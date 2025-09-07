[netchūshō keikai arāto] alerta en 14 regiones

🚨❗ “Riesgo mortal”: Japón lanza alerta especial por calor extremo en más de una docena de prefecturas

📍Tōkyō | 7 de septiembre de 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) anunciaron que hoy domingo, se activará una “Alerta por golpe de calor” (熱中症警戒アラート, Netchūshō Keikai Arāto) para 14 regiones del centro y oeste del país.

La advertencia incluye Hyōgo, Fukuoka y Okinawa, debido a que se prevén temperaturas de hasta 35°C y un índice WBGT (índice de estrés térmico) en niveles de peligro.

📍 Regiones bajo alerta

Las zonas que estarán en riesgo elevado son:

•Chūbu y Hokuriku: Mie, Toyama

•Kansai: Kioto, Hyōgo, Wakayama

•Chūgoku: Tottori

•Shikoku: Tokushima, Kagawa, Ehime, Kōchi

•Kyūshū: Fukuoka, Ōita, Nagasaki, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (excepto Amami)

•Okinawa: Okinawa-hontō (isla principal) y Yaeyama

🔎 ¿Qué significa esta alerta?

•Se emite cuando el índice WBGT supera los 33 grados, considerado nivel “peligroso”.

•El WBGT no solo mide la temperatura, sino también la humedad, radiación solar y viento, factores que impactan directamente en el cuerpo humano.

•A diferencia de una ola de calor común, esta alerta implica un alto riesgo de deshidratación, mareos, pérdida de conciencia e incluso riesgo mortal, especialmente para niños, ancianos y trabajadores al aire libre.

🌞 Pronóstico climático

•Oeste y centro de Japón (Kansai, Kyūshū, Shikoku, Tokai): cielos despejados por efecto del anticiclón del Pacífico, máximas cercanas a 35°C.

•Kantō (Tokio y alrededores): sol y calor intenso, con sensaciones térmicas elevadas por la humedad.

•Hokuriku: se espera sol en la mañana, aumentando el calor rápidamente.

•Norte (Hokkaidō y Tōhoku): algunas lluvias, menos riesgo de calor extremo.

🛡️ Recomendaciones de prevención

Las autoridades insisten en reforzar medidas para evitar emergencias:

•Beber agua con frecuencia, incluso sin sentir sed.

•Incluir bebidas con sales minerales (suplementos de electrolitos o soluciones deportivas).

•Evitar actividades al aire libre en las horas más calurosas (10:00–16:00).

•Usar aire acondicionado en interiores y buscar lugares climatizados en caso de no tenerlo en casa.

•Dormir lo suficiente y mantener una alimentación ligera y nutritiva.

•Vigilar a personas mayores, bebés y mascotas, que son los más vulnerables.

📌 Contexto social

El golpe de calor se ha convertido en una de las principales emergencias del verano japonés. En 2023, más de 90,000 personas fueron hospitalizadas por esta causa durante la temporada estival, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

El inicio de septiembre, aunque tradicionalmente más fresco, está mostrando un prolongamiento de las condiciones veraniegas, lo que agrava la exposición al calor extremo.

👉 En conclusión: hoy domingo será un día de alto riesgo sanitario en gran parte del centro y oeste de Japón. Las autoridades piden que la población no solo confíe en la temperatura, sino que consulte el índice WBGT y actúe de manera preventiva.

