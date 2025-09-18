[shukuhaku zei]    Okinawa aplicará impuesto turístico   

🤝 Prefectura y municipios se repartirán los ingresos; cinco localidades tendrán sus propios gravámenes

📍Tōkyō | 18 de septiembre

La Asamblea Prefectural de Okinawa aprobó una ordenanza para establecer un impuesto sobre el alojamiento turístico, que entrará en vigor en abril de 2026 (inicio del año fiscal japonés).

Es la primera vez que una prefectura, y no solo una ciudad o municipio, introduce este tipo de gravamen en Japón.

💰 Detalles del impuesto

Tasa: 2% del costo de la estancia.

Límite máximo: 2.000 yenes por noche.

Exenciones: viajes escolares y actividades extracurriculares.

Recaudación estimada: alrededor de 7.8 mil millones de yenes anuales .

Distribución: mitad para el gobierno prefectural y mitad para los municipios (excepto cinco que planean aplicar sus propios impuestos turísticos).

🌴 Contexto local

Okinawa vive un boom turístico tras la apertura en julio del parque temático Junglia Okinawa, que ha atraído tanto a turistas nacionales como extranjeros.

La prefectura quiere aprovechar este repunte, pero también controlar los efectos negativos del turismo masivo, como la presión sobre el medioambiente, la seguridad y el empleo.

🎯 Objetivos

Preservar el paisaje natural y las zonas escénicas. Reforzar la seguridad en actividades marinas (uno de los principales atractivos de Okinawa). Asegurar mano de obra turística, un sector que enfrenta escasez de trabajadores. Financiar infraestructuras locales para sostener el flujo de visitantes.

🌏 Impacto en turistas y residentes

Para turistas extranjeros y nacionales: un pequeño cargo adicional en hoteles y ryokan, pero con impacto directo en la calidad de los servicios y conservación del entorno.

Para la comunidad local: una forma de compensar los costos sociales y ambientales de recibir cada año millones de visitantes.

Para estudiantes japoneses: queda claro que el impuesto no afectará viajes escolares, un punto sensible porque son frecuentes en Okinawa.

©NoticiasNippon