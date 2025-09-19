[gaikokujin kankōkyaku] shinkansen solo con su smartphone

🚆 Turistas extranjeros tendrán el mismo sistema digital que los japoneses para viajar en tren
📍Tōkyō | 19 de septiembre
A partir del 1 de octubre de 2025, JR Higashi Nihon (JR東日本) pondrá en marcha una integración que transformará la manera en que los visitantes extranjeros viajan en tren.
Los turistas podrán comprar y usar boletos de tren de manera totalmente digital a través de la aplicación Welcome Suica Mobile (que ya ofrece una tarjeta de transporte virtual para visitantes) se conectará directamente con JR-EAST Train Reservation, el sistema oficial de reserva de boletos de trenes y shinkansen.
Esto permitirá que los visitantes puedan reservar y comprar:
🚄 Shinkansen (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku).
🚉 Trenes exprés muy demandados por turistas, como Narita Express (acceso al aeropuerto) y Fuji Excursion (hacia el área del Monte Fuji).
🎟️ Beneficio práctico
Hasta ahora, muchos turistas debían retirar boletos de papel en máquinas o taquillas incluso si habían reservado en línea.
Con esta innovación:
Basta con asociar el número de ID de Suica a la reserva.
El viajero solo tendrá que tocar la Welcome Suica Mobile en el torniquete, igual que lo hacen los residentes con su Suica habitual.
Sin filas, sin papeleo: una experiencia 100% digital y fluida.
📱Proceso paso a paso
① Selección inicial en la app
En la pantalla principal de la aplicación Welcome Suica Mobile, aparece un banner de acceso rápido.
Al tocar ese banner, el usuario inicia el proceso de reserva de tickets.
Importante: este sistema está diseñado para una sola persona (un adulto) por reserva. Si son varias personas, el procedimiento debe hacerse desde el navegador, no desde la app.
② Elección del tren
El sistema muestra un catálogo con opciones de trenes específicos, como:
Narita Express (muy demandado por viajeros que llegan a Japón).
Azusa Kaiyū FUJI Excursion (trenes turísticos).
Además de varias líneas de Shinkansen e-ticket (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku).
El usuario simplemente selecciona el tren y asiento deseado.
③ Redirección a JR-EAST Train Reservation
El proceso de compra se completa dentro del portal oficial JR-EAST Train Reservation.
Para poder reservar es necesario:
Registrarse y loguearse como miembro en el sitio.
Desde allí, se formaliza la compra del e-ticket.
④ Uso en el acceso al tren
Una vez completada la reserva, el billete se asocia directamente al número ID de la Welcome Suica Mobile.
-
El día del viaje:
El viajero acerca su Welcome Suica Mobile en la entrada automática (torniquete IC).
-
No necesita imprimir nada ni canjear boletos.
Puede subir directamente al tren y sentarse en el asiento previamente reservado.
Ventajas del sistema
Digitalización completa: se elimina la necesidad de papel.
Rapidez: se entra al tren solo con un toque de tarjeta móvil.
Conexión fluida entre app de turista (Welcome Suica) y sistema oficial japonés de reservas (JR-EAST).
Acceso a servicios de alta demanda como Narita Express y rutas turísticas populares.
A tener en cuenta
El sistema de la app permite solo 1 adulto por reserva.
Para grupos, el proceso debe realizarse desde el navegador web de JR-EAST Train Reservation, no desde la aplicación.
📅 Hoja de ruta de implementación
Octubre 2025: Inicio de la integración con reservas de shinkansen y algunos limited express.
Noviembre 2025: Ampliación de los trenes con sistema de boletos “ticketless”.
Enero 2026: Inclusión de trenes turísticos premium, como el Saphir Odoriko (hacia la península de Izu).
Primavera 2026: Posibilidad de comprar asientos en Green Car (clase superior de trenes locales en el área de Tokio y alrededores).
🌍 Impacto para turistas extranjeros
✔️ Menos barreras de idioma: todo podrá gestionarse desde la app y en inglés.
✔️ Experiencia similar a la de un residente japonés con Suica, generando mayor comodidad y autonomía.
✔️ Integración con trenes turísticos clave, lo que incentiva el turismo en áreas regionales (no solo Tokio y Kioto).
✔️ Reduce la necesidad de acudir a ventanillas, algo que suele generar estrés a quienes no hablan japonés.
✨ Conclusión
Este paso de JR東日本 es parte de la digitalización del transporte en Japón y de la estrategia nacional para mejorar la experiencia de los 30+ millones de visitantes extranjeros al año.
La meta es clara: que el turista tenga en el bolsillo (en su smartphone) todo lo que necesita para moverse, sin necesidad de billetes físicos ni complicaciones.
