto se traducirá en cambios en el tipo de cambio, en precios de productos importados y en la seguridad laboral de sectores que dependen de la exportación.

✅ En resumen para los extranjeros residentes: La subida del Nikkei refleja alivio económico y es positiva porque trae más confianza, estabilidad en empleos y posibles beneficios en remesas si el yen sigue débil. Sin embargo, también hay que estar atentos: los precios de algunos productos importados y el tipo de cambio pueden cambiar en las próximas semanas dependiendo de cómo evolucione la economía de EE.UU.

©NoticiasNippon