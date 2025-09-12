[hyakusaiijō] casi 100.000 centenarios

🇯🇵 La población centenaria crece por 55º año consecutivo en Japón

📍Tōkyō | 12 de septiembre

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón anunció que el número de personas de 100 años o más en el país alcanzó un nuevo récord histórico: 99.763 centenarios al 1 de septiembre de 2025.

La noticia fue difundida este 12 de septiembre, pocos días antes de la conmemoración de Keirō no Hi (敬老の日, Día del Respeto a los Mayores), que este año se celebrará el lunes 15.

📈 Un crecimiento sostenido por más de medio siglo

La cifra representa un aumento de 4.644 personas respecto al año pasado, marcando así el 55º año consecutivo de crecimiento.

Desde la posguerra hasta hoy, la longevidad japonesa se ha convertido en un símbolo nacional, reflejo tanto de la dieta, como del acceso universal a la salud y las redes de apoyo comunitario.

En 1963, cuando comenzaron los registros oficiales, apenas había 153 personas centenarias en todo Japón. Hoy, en contraste, el país está a punto de superar la barrera simbólica de los 100.000.

👩‍🦳 Mujeres que desafían al tiempo

La noticia también revela una brecha clara entre géneros: casi 9 de cada 10 centenarios son mujeres.

Mujeres: 87.784 (88%).

Hombres: 11.979.

Los expertos lo atribuyen a factores como la menor exposición de las mujeres a trabajos físicamente duros en el pasado, así como a hábitos alimenticios más cuidados y una mayor tendencia a mantener vínculos sociales en la vejez, algo que influye directamente en la longevidad.

🏆 Los más longevos del país

La persona más anciana de Japón:

Kagawa Shigeko (賀川滋子) , de 114 años , nacida el 28 de mayo de 1911 en la era Meiji, residente en Yamatokōriyama, prefectura de Nara.

El hombre más anciano:

Mizuno Kiyotaka (水野清隆), de 111 años, nacido el 14 de marzo de 1914, residente en Iwata, prefectura de Shizuoka.

Ambos han vivido acontecimientos que hoy parecen parte de los libros de historia: desde las dos guerras mundiales, pasando por el auge económico japonés, hasta la actual era digital.

📅 Una fecha con significado

El conteo se realiza cada año utilizando el Jūmin kihon daichō (住民基本台帳, Registro Básico de Residentes) al 1 de septiembre, y se publica en torno al 15 de septiembre, fecha fijada por la Ley de Bienestar de los Ancianos como “Día de los Ancianos” (老人の日). Desde 2003, esta conmemoración se celebra como feriado nacional el tercer lunes de septiembre bajo el nombre de “Keirō no Hi”.

Más allá de la estadística, la publicación busca visibilizar y reconocer el valor social de los mayores en una sociedad que se transforma aceleradamente.

🚀 Mirando al futuro

Durante el año fiscal 2025, se estima que 52.310 personas cumplirán 100 años, lo que significa 4.422 más que el año anterior. Es decir, el número de centenarios seguirá aumentando en los próximos meses.

Este fenómeno consolida a Japón como el país más longevo del mundo, pero también plantea grandes retos sociales y económicos:

La presión sobre el sistema de pensiones .

La creciente demanda de servicios de cuidado a largo plazo .

La necesidad de repensar ciudades y comunidades adaptadas a una población cada vez más envejecida.

🌏 Más allá de la cifra: un reflejo de la sociedad japonesa

El envejecimiento extremo no solo es un récord numérico, sino también un espejo de las virtudes y desafíos del país:

Dieta tradicional saludable, rica en pescado, verduras y té verde. Avances médicos y un sistema sanitario con cobertura universal. Cultura del respeto a los mayores, que fomenta la participación comunitaria.

Pero también:

Soledad creciente en ancianos que viven sin familia cercana.

Escasez de cuidadores, lo que ha impulsado el uso de robots de asistencia y programas de voluntariado.

Debate sobre cómo mantener el equilibrio entre longevidad y calidad de vida.

xx