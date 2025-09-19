[gaikokujin kankōkyaku] shinkansen solo con su smartphone

🚆 Turistas extranjeros tendrán el mismo sistema digital que los japoneses para viajar en tren

📍Tōkyō | 19 de septiembre

A partir del 1 de octubre de 2025, JR Higashi Nihon (JR東日本) pondrá en marcha una integración que transformará la manera en que los visitantes extranjeros viajan en tren.

Los turistas podrán comprar y usar boletos de tren de manera totalmente digital a través de la aplicación Welcome Suica Mobile (que ya ofrece una tarjeta de transporte virtual para visitantes) se conectará directamente con JR-EAST Train Reservation, el sistema oficial de reserva de boletos de trenes y shinkansen.

Esto permitirá que los visitantes puedan reservar y comprar : 🚄 Shinkansen (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku). 🚉 Trenes exprés muy demandados por turistas, como Narita Express (acceso al aeropuerto) y Fuji Excursion (hacia el área del Monte Fuji).



🎟️ Beneficio práctico

Hasta ahora, muchos turistas debían retirar boletos de papel en máquinas o taquillas incluso si habían reservado en línea.

Con esta innovación:

Basta con asociar el número de ID de Suica a la reserva.

El viajero solo tendrá que tocar la Welcome Suica Mobile en el torniquete , igual que lo hacen los residentes con su Suica habitual.

Sin filas, sin papeleo: una experiencia 100% digital y fluida.

📱Proceso paso a paso

① Selección inicial en la app

En la pantalla principal de la aplicación Welcome Suica Mobile, aparece un banner de acceso rápido .

Al tocar ese banner, el usuario inicia el proceso de reserva de tickets .

Importante: este sistema está diseñado para una sola persona (un adulto) por reserva. Si son varias personas, el procedimiento debe hacerse desde el navegador, no desde la app.

② Elección del tren

El sistema muestra un catálogo con opciones de trenes específicos , como: Narita Express (muy demandado por viajeros que llegan a Japón). Azusa Kaiyū FUJI Excursion (trenes turísticos). Además de varias líneas de Shinkansen e-ticket (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku).

El usuario simplemente selecciona el tren y asiento deseado.

③ Redirección a JR-EAST Train Reservation

El proceso de compra se completa dentro del portal oficial JR-EAST Train Reservation .

Para poder reservar es necesario: Registrarse y loguearse como miembro en el sitio. Desde allí, se formaliza la compra del e-ticket.



④ Uso en el acceso al tren

Una vez completada la reserva, el billete se asocia directamente al número ID de la Welcome Suica Mobile .

El día del viaje: El viajero acerca su Welcome Suica Mobile en la entrada automática (torniquete IC). No necesita imprimir nada ni canjear boletos. Puede subir directamente al tren y sentarse en el asiento previamente reservado.



Ventajas del sistema

Digitalización completa : se elimina la necesidad de papel.

Rapidez : se entra al tren solo con un toque de tarjeta móvil.

Conexión fluida entre app de turista (Welcome Suica) y sistema oficial japonés de reservas (JR-EAST).

Acceso a servicios de alta demanda como Narita Express y rutas turísticas populares.

A tener en cuenta

El sistema de la app permite solo 1 adulto por reserva .

Para grupos, el proceso debe realizarse desde el navegador web de JR-EAST Train Reservation, no desde la aplicación.

📅 Hoja de ruta de implementación

Octubre 2025 : Inicio de la integración con reservas de shinkansen y algunos limited express.

Noviembre 2025 : Ampliación de los trenes con sistema de boletos “ticketless” .

Enero 2026 : Inclusión de trenes turísticos premium, como el Saphir Odoriko (hacia la península de Izu).

Primavera 2026: Posibilidad de comprar asientos en Green Car (clase superior de trenes locales en el área de Tokio y alrededores).

🌍 Impacto para turistas extranjeros

✔️ Menos barreras de idioma: todo podrá gestionarse desde la app y en inglés.

✔️ Experiencia similar a la de un residente japonés con Suica, generando mayor comodidad y autonomía .

✔️ Integración con trenes turísticos clave, lo que incentiva el turismo en áreas regionales (no solo Tokio y Kioto).

✔️ Reduce la necesidad de acudir a ventanillas, algo que suele generar estrés a quienes no hablan japonés.

✨ Conclusión

Este paso de JR東日本 es parte de la digitalización del transporte en Japón y de la estrategia nacional para mejorar la experiencia de los 30+ millones de visitantes extranjeros al año.

La meta es clara: que el turista tenga en el bolsillo (en su smartphone) todo lo que necesita para moverse, sin necesidad de billetes físicos ni complicaciones.

©NoticiasNippon