[netchūshō keikai arāto] alerta en 12 regiones

☀️ Japón bajo alerta por golpe de calor: 11 prefecturas en riesgo extremo

📍Tōkyō | 6 de septiembre de 2025

Este sábado, el Ministerio de Medio Ambiente (環境省) y la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) emitieron alertas de “golpe de calor” (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) en 11 prefecturas y regiones insulares del sur.

La medida busca prevenir emergencias médicas ante un día de intenso sol y temperaturas que rozan los 35 °C, sumadas a un alto índice de humedad que incrementa el riesgo para la salud.

📍 Zonas en alerta

Shikoku : Tokushima (徳島), Ehime (愛媛), Kōchi (高知)

: Tokushima (徳島), Ehime (愛媛), Kōchi (高知) Chūgoku/Kyūshū: Yamaguchi (山口), Fukuoka (福岡), Ōita (大分), Nagasaki (長崎), Kumamoto (熊本), Miyazaki (宮崎), Kagoshima (鹿児島, excepto Amami 奄美)

Yamaguchi (山口), Fukuoka (福岡), Ōita (大分), Nagasaki (長崎), Kumamoto (熊本), Miyazaki (宮崎), Kagoshima (鹿児島, excepto Amami 奄美) Okinawa: Okinawa-hontō (沖縄本島地方), Yaeyama (八重山地方)

🌡️ ¿Por qué tanta alarma?

El riesgo no depende solo de la temperatura, sino del Índice WBGT (暑さ指数) , que considera calor, humedad, radiación solar y viento.

, que considera calor, humedad, radiación solar y viento. Cuando este índice supera los 33 puntos ( “危険” = peligro ), los médicos recomiendan suspender cualquier actividad física al aire libre, ya que el riesgo de sufrir un golpe de calor se dispara.

), los médicos recomiendan suspender cualquier actividad física al aire libre, ya que el riesgo de sufrir un golpe de calor se dispara. En estas condiciones, el cuerpo pierde la capacidad de autorregular su temperatura, lo que puede derivar en mareos, vómitos, desmayos, e incluso falla multiorgánica si no hay atención inmediata.

🏠 Recomendaciones de prevención

Las autoridades piden a la población:

Evitar actividades prolongadas al aire libre.

Beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, e incorporar sales minerales.

Usar aire acondicionado en interiores y no confiar solo en ventiladores.

Descansar lo suficiente: el sueño y la buena alimentación ayudan al cuerpo a resistir el calor.

Cuidar a los más vulnerables: ancianos, niños pequeños y personas enfermas son quienes más sufren.

📖 Contexto: ¿qué es la “alerta por golpe de calor”?

Sustituyó en 2021 a la antigua “ advertencia por calor extremo” (高温注意情報).

Se emite cuando se espera que el WBGT supere los 33, lo que significa una combinación peligrosa de temperatura y humedad.

Japón decidió adoptar este sistema para reducir el número de hospitalizaciones y muertes, ya que en los últimos veranos los casos de insolación y golpes de calor superaron las decenas de miles.

🌏 Mirada humana y social

Para millones de familias en el sur de Japón, este fin de semana que parecía ideal para salir al aire libre se convierte en un desafío: ¿salir o quedarse bajo techo?. Agricultores, trabajadores de la construcción y turistas enfrentan un dilema mayor, pues la alerta significa que su labor diaria o sus planes deben cambiar radicalmente para proteger la vida.

Las autoridades locales han comenzado a instalar espacios de enfriamiento (クーリングシェルター) en bibliotecas, centros comunitarios y estaciones de tren, buscando ofrecer refugio a quienes no cuentan con aire acondicionado en casa.

👉 En resumen: Hoy Japón no enfrenta un tifón ni lluvias torrenciales, sino un enemigo invisible: el calor húmedo. La alerta lanzada por ambas entidades del estadoes un recordatorio de que, en un país donde el verano ya no es sinónimo de vacaciones tranquilas, la prevención puede salvar vidas.



