[ongaku] Lady GAGA vuelve a Japón

26 de junio de 2025

Después de cuatro años de ausencia, Lady Gaga, una de las artistas más influyentes e innovadoras del pop mundial, volverá a pisar suelo japonés.

Lo hará con su espectacular gira internacional “The MAYHEM Ball”. El anuncio ha emocionado a miles de seguidores en Japón, donde la artista mantiene una base de fans fiel y apasionada desde hace más de una década.

El tour, aclamado en Europa y América por su deslumbrante puesta en escena, mezcla moda, música, performance y un mensaje de libertad creativa que define el estilo único de Gaga.

En Japón, ofrecerá un total de cinco conciertos en domos, en dos de las ciudades más importantes del país: Osaka y Tokio.

📍 Las fechas y sedes del tour en Japón:

🗓️ Osaka – Kyocera Dome Osaka

📌 Miércoles 21 de enero de 2026 – apertura: 17:00 / inicio: 19:00

📌 Jueves 22 de enero de 2026 – apertura: 17:00 / inicio: 19:00

🗓️ Tokio – Tokyo Dome

📌 Domingo 25 de enero – apertura: 16:00 / inicio: 18:00

📌 Lunes 26 de enero – apertura: 17:00 / inicio: 19:00

📌 Jueves 29 de enero – apertura: 17:00 / inicio: 19:00

Con estas fechas, Gaga no solo marcará su regreso a Japón, sino también una de las primeras grandes giras internacionales de 2026 en Asia, consolidando su estatus como icono global.

💫 ¿Qué hace especial a “The MAYHEM Ball”?

Este tour no es un simple concierto: es una experiencia teatral, visual y emocional. En escenarios de más de 360 grados, Gaga interpreta clásicos como Bad Romance, Born This Way y Shallow, junto con material nuevo que combina sonidos electrónicos, rock, y baladas íntimas. Cada presentación es única, con trajes de alta costura, visuales diseñados por artistas contemporáneos y una narrativa que celebra la diversidad, la fuerza interior y la autoaceptación.

Los medios internacionales han descrito el espectáculo como “una obra de arte viva” y “una ceremonia emocional para los fans”.

🎟️ Entradas: opciones para todos los presupuestos

Los organizadores han dispuesto una amplia gama de precios y experiencias para adaptarse a distintos públicos, desde asientos estándar hasta lujosos paquetes VIP:

🌟 VIP GOLD – ¥118,145

Zona más cercana al escenario (arena frontal)

Acceso a lounge VIP y entrada exclusiva

Regalo especial (solo se entrega en puerta)

Pago únicamente con tarjeta de crédito

🌟 VIP SILVER – ¥49,945

Asiento en arena con entrada y regalo VIP

Solo con tarjeta de crédito

🌟 VIP BALCÓN – ¥30,945

Exclusivo para el Tokyo Dome

Asiento reservado con vista elevada, baño exclusivo y entrada VIP

Hasta 4 entradas por persona. Solo con tarjeta.

🎫 Asientos regulares

SS席: ¥29,945

S席: ¥18,945

A席: ¥15,945

B席: ¥9,945

Venta anticipada: máx. 6 por persona / Venta general: máx. 8

👨‍👩‍👧‍👦 Entradas grupales para una experiencia compartida (solo Tokio)

Para quienes deseen disfrutar el concierto en grupo o en ambiente más privado, se ofrecen cajas exclusivas:

GOLD BOX: ¥34,945 por persona (hasta 10 personas por grupo)

SILVER BOX: ¥25,945 por persona (solo grupos de 4)

Ambas opciones son semi-privadas, ideales para celebrar con amigos o en familia, aunque pueden tener visibilidad limitada desde el asiento.

WEB OFICIAL

🌏 Un regreso cargado de emoción para los fans en Japón

Para muchos japoneses, el regreso de Gaga representa algo más que un concierto: es una reconexión emocional con una artista que ha sido símbolo de inclusión, rebeldía y amor propio. Desde su primer concierto en el país en 2009, Gaga ha expresado su profundo cariño por Japón y su cultura, apoyando causas sociales locales e incluso contribuyendo a campañas tras el gran terremoto de 2011.

Esta vez, vuelve con un show que busca sacudir emociones y despertar la creatividad de todos los asistentes.

📢 Recomendaciones importantes:

Las entradas VIP incluyen regalos que no podrán enviarse por correo si no se recogen el día del show.

Solo se aceptan pagos con tarjeta de crédito para todas las entradas VIP y los BOX grupales.

La venta anticipada estará limitada a 6 entradas por día por persona.

Se recomienda adquirir entradas solo en canales oficiales.

ANEXO

¿La reventa de boletos para conciertos en legal en Japón?

En Japón, la reventa de entradas por encima del precio original y con fines comerciales es ilegal bajo la Ley para garantizar la distribución adecuada de entradas para espectáculos y eventos específicos, promulgada en diciembre de 2018 y en vigor desde junio de 2019

📜 ¿Qué prohíbe la ley?

Revender entradas a un precio superior al original sin el consentimiento del organizador , con intención de lucro o en forma profesional (operaciones repetitivas)

Adquirir entradas con la intención de revenderlas ilegalmente , aunque no se hayan puesto a la venta aún

Los infractores pueden enfrentar hasta 1 año de prisión y/o una multa de hasta 1 millón de yenes(~USD 7,000 USD)

¿Y la reventa entre personas (caso ocasional)?

No es ilegal si se realiza sin ánimo de lucro , por ejemplo: una persona no puede asistir y cede la entrada sin ganancia ni marca como negocio.

Pero si existe cualquier ganancia por encima del precio original, aunque sea entre particulares, se considera reventa comercial ilegal

🚫 ¿Qué puede pasar si compras una entrada revendida?

Según experiencias compartidas en Reddit:

“I saw a number of articles explaining the laws … and how some people have even been sent to jail for that.”

“You won’t get in trouble. You might be denied entry though.”

Esto indica que como comprador no enfrentas cargos penales, pero podrías ser rechazado en la entrada si el organizador verifica nombre o ID, especialmente si tu nombre no coincide con el que aparece en la entrada.

“They might check names and ask for ID, especially if you don’t look like someone who has a … Japanese name that is printed on the ticket.”

Muchos comentan que el control de identidad no siempre se aplica en conciertos, pero es un riesgo real en eventos populares o con control estricto por parte del organizador .

✅ En resumen:

Señal Detalle Ley vigente desde Junio 2019 Qué está prohibido Revender por encima del precio original sin autorización, o adquirir con intención de revender Penalización Hasta 1 año de prisión o multa de hasta 1 millón yenes Revenda entre particulares sin ganancia Permitida (no comercial) Riesgos como comprador Entrada denegada si se detecta inconsistencia con nombre/ID Casos reales en Japón Ya ha habido arrestos y sanciones, y varios organizadores controlan activamente

🛡️ Recomendaciones si necesitas una entrada:

Compra siempre en sitios oficiales o autorizados por el organizador/evento para evitar entradas inválidas o canceladas. Lee cuidadosamente los términos de uso en la página oficial: muchos eventos explícitamente prohíben la reventa Si compras a terceros, asegúrate de que sea sin ganancia y sin señal de comercialización. Lleva identificación oficial (pasaporte, etc.) si el evento requiere verificación de nombre. Únicamente acepta entradas revendidas si puedes confirmar que no hubo sobreprecio.

