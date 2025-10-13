[kome kiki] precio cae en supermercados

El precio del arroz baja por tercera semana consecutiva en Japón, aunque se mantiene elevado

📍Tōkyō, 13 de octubre

El ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, anunció el viernes que el precio promedio del arroz vendido en cerca de 1.000 supermercados de todo Japón cayó ¥6 respecto a la semana anterior, quedando en ¥4.205 por cada 5 kilogramos.

Aun así, el producto se mantiene por encima del umbral simbólico de los ¥4.000 por quinta semana consecutiva, reflejando que los precios de los alimentos básicos siguen altos pese a los pequeños ajustes a la baja.

🗣️ El gobierno pide cautela ante posibles variaciones

Koizumi declaró ante la prensa que “la situación de los precios del arroz podría cambiar significativamente otra vez”, asegurando que el Ministerio de Agricultura seguirá vigilando de cerca la evolución del mercado.

El funcionario explicó que el costo del arroz está influido por factores como las condiciones climáticas, los costos logísticos y la reducción de la producción nacional, especialmente tras un verano inusualmente caluroso que afectó los rendimientos en varias prefecturas.

🛒 Diferencias según el tipo de tienda

Una encuesta adicional realizada en 1.200 supermercados mostró que el precio promedio fue de ¥3.522, lo que representa una caída de 17 yenes.

En contraste, otro estudio que abarcó unas 6.000 tiendas minoristas y droguerías reveló un aumento de 80 yenes, con un precio promedio de ¥4.075, registrando así el primer repunte en dos semanas.

🍚 Un alimento básico bajo la lupa

El arroz, eje de la alimentación japonesa y símbolo de estabilidad económica, se ha convertido en un termómetro del poder adquisitivo de los hogares.

Mientras algunos consumidores notan leves mejoras, los precios aún se sienten altos en comparación con años anteriores, lo que mantiene la preocupación sobre el costo de vida.

Los analistas anticipan que las próximas semanas serán decisivas para ver si la tendencia bajista se consolida o si el mercado vuelve a encarecerse, impulsado por la inflación de los insumos agrícolas y los efectos del clima sobre las cosechas de otoño.

🧭 Contexto económico

•Promedio general: ¥4.205 / 5 kg (–¥6 semanal)

•Supermercados (1.200 puntos): ¥3.522 (–¥17 semanal)

•Droguerías y minoristas (6.000 puntos): ¥4.075 (+¥80 semanal)

•Duración de la tendencia: 3 semanas de baja, pero precios aún altos.

©️ Noticias Nippon