[netchūshō keikai arāto] miércoles 24 de septiembre

Okinawa sigue bajo la lupa de las autoridades sanitarias

📍Tōkyō | 24 septiembre

La Agencia Meteorológica de Japón anunció que hoy miércoles continuará vigente el netchūshō keikai arāto (熱中症警戒アラート , alerta por golpe de calor) en la región principal de Okinawa, donde el calor húmedo alcanzará niveles peligrosos.

🔴 Zonas con riesgo extremo (WBGT 31+)

Gran parte de las islas del sur de Okinawa seguirá en nivel peligroso (WBGT ≥ 31).

Bajo estas condiciones, incluso actividades ligeras como caminar bajo el sol pueden ocasionar un golpe de calor.

⏰ Tendencia del día

Durante la mañana, la sensación de bochorno aparecerá temprano.

A mediodía y primeras horas de la tarde, la combinación de calor y humedad alcanzará niveles críticos.

En la noche, aunque la temperatura descienda, el aire húmedo impedirá un alivio completo.

🧊 Recomendaciones prácticas

Hidratación constante: beber agua y bebidas con sales minerales.

Evitar el sol directo: reducir actividades físicas al aire libre entre las 10:00 y 16:00.

Ambientes frescos: usar ventiladores o aire acondicionado.

Atención especial a niños y mayores, así como a turistas y residentes que no están habituados al clima subtropical.





🌐 Contexto

Mientras gran parte de Japón ya experimenta cielos más otoñales, Okinawa se queda anclada en un verano prolongado.

Este contraste recuerda cómo la geografía del archipiélago genera diferentes realidades climáticas: un Japón que celebra el equinoccio con aire fresco en el norte y otro que, en el sur, sigue luchando contra un calor sofocante.

📌 Conclusión: El miércoles 24 de septiembre será un día de máxima precaución en Okinawa, donde el calor no solo incomoda, sino que representa un riesgo real para la salud.



