[taifū jōhō] Peipah recorre Japón

🌪️ Tifón 15 golpea a Kantō con lluvias torrenciales y riesgo de desastres

📍Tōkyō , 5 de septiembre de 2025

El tifón Peipah, que avanza desde la costa sur de Shikoku hacia el este, amenaza hoy a la región de Kantō con intensas lluvias y posibles desastres.

Aunque su máxima cercanía se espera durante la tarde, desde la mañana ya se han registrado precipitaciones fuertes en Kanagawa) e Ibaraki), coincidiendo con la hora punta y complicando el tránsito.

⏰ Una jornada marcada por la incertidumbre

Los meteorólogos advierten que el pico de lluvias será entre el mediodía y el atardecer, cuando podrían caer precipitaciones del nivel de “cortinas de agua” que reduzcan la visibilidad y paralicen carreteras y trenes. En los puntos más críticos, se estima que podrían acumularse hasta 80 mm de agua en una sola hora en el sur de Kantō.

El ambiente es de tensión: muchas personas salieron temprano de casa con paraguas y botas, mientras que compañías ferroviarias monitorean la situación con la posibilidad de suspender servicios si aumentan los riesgos de deslizamientos o inundaciones en vías.

🌧️ Precipitaciones previstas

Kantō sur (Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama): hasta 300 mm en 24 horas.

Kantō norte (Tochigi, Gunma, Ibaraki): hasta 150 mm.

甲信地方 (Nagano, Yamanashi): hasta 200 mm.

伊豆諸島 (islas Izu): hasta 120 mm.

La posibilidad de 線状降水帯 (bandas de lluvia concentrada) aumenta el temor, ya que estas pueden descargar en pocas horas lo equivalente a un mes de lluvia.

⚠️ Riesgo de desastres naturales

Las autoridades piden máxima precaución ante:

Inundaciones urbanas en pasos subterráneos, túneles y estacionamientos.

Deslizamientos de tierra en áreas montañosas de Yamanashi, Nagano y Kanagawa.

Crecida y desborde de ríos, especialmente los de menor tamaño.

Fenómenos extremos adicionales como rayos, ráfagas violentas y posibles tornados.

En Tokio, la preocupación se centra en los distritos cercanos al río Arakawa, mientras que en Yokohama y Kawasaki ya se han emitido advertencias por acumulación de agua en zonas bajas.

🧭 La vida cotidiana bajo amenaza

Para muchos residentes y extranjeros, el tifón significa una doble carga emocional y económica. Tras un verano sofocante con récords de calor, la esperanza de un alivio se mezcla con el miedo a los daños. Familias han reforzado ventanas con cinta adhesiva, los konbini (tiendas de conveniencia) han visto aumentar la compra de agua embotellada y alimentos instantáneos, y en redes sociales circulan mensajes de advertencia y solidaridad.

En las estaciones de tren de Tokio, la escena se repite: paraguas rotos por el viento, filas frente a tablones de información y empleados anunciando posibles retrasos. Para quienes trabajan en sectores esenciales o tienen hijos en la escuela, el dilema es claro: ¿arriesgarse a salir o quedarse en casa?

🌍 Contexto más amplio

Japón enfrenta cada año varios tifones, pero este llega en un momento delicado. La temporada de lluvias aún no se ha cerrado del todo y la población está agotada tras semanas de calor extremo. El cambio climático ha intensificado estos fenómenos: lluvias más concentradas, mayor frecuencia de 線状降水帯 y daños cada vez más costosos en infraestructura urbana.

🔎 Mensaje de las autoridades

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) insiste en no subestimar las primeras lluvias, porque incluso antes de que el tifón esté en su punto más cercano, las precipitaciones ya son capaces de generar desastres. Recomiendan a la población:

Evitar traslados innecesarios.

No usar sótanos o estacionamientos subterráneos.

Revisar alertas locales y planes de evacuación.

📌 En resumen: el tifón 15 no solo es un fenómeno natural, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida urbana japonesa frente a lluvias extremas. Hoy será un día de resistencia y precaución en Kantō, donde millones ajustan su rutina para protegerse de un cielo que promete desatar toda su fuerza en cuestión de horas.

🌏 Contexto: Septiembre, el Pico de la Temporada de Tifones

En promedio, 5 tifones se forman en septiembre.

Históricamente, este mes concentra el mayor número de tifones que impactan directamente en Japón.

El Tifón 15 es el primero de este mes tras el Nº14 (finales de agosto).

🌪️ ¿Cómo se nombran los tifones?

Los tifones que se forman en el noroeste del océano Pacífico y en el mar de la China Meridional no reciben nombres al azar. Existe un sistema oficial administrado por el Comité de Tifones, un organismo internacional en el que participan varios países de la región.

En total, se tienen 140 nombres preparados con antelación, propuestos por los países miembros. Estos nombres no se repiten cada año, sino que se van asignando de manera consecutiva según el orden en que los tifones se van formando.

🌀 Peipah (琵琶)

El tifón número 15 de la temporada recibió el nombre “Peipah” (琵琶).

📌 Propuesto por: Macao.

🐟 Origen del nombre: proviene de un pez ornamental muy popular en esa región, apreciado por su belleza y vistosidad.

Este detalle muestra cómo cada país aporta nombres con un significado cultural, natural o simbólico, lo que da a los tifones una identidad particular más allá de su fuerza destructiva.

©️Noticias Nippon