[netchūshō keikai arāto] domingo 21 de septiembre

Hoy domingo Japón amanece con nuevos avisos de golpe de calor (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) en distintas regiones del país.

El mapa publicado por la Agencia Meteorológica de Japón y el Ministerio de Ambiente a las 05:00 revela una situación preocupante: aunque inicialmente no había áreas bajo alerta, en la mañana Tokio fue añadida a la lista, mostrando que incluso la capital enfrenta condiciones de riesgo.

🔴 Zonas con riesgo máximo (WBGT 31 o más)

El indicador WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) mide no solo la temperatura, sino también la humedad, el viento y la radiación solar. Cuando supera los 31 grados, el riesgo de golpe de calor es extremo, especialmente para personas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

Las áreas en rojo del mapa muestran los puntos más críticos para hoy:

Kyūshū (especialmente Kagoshima y alrededores).

Shikoku, con especial atención en Ehime y zonas costeras.

Okinawa, incluyendo varias islas periféricas.

En estas regiones, se espera que la sensación térmica sea sofocante, con un ambiente húmedo y prácticamente sin alivio, incluso en sombra.

🟣 Zonas bajo alerta oficial

El color púrpura en el mapa indica prefecturas con alerta de golpe de calor (netchūshō keikai arāto, 熱中症警戒アラート) ya activas:

Tokio (capital y alrededores), donde la humedad urbana amplifica el riesgo.

Islas Izu y partes de las islas Ogasawara, que también se suman a la lista.

Esto significa que la población debe extremar precauciones durante todo el día.

👥 Impacto en la vida diaria

En Tokio, los colegios ya evalúan reducir actividades al aire libre y varias empresas recomendaron teletrabajo parcial para evitar traslados en horas críticas.

En Okinawa y Kyūshū, donde el calor es más habitual, preocupa la población mayor: los hospitales locales reportan un incremento en consultas por mareos y deshidratación.

En el sector turístico, sobre todo en Shikoku y Okinawa, se espera que parques, playas y zonas de montaña reciban advertencias reforzadas para los visitantes, incluidos extranjeros poco acostumbrados a la humedad japonesa.

🛑 Consejos prácticos para hoy

Hidratación constante: beber agua y bebidas con sales minerales incluso antes de tener sed. Evitar ejercicio al aire libre en las horas centrales del día (10:00–16:00). Buscar sombra o aire acondicionado siempre que sea posible. Cuidar a los más vulnerables: ancianos, bebés y personas con enfermedades crónicas. Precaución para turistas: en Tokio y Okinawa se recomienda llevar sombrilla o gorro, además de abanico o ventilador portátil.

📌 Contexto humano

Lo más preocupante de este aviso no es solo el calor extremo en pleno septiembre, sino la persistencia del verano largo en Japón. Normalmente, a estas alturas, el clima debería suavizarse hacia el otoño. Sin embargo, la realidad es distinta: la combinación de temperaturas altas, humedad y cielos despejados mantiene a millones de personas bajo un estrés climático que cada año deja víctimas por golpe de calor.

Japón se enfrenta así a un otoño retrasado, con un verano que parece no querer irse, recordando a todos que el cambio climático ha alterado los patrones tradicionales.

