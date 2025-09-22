[katsudō kyūshi] Perfume suspenderá actividades

De Hiroshima al Tokyo Dome: el viaje que marcó a toda una generación entra en pausa.

📍 Tōkyō, 22 de septiembre

Ayer domingo, el brillo inconfundible de Perfume —ese trío femenino que desde 1999 marcó una era en la música japonesa— anunció una decisión que sorprendió a fans y colegas: pondrán en pausa sus actividades grupales a partir de finales de este año.

Lejos de tratarse de una despedida amarga, las propias integrantes lo describieron como un “cold sleep”, una hibernación voluntaria para que, cuando llegue el momento, puedan despertar renovadas y más fuertes.

En palabras del grupo: “Queremos dejar marcado este instante en el que sentimos que estamos brillando, y así poder avanzar hacia nuevos retos como un Perfume aún más increíble”.

🎶 Un recorrido que se convierte en legado

Perfume no es solo un grupo pop. Son un símbolo generacional que acompañó la transición tecnológica y cultural del Japón de los 2000 en adelante, combinando música electrónica futurista con coreografías milimétricas y una estética que anticipaba tendencias globales.

En este 2025, su año de aniversario, no bajaron el ritmo:

Exposiciones conmemorativas para recorrer sus más de dos décadas de carrera.

El lanzamiento de su álbum doble “Nebula Romance”.

Una gira nacional por 11 ciudades y 23 conciertos, donde volvieron a reencontrarse con miles de seguidores.

Y, como broche de oro, el regreso al Tokyo Dome tras cinco años, con dos noches históricas que cerrarán este ciclo.

💌 Una pausa con esperanza

No han puesto fecha de regreso. Sin embargo, el tono del anuncio está lleno de gratitud y optimismo: “Cada una quiere crecer a su manera para que el día que volvamos, seamos un nuevo Perfume”.

Más que un final, se trata de un pacto entre amigas que crecieron juntas —no solo como artistas, sino como mujeres— para darse un tiempo y reencontrarse desde la madurez. Como explicó un allegado: “Tras tantos años corriendo juntas, necesitaban un espacio para respirar y mirarse a sí mismas”.

🌍 Contexto emocional y cultural

El anuncio no pasa desapercibido en un Japón donde los grupos pop suelen enfrentar la disolución en medio de tensiones internas o silencios abruptos. Perfume, en cambio, muestra que la sororidad y la amistad pueden guiar un proceso de transformación.

Para sus fans, la noticia tiene un sabor agridulce: se apaga temporalmente un faro que acompañó adolescencias, romances y sueños. Pero también se enciende la ilusión de un regreso poderoso, como un cometa que tras alejarse vuelve a iluminar el cielo nocturno.

