[entame] A~chan anuncia su matrimonio

“Me casé con un fan”: el mensaje que conmovió a Japón y redefinió el vínculo artista-fan

📍Tōkyō | 11 de noviembre

En un emotivo mensaje publicado el 11 de noviembre en su cuenta oficial de Instagram, Ayaka Nishiwaki, conocida como A~chan, integrante del icónico trío tecnopop Perfume, anunció su matrimonio con un hombre fuera del ámbito del espectáculo. La noticia llega apenas semanas después de que el grupo revelara que entrará en un periodo de “cold sleep” (pausa indefinida) antes de fin de año, lo que ha generado una oleada de nostalgia entre los fans.

En su publicación, A~chan escribió con alegría:

“Me he casado con un hombre maravilloso. Es una persona que, desde siempre, ha apoyado a Perfume y me ha animado sinceramente. ¡Sí, es un fan! (risas)”.

La artista explicó que su ahora esposo fue su amigo durante muchos años, alguien que conocía tanto su faceta profesional como personal. “Ha sido mi Best Friend. Casarme con un fan era mi sueño desde adolescente. ¡Felicidades, yo de 10 años, lo lograste!”, expresó con ternura.

En un tono íntimo y esperanzador, A~chan añadió una serie de hashtags con los que se autodefinió —#Perfume, #Singer, #Dance, #Hiroshima, #Family— e incluyó nuevos conceptos que reflejan su futuro deseo: #Mama, #Baby, #SuperWoman. “Quiero seguir creciendo como persona llena de amor, compartir sonrisas y energía, y convertirme en una mujer fuerte que pueda devolver todo el cariño recibido”, concluyó.

El anuncio provocó una oleada de felicitaciones en redes sociales, donde miles de fans celebraron la noticia con mensajes como “El amor más puro entre fan y artista” o “A~chan demuestra que la cercanía sincera es posible en el mundo del espectáculo”.

Perfume, formado por A~chan, Nocchi y Kashiyuka, se encuentra actualmente en su última etapa de actividades antes de la pausa anunciada. La noticia del matrimonio aporta un matiz esperanzador y humano a un cierre de ciclo que, para muchos seguidores, simboliza tanto el final de una era como el comienzo de una nueva etapa personal para su integrante más carismática.

Mensaje

«Me he casado con un hombre que no pertenece al mundo del espectáculo.

Desde hace mucho tiempo hemos sido amigos, conocemos muchas cosas el uno del otro; él es mi mejor amigo y, además, ¡es un fan que apoya sinceramente tanto a mí como a Perfume! (risas)

Casarme con un fan era mi sueño.

¡Felicidades, yo de adolescente! ¡Lo lograste!

Yo soy A~chan, soy Ayaka Nishiwaki, y tanto mi vida privada como mi trabajo —todo, absolutamente todo— forman parte de lo que soy. No hay un “detrás” ni un “frente”; todo eso soy yo misma.

Si tuviera que expresarme en hashtags, serían por ejemplo:

#Perfume #Cantante #Singer #Baile #Trío #Hiroshima #A~chan #Charladora #Alegre #Viajes #Dulces #Belleza #Healthy #Mujer #Familia…

Pero dentro de todos esos, siempre he sentido que palabras como

#Madre #Mamá #Niño #Bebé

llegarían naturalmente a formar parte de mí algún día.

Deseo seguir sumando muchas palabras hermosas que me definan, convertirme en una persona más profunda y llena de amor, y seguir repartiendo sonrisas y energía a todos ustedes.

Quiero ser una superwoman que, junto a quienes me apoyan y a mi familia amada, haga crecer ese círculo de unión y cariño cada vez más fuerte y grande.

A todos mis seguidores, me haría muy feliz que continúen acompañándome y observándome con afecto.

Y si tuvieran que describir a A~chan con muchos hashtags, ¿cuáles les vienen a la mente?

¡Escríbanlo en los comentarios!»

