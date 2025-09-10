[kyō no kion] Contrastes de calor y lluvia

🌡️ Doce localidades superan los 35℃ en plena transición otoñal

📍Tōkyō | 10 de septiembre de 2025

El clima de este miércoles estuvo dominado por la actividad del frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線), que generó un marcado contraste entre regiones.

🌦️ Balance del día

Contrastes climáticos: En Kyūshū y Chūgoku , la lluvia mantuvo a raya las temperaturas. En cambio, en el Pacífico de Kantō, Tōkai y Kansai , aunque había nubes, los ratos de sol impulsaron el termómetro y el ambiente fue sofocante.

Zonas más calurosas: 🥵 Ōtsu (Shiga): 36.0℃ → la máxima nacional. Ichihara (Chiba) y Ushiku (Ibaraki): 35.6℃ . Kyōto: 35.3℃ . Nagoya: 35.0℃ → marca su 50º día extremadamente caluroso (m ōshobi, 猛暑日) con una temperatura de 35℃ o más en 2025, un récord que refleja la intensidad de este verano.

Tokyo: aunque las lluvias intermitentes frenaron el ascenso (31.6℃), la humedad alta generó una sensación de bochorno intenso.

👉 En total, 12 puntos del país registraron un día extremadamente caluroso (mōshobi, 猛暑日) .

📉 Pronóstico para mañana

Descanso del calor:

El frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線) ,descenderá más al sur, cubriendo gran parte del Pacífico con nubes y lluvias . Esto bloqueará el sol y evitará que suban las temperaturas.

Ciudades principales: Tokyo, Nagoya y Ōsaka: alrededor de 30℃ . Ninguna ciudad alcanzará 35℃ → será el primer día sin mōshobi en un mes (desde el 11 de agosto).

Sensación prevista:

Aunque bajen las máximas, la humedad seguirá alta, por lo que el alivio no será total. Habrá sensación de “pesadez” en el aire, especialmente en áreas urbanas.

🧭 Explicación didáctica

El frente otoñal de lluvias (akisamezensen, 秋雨前線) es una banda de nubes que se forma en la transición del verano al otoño.

Su movimiento hacia el sur provoca dos efectos clave : 🌧️ Lluvias generalizadas → frenan el calor. ☁️ Bloqueo solar → baja de temperaturas, aunque no necesariamente del bochorno, ya que la humedad permanece.



📌 Clave para los residentes

Hoy: calor extremo en Kansai, Tōkai y Kantō; si estabas en Tōkyō, aunque el termómetro marcó menos, el bochorno fue muy fuerte.

Mañana : mejorará la situación térmica, pero no olvides paraguas y ropa ligera contra la humedad.

Es un respiro esperado tras semanas de calor inusual, aunque el cuerpo puede resentirse con los cambios bruscos: hidratarse y descansar sigue siendo fundamental.

🔎 Contexto

El fenómeno confirma el cambio estacional hacia el otoño, aunque con un ambiente aún muy húmedo y pesado. Tras semanas de calor inusual, se espera un respiro, pero las autoridades recomiendan mantener las medidas de cuidado: hidratación constante y descanso adecuado ante la persistente sensación de bochorno.

