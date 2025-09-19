Noticias Nippon

[gaikokujin kankōkyaku] shinkansen solo con su smartphone

Sep 19, 2025

 

🚆 Turistas extranjeros tendrán el mismo sistema digital que los japoneses para viajar en tren

 

📍Tōkyō  |  19 de septiembre

A partir del 1 de octubre de 2025, JR Higashi Nihon (JR東日本) pondrá en marcha una integración que transformará la manera en que los visitantes extranjeros viajan en tren.

Los turistas podrán comprar y usar boletos de tren de manera totalmente digital a través de la aplicación Welcome Suica Mobile (que ya ofrece una tarjeta de transporte virtual para visitantes) se conectará directamente con JR-EAST Train Reservation, el sistema oficial de reserva de boletos de trenes y shinkansen.

  • Esto permitirá que los visitantes puedan reservar y comprar:

    • 🚄 Shinkansen (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku).

    • 🚉 Trenes exprés muy demandados por turistas, como Narita Express (acceso al aeropuerto) y Fuji Excursion (hacia el área del Monte Fuji).

 

🎟️ Beneficio práctico

Hasta ahora, muchos turistas debían retirar boletos de papel en máquinas o taquillas incluso si habían reservado en línea.
Con esta innovación:

  • Basta con asociar el número de ID de Suica a la reserva.

  • El viajero solo tendrá que tocar la Welcome Suica Mobile en el torniquete, igual que lo hacen los residentes con su Suica habitual.

  • Sin filas, sin papeleo: una experiencia 100% digital y fluida.

 

 

📱Proceso paso a paso

① Selección inicial en la app

  • En la pantalla principal de la aplicación Welcome Suica Mobile, aparece un banner de acceso rápido.

  • Al tocar ese banner, el usuario inicia el proceso de reserva de tickets.

  • Importante: este sistema está diseñado para una sola persona (un adulto) por reserva. Si son varias personas, el procedimiento debe hacerse desde el navegador, no desde la app.

② Elección del tren

  • El sistema muestra un catálogo con opciones de trenes específicos, como:

    • Narita Express (muy demandado por viajeros que llegan a Japón).

    • Azusa Kaiyū FUJI Excursion (trenes turísticos).

    • Además de varias líneas de Shinkansen e-ticket (Tohoku, Hokkaido, Akita, Yamagata, Joetsu, Hokuriku).

  • El usuario simplemente selecciona el tren y asiento deseado.

③ Redirección a JR-EAST Train Reservation

  • El proceso de compra se completa dentro del portal oficial JR-EAST Train Reservation.

  • Para poder reservar es necesario:

    • Registrarse y loguearse como miembro en el sitio.

    • Desde allí, se formaliza la compra del e-ticket.

④ Uso en el acceso al tren

  • Una vez completada la reserva, el billete se asocia directamente al número ID de la Welcome Suica Mobile.

  • El día del viaje:

    • El viajero acerca su Welcome Suica Mobile en la entrada automática (torniquete IC).

    • No necesita imprimir nada ni canjear boletos.

    • Puede subir directamente al tren y sentarse en el asiento previamente reservado.

 Ventajas del sistema

  • Digitalización completa: se elimina la necesidad de papel.

  • Rapidez: se entra al tren solo con un toque de tarjeta móvil.

  • Conexión fluida entre app de turista (Welcome Suica) y sistema oficial japonés de reservas (JR-EAST).

  • Acceso a servicios de alta demanda como Narita Express y rutas turísticas populares.

 A tener en cuenta

  • El sistema de la app permite solo 1 adulto por reserva.

  • Para grupos, el proceso debe realizarse desde el navegador web de JR-EAST Train Reservation, no desde la aplicación.

 

 

📅 Hoja de ruta de implementación

  • Octubre 2025: Inicio de la integración con reservas de shinkansen y algunos limited express.

  • Noviembre 2025: Ampliación de los trenes con sistema de boletos “ticketless”.

  • Enero 2026: Inclusión de trenes turísticos premium, como el Saphir Odoriko (hacia la península de Izu).

  • Primavera 2026: Posibilidad de comprar asientos en Green Car (clase superior de trenes locales en el área de Tokio y alrededores).

 

🌍 Impacto para turistas extranjeros

  • ✔️ Menos barreras de idioma: todo podrá gestionarse desde la app y en inglés.

  • ✔️ Experiencia similar a la de un residente japonés con Suica, generando mayor comodidad y autonomía.

  • ✔️ Integración con trenes turísticos clave, lo que incentiva el turismo en áreas regionales (no solo Tokio y Kioto).

  • ✔️ Reduce la necesidad de acudir a ventanillas, algo que suele generar estrés a quienes no hablan japonés.

 

✨ Conclusión

Este paso de JR東日本 es parte de la digitalización del transporte en Japón y de la estrategia nacional para mejorar la experiencia de los 30+ millones de visitantes extranjeros al año.
La meta es clara: que el turista tenga en el bolsillo (en su smartphone) todo lo que necesita para moverse, sin necesidad de billetes físicos ni complicaciones.

 

