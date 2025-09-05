[taifū jōhō] Peipah amenaza Kanto

🌪️ Tifón Nº15 golpea la costa del Pacífico con lluvias torrenciales y riesgo de desastres

Tōkyō , 5 de septiembre de 2025

El tifón Nº15 “Peipah” (琵琶) continúa avanzando este viernes 5 de septiembre por la costa del Pacífico de la región de Kanto, dejando a su paso intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y un mar agitado que amenaza con desbordar ríos y provocar deslizamientos de tierra.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (気象庁), a las 16:00 horas el centro del tifón se encontraba cerca de Tateyama, en la prefectura de Chiba, desplazándose a gran velocidad hacia el este-noreste a unos 60 km/h. Aunque el sistema se irá debilitando progresivamente y se transformará en ciclón extratropical en la madrugada del sábado 6, sus efectos seguirán siendo peligrosos en las próximas horas.

🌧️ Lluvias extremas y riesgo de deslizamientos

La combinación del tifón con un frente atmosférico que se extiende desde Hokuriku hasta Tōhoku está generando un escenario crítico: lluvias muy intensas y tormentas eléctricas que en algunos puntos se concentran en líneas de tormenta (線状降水帯), descargando precipitaciones torrenciales en poco tiempo.

Para la franja entre la tarde del viernes 5 y la del sábado 6, se estima que en Kantō-Kōshin podrían acumularse hasta 120 mm de lluvia. Aunque esta cifra no parece extrema, los expertos advierten que los suelos ya se encuentran saturados por precipitaciones previas, lo que significa que incluso volúmenes menores pueden detonar deslizamientos repentinos y flujos de lodo.

En prefecturas como Kanagawa, Yamanashi, Nagano y Tochigi, donde las montañas son frecuentes y las comunidades están al pie de laderas, las autoridades locales piden máxima vigilancia.

🌊 Oleaje y peligro en las costas

El tifón también se hace sentir en el mar. La Agencia Meteorológica prevé oleaje de hasta 5 metros en las islas Izu y de 4 metros en las costas de Kantō y Tōkai, todos ellos acompañados de mar de fondo.

Este fenómeno representa un doble riesgo: por un lado, para pescadores y navegantes; y por otro, para los curiosos que suelen acercarse a malecones y playas en plena tormenta. Las autoridades recalcan que una sola ola de varios metros puede arrastrar a una persona desde tierra firme hacia mar abierto en segundos.

⚠️ Advertencias oficiales y llamados a la calma

Las autoridades meteorológicas y de protección civil han lanzado un mensaje claro:

Kantō-Kōshin → riesgo máximo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos .

Tōhoku y Tōkai → vigilancia estricta por acumulados adicionales de lluvia y ríos en aumento.

Pacífico de Japón (este y norte) → mantener la alerta por oleaje y ráfagas intensas de viento .

De Kyūshū a Hokkaidō → posibilidad de rayos, tornados y ráfagas violentas asociadas a nubes convectivas.

La Agencia Meteorológica recuerda que al notar señales de tormentas severas, como nubarrones que se desarrollan rápidamente o cambios bruscos de viento, se debe buscar refugio en un edificio resistente.

🛡️ Lo que significa para la población

El tifón 15 no es un “gran monstruo” como otros ciclones pasados, pero llega en un momento delicado: suelos encharcados, ríos con caudal elevado y un frente estacionario que potencia las lluvias.

Esto lo convierte en un fenómeno peligroso “más por acumulación que por intensidad”.

En palabras de un especialista citado por medios locales:

“El riesgo no es tanto la fuerza del viento, sino la combinación de lluvias persistentes y terreno vulnerable. Un solo deslizamiento puede cortar carreteras, aislar comunidades y poner vidas en peligro”.

📌 En resumen

El tifón Nº15 Peipah se debilitará en las próximas horas, pero la madrugada del sábado 6 sigue siendo crítica para el este y norte de Japón. El mayor peligro inmediato se centra en inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y alto oleaje en la costa del Pacífico.

El llamado de las autoridades es a no subestimar la situación, seguir los avisos de evacuación en caso de ser emitidos, y priorizar la seguridad personal sobre los desplazamientos.

🌪️ ¿Cómo se nombran los tifones?

Los tifones que se forman en el noroeste del océano Pacífico y en el mar de la China Meridional no reciben nombres al azar. Existe un sistema oficial administrado por el Comité de Tifones, un organismo internacional en el que participan varios países de la región.

En total, se tienen 140 nombres preparados con antelación, propuestos por los países miembros. Estos nombres no se repiten cada año, sino que se van asignando de manera consecutiva según el orden en que los tifones se van formando.

🌀 Peipah (琵琶)

El tifón número 15 de la temporada recibió el nombre “Peipah” (琵琶).

📌 Propuesto por: Macao.

🐟 Origen del nombre: proviene de un pez ornamental muy popular en esa región, apreciado por su belleza y vistosidad.

Este detalle muestra cómo cada país aporta nombres con un significado cultural, natural o simbólico, lo que da a los tifones una identidad particular más allá de su fuerza destructiva.

