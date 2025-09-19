[kome kiki] Restaurantes en alerta

El “gohan okawari muryō” podría estar en riesgo si los precios no bajan

📍Tōkyō | 19 de septiembre de 2025

El precio del arroz en Japón continúa en ascenso y se acerca nuevamente a niveles récord.

Según datos del Ministerio de Agricultura, en la semana del 8 al 14 de septiembre, el promedio nacional en supermercados fue de 4,275 yenes por 5 kilos, lo que representa un aumento de 120 yenes frente a la semana anterior. Se trata de la tercera semana consecutiva de alzas y queda a solo 10 yenes del máximo histórico alcanzado en mayo.

🔺 Factores de la subida

El ministerio atribuye el encarecimiento principalmente a:

La entrada al mercado del nuevo arroz (新米, shinmai) , tradicionalmente más caro.

El fin de la venta de arroz de reserva a bajo precio en algunos establecimientos.

Un incremento en la proporción de arroz de marca única (産地・品種が単一の銘柄米), que representó el 78% de las ventas.

📊 Detalles

Arroz de marca: 4,353 yenes por 5 kg (+9 yenes).

Arroz mezclado o de reserva: 3,993 yenes por 5 kg (+268 yenes).

👩‍🌾 Productores y consumidores

En Saitama , un productor directo venderá el nuevo arroz “Irodori no Kizuna – 彩のきずな” a 3,780 yenes (5 kg). Aunque subió 1,500 yenes más que el año pasado por mayores costos, sigue siendo más barato que en supermercados al eliminar intermediarios.

→ Las consultas de consumidores se duplicaron , buscando ahorrar.

En Tokyo (Machida), un restaurante de karaage mantiene su servicio de “gohan okawari muryō” (ごはんおかわり無料, arroz libre de recarga) para estudiantes, pero teme que si los precios siguen altos tendrá que subir el menú de 680 yenes.

📉 ¿Qué viene para el mercado?

Demanda estimada: entre 6.97 y 7.11 millones de toneladas hasta junio de 2026.

👉 Esto sería, en el mejor escenario, igual al año pasado .

Producción estimada: 7.28 a 7.45 millones de toneladas → mayor que la demanda.

El Ministerio de Agricultura espera que este excedente calme los precios, pero aún existe desconfianza porque:

En 2023 y 2024, la demanda real fue muy superior a lo previsto.

Algunos expertos advierten que los precios actuales parecen responder más a factores de mercado y especulación que a escasez real.

🗣️ Voces y preocupaciones

Asociaciones de consumo: “No falta arroz, es extraño que los precios estén tan altos. Si se transmite bien la información, deberían estabilizarse”.

Productores: “Hay suficiente arroz en inventarios privados, pero el nuevo arroz empezó con precios récord. El rebote futuro es incierto”.

Gobierno (Ministro Koizumi): pide a empresas y consumidores actuar con calma, asegurando que la oferta es suficiente.

⚖️ Contexto social

El arroz en Japón no es solo un alimento: es símbolo cultural y emocional. El encarecimiento golpea especialmente a:

Estudiantes y hogares con bajo presupuesto , que dependen del arroz como base alimenticia.

Restaurantes populares , que sostienen su clientela con platos económicos y arroz libre.

Consumidores mayores, que ven en la compra directa al productor una forma de mantener tradición y ahorro.

🔮 Perspectivas

El Ministerio de Agricultura prevé que la producción superará la demanda en el próximo año (7.28–7.45 millones de toneladas frente a una demanda máxima de 7.11 millones), lo que debería ayudar a estabilizar los precios. Sin embargo, expertos advierten que en los últimos dos años las previsiones oficiales se quedaron cortas y la demanda real fue mayor, lo que genera dudas sobre una pronta normalización.

📌 En resumen: Japón enfrenta una nueva fase de tensión en torno al arroz, con precios que afectan tanto a consumidores como a pequeños negocios. Aunque el Gobierno asegura que la oferta es suficiente, el mercado aún refleja incertidumbre y desconfianza.

