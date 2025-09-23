[netchūshō keikai arāto] martes 23 de septiembre

Japón entra en otoño, pero Okinawa sigue bajo calor extremo

📍Tōkyō | 23 septiembre

Hoy, Japón recibió una actualización importante sobre la información de riesgo por netchūshō keikai arāto (熱中症警戒情報, golpe de calor) que pinta un panorama especialmente delicado para el sur del país.

📍 Regiones en alerta

Okinawa Hontō (沖縄本島地方 , zona principal de Okinawa)

Se emitió oficialmente un netchūshō keikai arāto (熱中症警戒情報, golpe de calor)

Esto significa que las condiciones de temperatura y humedad alcanzan niveles en los que cualquier persona, sin importar edad o estado físico, puede estar en riesgo de sufrir un golpe de calor.

🔴 Zonas con WBGT 31 o más

El WBGT (Índice de Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, usado para medir riesgo de calor) indica peligro severo cuando supera 31.

En el mapa, las áreas en rojo (🟥) señalan estos niveles extremos.

Gran parte de las islas de Okinawa y alrededores están bajo este rango.

Esto implica que incluso actividades ligeras al aire libre pueden provocar un golpe de calor.

🧊 Consejos prácticos para la población

No subestimar el calor aunque no haya alerta en otras regiones: la alta humedad y sensación bochornosa también representa riesgo.

Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Evitar actividad física al aire libre en horas de mayor calor.

Usar ropa ligera y buscar sombra o lugares con aire acondicionado.

Prestar atención a niños, ancianos y extranjeros recién llegados a Japón, quienes pueden no estar adaptados al clima subtropical de Okinawa.

🌐 Contexto

Japón está entrando en el otoño según el calendario Shūbun no hi (秋分の日, Día del Equinoccio de Otoño), pero la realidad climática es otra:

Mientras en Honshu (centro del país) las temperaturas bajan y el cielo se nubla, en Okinawa persisten condiciones casi veraniegas, con un calor que no da tregua.

Esta dualidad climática refleja la diversidad del archipiélago y también los desafíos que enfrenta en materia de cambio climático y salud pública.

📌 Conclusión: Aunque el mapa muestre alertas concentradas en Okinawa, el mensaje es claro para todo Japón: no bajar la guardia ante el calor y la humedad, pues el golpe de calor sigue siendo un riesgo incluso cuando el calendario dice que ya empezó el otoño.



©NoticiasNippon