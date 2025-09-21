Noticias Nippon

Golpe de calor

[netchūshō keikai arāto] domingo 21 de septiembre

📍Tōkyō  |  21 septiembre

 

Hoy domingo Japón amanece con nuevos avisos de golpe de calor (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) en distintas regiones del país.

El mapa publicado por la Agencia Meteorológica de Japón y el Ministerio de Ambiente a las 05:00 revela una situación preocupante: aunque inicialmente no había áreas bajo alerta, en la mañana Tokio fue añadida a la lista, mostrando que incluso la capital enfrenta condiciones de riesgo.

 

🔴 Zonas con riesgo máximo (WBGT 31 o más)

El indicador WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) mide no solo la temperatura, sino también la humedad, el viento y la radiación solar. Cuando supera los 31 grados, el riesgo de golpe de calor es extremo, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

Las áreas en rojo del mapa muestran los puntos más críticos para hoy:

  • Kyūshū (especialmente Kagoshima y alrededores).
  • Shikoku, con especial atención en Ehime y zonas costeras.
  • Okinawa, incluyendo varias islas periféricas.

En estas regiones, se espera que la sensación térmica sea sofocante, con un ambiente húmedo y prácticamente sin alivio, incluso en sombra.

 

 

🟣 Zonas bajo alerta oficial

El color púrpura en el mapa indica prefecturas con alerta de golpe de calor (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) ya activas:

  • Tokio (capital y alrededores), donde la humedad urbana amplifica el riesgo.
  • Islas Izu y partes de las islas Ogasawara, que también se suman a la lista.

Esto significa que la población debe extremar precauciones durante todo el día.

 

 

👥 Impacto en la vida diaria

  • En Tokio, los colegios ya evalúan reducir actividades al aire libre y varias empresas recomendaron teletrabajo parcial para evitar traslados en horas críticas.
  • En Okinawa y Kyūshū, donde el calor es más habitual, preocupa la población mayor: los hospitales locales reportan un incremento en consultas por mareos y deshidratación.
  • En el sector turístico, sobre todo en Shikoku y Okinawa, se espera que parques, playas y zonas de montaña reciban advertencias reforzadas para los visitantes, incluidos extranjeros poco acostumbrados a la humedad japonesa.

 

🛑 Consejos prácticos para hoy

  1. Hidratación constante: beber agua y bebidas con sales minerales incluso antes de tener sed.
  2. Evitar ejercicio al aire libre en las horas centrales del día (10:00–16:00).
  3. Buscar sombra o aire acondicionado siempre que sea posible.
  4. Cuidar a los más vulnerables: ancianos, bebés y personas con enfermedades crónicas.
  5. Precaución para turistas: en Tokio y Okinawa se recomienda llevar sombrilla o gorro, además de abanico o ventilador portátil.

 

📌 Contexto humano

Lo más preocupante de este aviso no es solo el calor extremo en pleno septiembre, sino la persistencia del verano largo en Japón. Normalmente, a estas alturas, el clima debería suavizarse hacia el otoño. Sin embargo, la realidad es distinta: la combinación de temperaturas altas, humedad y cielos despejados mantiene a millones de personas bajo un estrés climático que cada año deja víctimas por golpe de calor.

Japón se enfrenta así a un otoño retrasado, con un verano que parece no querer irse, recordando a todos que el cambio climático ha alterado los patrones tradicionales.

 

