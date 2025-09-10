Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Temperaturas

[kyō no kion] Contrastes de calor y lluvia

PorNoticiasNippon

Sep 10, 2025 #calor, #kyō no kion, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #temperatura, #今日の気温

🌡️ Doce localidades superan los 35℃ en plena transición otoñal

📍Tōkyō | 10 de septiembre de 2025

El clima de este miércoles estuvo dominado por la actividad del frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線), que generó un marcado contraste entre regiones.

🌦️ Balance del día

  • Contrastes climáticos:

    • En Kyūshū y Chūgoku, la lluvia mantuvo a raya las temperaturas.

    • En cambio, en el Pacífico de Kantō, Tōkai y Kansai, aunque había nubes, los ratos de sol impulsaron el termómetro y el ambiente fue sofocante.

  • Zonas más calurosas:

    • 🥵 Ōtsu (Shiga): 36.0℃ → la máxima nacional.

    • Ichihara (Chiba) y Ushiku (Ibaraki): 35.6℃.

    • Kyōto: 35.3℃.

    • Nagoya: 35.0℃ → marca su 50º día extremadamente caluroso (mōshobi, 猛暑日) con una temperatura de 35℃ o más en 2025, un récord que refleja la intensidad de este verano.

  • Tokyo: aunque las lluvias intermitentes frenaron el ascenso (31.6℃), la humedad alta generó una sensación de bochorno intenso.

👉 En total, 12 puntos del país registraron un día extremadamente caluroso (mōshobi, 猛暑日) .

 

📉 Pronóstico para mañana

  • Descanso del calor:
    El frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線),descenderá más al sur, cubriendo gran parte del Pacífico con nubes y lluvias. Esto bloqueará el sol y evitará que suban las temperaturas.

  • Ciudades principales:

    • Tokyo, Nagoya y Ōsaka: alrededor de 30℃.

    • Ninguna ciudad alcanzará 35℃ → será el primer día sin mōshobi en un mes (desde el 11 de agosto).

  • Sensación prevista:
    Aunque bajen las máximas, la humedad seguirá alta, por lo que el alivio no será total. Habrá sensación de “pesadez” en el aire, especialmente en áreas urbanas.

 

🧭 Explicación didáctica

  • El frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線) es una banda de nubes que se forma en la transición del verano al otoño.

  • Su movimiento hacia el sur provoca dos efectos clave:

    1. 🌧️ Lluvias generalizadas → frenan el calor.

    2. ☁️ Bloqueo solar → baja de temperaturas, aunque no necesariamente del bochorno, ya que la humedad permanece.

 

📌 Clave para los residentes

  • Hoy: calor extremo en Kansai, Tōkai y Kantō; si estabas en Tōkyō, aunque el termómetro marcó menos, el bochorno fue muy fuerte.

  • Mañana: mejorará la situación térmica, pero no olvides paraguas y ropa ligera contra la humedad.

  • Es un respiro esperado tras semanas de calor inusual, aunque el cuerpo puede resentirse con los cambios bruscos: hidratarse y descansar sigue siendo fundamental.

 

🔎 Contexto

El fenómeno confirma el cambio estacional hacia el otoño, aunque con un ambiente aún muy húmedo y pesado. Tras semanas de calor inusual, se espera un respiro, pero las autoridades recomiendan mantener las medidas de cuidado: hidratación constante y descanso adecuado ante la persistente sensación de bochorno.

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Temperaturas

[kyō no kion] Hokkaidō se adelanta al otoño:

Sep 9, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] Lluvias y calor sofocante

Sep 8, 2025 NoticiasNippon
Temperaturas

[kyō no kion] septiembre con calor histórico

Sep 7, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Crimen

[gōtō jiken] robo violento por 500 yenes

2025-09-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Hinotori Nippon

[hinotori nippon] ilusión intacta rumbo a Los Ángeles 2028

2025-09-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Crimen

[hakaikōi] vandalismo en Patrimonio Mundial de Nara

2025-09-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Tipo de cambio

[gaika ryōgae] yen se fortalece

2025-09-10 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.