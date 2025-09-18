[gaikokujin kankōkyaku] récord histórico en agosto

📊 Un nuevo récord para el turismo en Japón

Tōkyō | 18 de septiembre

En agosto de 2025, Japón recibió 3,428,000 visitantes extranjeros, un 16.9% más que el mismo mes del año pasado.

Este número no solo es muy alto, sino que además marca un récord histórico para un mes de agosto.

El motivo principal fue que coincidió con las vacaciones escolares en varios países de Asia y también en Japón, lo que hizo que más familias viajaran.

🌍 ¿De dónde vinieron los turistas?

El desglose muestra tendencias muy claras:

China continental :

📈 1,018,600 visitantes (+36.5%).

Es la primera vez desde la pandemia que China vuelve a ser el principal motor del turismo en Japón .

👉 En lo que va del año (enero-agosto) ya suman 6.71 millones , un crecimiento de 46.1% .

Corea del Sur :

📈 660,900 visitantes (+8.0%).

Siguen siendo el segundo grupo más numeroso.

Taiwán :

📈 620,700 visitantes (+10.0%).

Muy constante y con buen crecimiento.

Hong Kong :

📉 226,100 visitantes (–8.3%).

Llevan cuatro meses seguidos de caída , en parte por rumores en redes sociales sobre posibles terremotos en Japón , lo que generó miedo en potenciales turistas.

Vietnam y Estados Unidos:

También con aumentos notables, especialmente entre jóvenes viajeros y familias.

💡 ¿Por qué Japón está atrayendo tanto?

Según la Agencia de Turismo de Japón, hay dos razones clave:

Más asientos en vuelos internacionales → Es decir, más conexiones y mayor facilidad para viajar. El yen barato → Viajar y gastar en Japón resulta más económico para los extranjeros.

Además, el perfil de quienes llegan es mayormente:

👩‍🦱 Jóvenes entre 20 y 40 años,

👨‍👩‍👧‍👦 Familias que buscan experiencias culturales y naturales.

🎯 Estrategia futura

Japón buscará atraer principalmente a:

Personas de 20 a 40 años ,

Visitantes frecuentes (los que ya han venido antes y quieren repetir),

Turistas de alto poder adquisitivo interesados en gastar en regiones locales, no solo en Tokio, Osaka o Kioto.

Esto responde a un desafío: evitar el “overtourism” (exceso de turistas en las mismas zonas) y redistribuir beneficios económicos en todo el país.

✈️ Viajes de japoneses al extranjero

No solo llegaron más extranjeros a Japón:

📈 1,648,300 japoneses viajaron al extranjero en agosto, un aumento de 14.7%.

Esto refleja que las familias japonesas también aprovecharon el verano y el yen barato para moverse hacia Asia y Europa.

🧭 Importancia

Para los japoneses : este boom significa más trabajo en hoteles, restaurantes, aeropuertos y transporte. Pero también trae desafíos como la saturación en sitios turísticos.

Para los extranjeros residentes en Japón : el aumento de turismo puede afectar la vida diaria. Por ejemplo: Más aglomeraciones en trenes y lugares turísticos, Incremento de precios en alojamiento en temporada alta, Pero también más opciones culturales y eventos en ciudades grandes y regionales.



📊 Panorama General

Visitantes extranjeros (訪日外客数): Ene–Ago 2024: 24,008,423 Ene–Ago 2025: 28,383,575 Crecimiento acumulado: +18.2% Promedio mensual 2025: 3.55 millones (vs. 3.0 millones en 2024).

Viajeros japoneses al extranjero (出国日本人数): Ene–Ago 2024: 8,283,908 Ene–Ago 2025: 9,462,750 Crecimiento acumulado: +14.2% Promedio mensual 2025: 1.18 millones .



Esto muestra un doble dinamismo: Japón recibe más turistas internacionales y, al mismo tiempo, los japoneses vuelven a viajar al extranjero con fuerza tras la pandemia.

📅 Evolución Mensual de Visitantes

Enero 2025 : 3.78 millones (+40.7%). Inicio de año con récords por vacaciones invernales y Año Nuevo Lunar.

Febrero 2025 : 3.25 millones (+16.9%). Mantiene fuerza por feriados de primavera en Asia.

Marzo 2025 : 3.50 millones (+13.5%). Impacto del florecimiento temprano del sakura.

Abril 2025 : 3.91 millones (+28.5%) , el pico más alto hasta ahora. Coincide con Semana Dorada anticipada y auge de visitantes de China continental.

Mayo 2025 : 3.69 millones (+21.5%). Golden Week y turismo regional.

Junio 2025 : 3.38 millones (+7.6%). Estacionalidad: lluvias frenan, pero mantiene crecimiento.

Julio 2025 : 3.44 millones (+4.4%). Incremento moderado pese a vacaciones de verano.

Agosto 2025: 3.43 millones (+16.9%). Primer agosto en superar los 3.4 millones; récord histórico.

🔹 Dato clave: Entre abril y agosto 2025 se concentró el 63% de todos los visitantes del año hasta ahora, mostrando el poder del turismo de primavera-verano en Japón.

✈️ Viajeros Japoneses al Extranjero

Crecen de forma sostenida: de 912,298 en enero 2025 a 1.65 millones en agosto 2025 .

Picos de salida : Marzo (1.42 millones, +16.7%) → viajes escolares y vacaciones de primavera. Agosto (1.65 millones, +14.7%) → vacaciones de verano y alta demanda de vuelos internacionales.



🔹 Aunque crecen con fuerza, todavía están por debajo de los niveles prepandemia (2019, donde superaban 20 millones anuales).

📈 Tendencias Clave

China continental lidera el impulso: más de 1 millón de visitantes en agosto, recuperando el lugar perdido durante 2020–2023. Diversificación de mercados: también destacan crecimientos de Taiwán, Vietnam y EE.UU. Turismo japonés al extranjero: aumenta rápido, lo que implica que las aerolíneas y agencias de viajes locales están recuperando fuerza. Estacionalidad marcada: picos claros en abril (sakura) y agosto (verano), con más del 60% de la demanda concentrada en esos meses.

🌍 Implicaciones

Para Japón : ingresos récord por turismo, pero también retos en gestión de flujos, saturación en sitios populares y necesidad de medidas contra el “overtourism”.

Para los japoneses : más opciones de viaje al extranjero, pero con precios aéreos elevados y necesidad de políticas de apoyo a la conectividad internacional.

Para extranjeros residentes en Japón: más congestión en aeropuertos, precios turísticos más altos en temporada alta, pero también más servicios en varios idiomas y mejor infraestructura de recepción.

✅ Conclusión:

El 2025 está marcando un antes y un después para el turismo japonés. Tras años de incertidumbre, el país no solo recupera el flujo de visitantes, sino que lo expande a niveles históricos. Por un lado, millones de extranjeros llegan atraídos por un yen débil y la reactivación de rutas aéreas; por otro, los propios japoneses vuelven a viajar al extranjero con entusiasmo, reforzando la movilidad internacional.

China emerge nuevamente como el motor principal de visitantes, con cifras que superan el millón de personas en meses clave. En contraste, Hong Kong muestra una tendencia a la baja, golpeada por los temores que circulan en redes sobre posibles terremotos en Japón. Ante este panorama, las autoridades ya no solo celebran récords: buscan rediseñar estrategias para evitar la saturación en Tokio y Kioto, apostando por un turismo más equilibrado que impulse regiones menos exploradas y alivie la presión sobre los grandes destinos.

En suma, Japón se consolida como un hub turístico global, aunque con el desafío de gestionar su propio éxito: equilibrar sostenibilidad, infraestructura y convivencia cultural será tan importante como seguir batiendo récords de visitantes.

