[netchūshō keikai arāto] alerta en 22 regiones

🚨🌡️ Japón bajo sofocante ola de calor: Tōkyō, Aichi y Fukuoka entre los territorios más afectados

📍Tōkyō, 8 de septiembre

Hoy lunes el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitieron alertas por golpe de calor (熱中症警戒アラート, Netchūshō Keikai Arāto) en 22 regiones, desde Kantō hasta Okinawa.

Esto significa que el riesgo de sufrir un golpe de calor severo es especialmente alto y que se recomienda extremar precauciones.

📍 Regiones bajo alerta

🚨 Kantō 関東

•Ibaraki (茨城県)

•Tōkyō [Tōkyō chihō] (東京都・東京地方)

•Chiba (千葉県)

🚨Tōkai 東海

•Shizuoka (静岡県)

•Aichi (愛知県)

•Mie (三重県)

🚨Kinki 近畿

•Hyōgo (兵庫県)

•Wakayama (和歌山県)

🚨 Chūgoku 中国

•Hiroshima (広島県)

•Yamaguchi (山口県)

🚨 Shikoku 四国

•Tokushima (徳島県)

•Kagawa (香川県)

•Ehime (愛媛県)

•Kōchi (高知県)

🚨 Kyūshū 九州

•Fukuoka (福岡県)

•Nagasaki (長崎県)

•Saga (佐賀県)

•Kumamoto (熊本県)

•Miyazaki (宮崎県)

•Kagoshima (鹿児島県・奄美地方除く)

🚨 Okinawa 沖縄

•Amami (奄美地方)

•Yaeyama (八重山地方)

🌡️ Contexto meteorológico

•En el oeste y este de Japón (litoral Pacífico) el sol se mantiene fuerte durante el día.

•Se espera que las temperaturas alcancen niveles de “mōshobi” (猛暑日, más de 35 °C), lo que prolonga la ola de calor de finales de verano.

•El índice WBGT (暑さ指数, Wet Bulb Globe Temperature), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento, se ubica en niveles de “peligro” (33 o más).

⚠️ Riesgos y medidas recomendadas

El golpe de calor puede presentarse incluso dentro de casa, especialmente en personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

✅ Hidratación constante: agua + bebidas con sales minerales.

✅ Uso del aire acondicionado: no confiar solo en ventiladores.

✅ Evitar actividades físicas: en la franja de 11:00 a 16:00.

✅ Descanso y sueño adecuado: el cansancio aumenta el riesgo.

✅ Alerta comunitaria: verificar la salud de personas mayores que vivan solas.

📖 ¿Qué es el Netchūshō Keikai Arāto?

•Sustituye al antiguo aviso de “alta temperatura” desde 2021.

•Se activa cuando el WBGT supera 33, nivel en que los expertos recomiendan suspender actividades físicas y limitar al máximo la exposición.

•Es un sistema pensado no solo para deportistas o trabajadores, sino para toda la población.

👉 En resumen: Japón entra hoy en un día de alto riesgo sanitario por calor extremo, con 22 regiones afectadas. No basta con medir la temperatura: la combinación de humedad y radiación hace que el riesgo de golpe de calor sea aún mayor.

