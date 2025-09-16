[settō-zai] robo en aeropuerto de Haneda

🛫 Escándalo en Haneda: inspector de seguridad robaba dinero de pasajeros durante controles

📍Tōkyō | 16 de septiembre

Un hecho que mezcla sorpresa, indignación y desconfianza se destapó en el aeropuerto de Haneda, uno de los más transitados de Japón.

Un joven inspector de seguridad de 21 años, Matsumoto Ryū (松本龍), fue arrestado tras ser sorprendido robando dinero en efectivo directamente de las bandejas de inspección de pasajeros.

📖 El caso

Imagina la escena: un pasajero confiado deposita sus objetos en la bandeja antes de pasar por el escáner. Entre ellos, un sobre con dinero en efectivo, tan común en Japón donde todavía se usa mucho el efectivo en viajes.

El inspector, con gesto profesional, acomoda la bandeja… pero en realidad sustrae discretamente los billetes. Después, se dirige al baño en el cambio de turno, donde esconde el dinero en el cartón de un rollo de papel higiénico.

El joven confesó con frialdad que lo hacía no por necesidad económica, sino porque buscaba el “placer del riesgo de ser atrapado”. Peor aún, aseguró que desde agosto había cometido entre 70 y 80 robos, acumulando cerca de 1,5 millones de yenes.

Este testimonio muestra un caso no de pobreza, sino de adicción al peligro, un perfil cercano al hurto compulsivo.

⚖️ Marco legal

En Japón, este tipo de delitos se enmarca principalmente en el Código Penal japonés (刑法, Keihō):

Robo simple (窃盗罪, Settō-zai) – Artículo 235 Se castiga con hasta 10 años de prisión o una multa de hasta 500,000 yenes .

Aplica a cualquier sustracción de propiedad ajena. Hurto agravado (窃盗の加重事由) Si el robo ocurre en lugares de interés público, como un aeropuerto, o si afecta a un gran número de personas, puede considerarse más grave.

El hecho de ser empleado en funciones de seguridad podría agravar la pena, pues se viola la confianza del cargo. Posible imputación de abuso de confianza laboral (業務上横領罪, Gyōmu-jō ōryō-zai) Si el tribunal considera que aprovechó su posición laboral para delinquir, puede enfrentarse a penas similares, de hasta 10 años de cárcel.

🚨 Sanciones y consecuencias prácticas

Prisión efectiva: dada la reiteración (70-80 veces) y la magnitud del monto (≈1,5 millones de yenes), es altamente probable que no reciba solo multa, sino condena carcelaria .

Antecedente penal: en Japón pesa fuertemente sobre la reinserción social y dificulta conseguir trabajo futuro.

Responsabilidad civil: podría tener que indemnizar a las víctimas y devolver el dinero.

Impacto en la empresa contratista: la firma de seguridad que lo empleaba enfrentará auditorías y posibles sanciones administrativas, además de pérdida de confianza pública.

🌍 Contexto social y repercusión

Japón es considerado un país seguro donde los aeropuertos son símbolos de confianza . Este caso rompe esa imagen y genera un shock en la opinión pública .

Para los viajeros —sobre todo extranjeros— el temor no es solo al hurto, sino a la pérdida de fé en los controles de seguridad .

Es probable que el gobierno y la administración de Haneda refuercen la supervisión a los subcontratados y revisen protocolos para que el personal no manipule innecesariamente pertenencias personales.

🔎 En resumen, no se trata de un simple robo, sino de un quiebre de confianza en el corazón de la seguridad aérea.

El joven inspector pasará de custodiar maletas a enfrentar un juicio que podría dejarlo hasta 10 años tras las rejas.

