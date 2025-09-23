[sōsharunettowāku] extranjeros en escándalo pirotécnico

Uso indebido de fuegos artificiales en lugares no autorizados puede acarrear cárcel y multas

📍Tōkyō, 23 de septiembre

La polémica que rodea al extranjero que agredió a un adulto mayor en un tren expreso nipón no se detiene.

En redes sociales circula un nuevo video que ha generado ola de indignación entre japoneses y lo extranjeros residentes: en él se le observa junto a otro extranjero encendiendo una bengala tipo proyectil en un espacio público.

La grabación muestra cómo el objeto pirotécnico es apuntado hacia el frontis de un local de karaoke, impactando en la fachada, para luego ser recogido y redirigido hacia la vía pública, donde finalmente explota.

La escena ocurre en una zona peatonal cercana a escaleras y comercios, lo que incrementa el riesgo de heridos y daños materiales.

video

⚖️ Marco legal

Leyes sobre explosivos y pirotecnia El uso de fuegos artificiales en Japón está regulado por la Ley de Control de Explosivos (火薬類取締法) y las ordenanzas locales de seguridad pública.

Encender o detonar este tipo de artefactos en lugares no autorizados constituye uso indebido de materiales peligrosos, sancionable con multas y arresto. Delitos contra la propiedad y la seguridad pública Impactar un proyectil contra un establecimiento puede ser considerado daño a la propiedad (器物損壊罪, Art. 261 del Código Penal), penado con hasta 3 años de prisión o multa de hasta 300.000 yenes.

El acto de lanzar un objeto explosivo en la vía pública encaja en la categoría de conducta peligrosa (威力業務妨害罪), que puede conllevar hasta 3 años de cárcel o multa de 500.000 yenes. Posibles agravantes para extranjeros Si la conducta se considera grave o reincidente, además de las sanciones penales, los extranjeros involucrados podrían enfrentar revocación de visado y deportación, bajo la Ley de Inmigración japonesa.

🌐 Reacciones sociales

Usuarios japoneses en redes sociales han señalado que este tipo de acciones atentan contra la convivencia y la seguridad pública, reforzando percepciones negativas sobre ciertos comportamientos de visitantes extranjeros.

Algunos comentarios incluso exigen medidas más estrictas: prohibir la entrada a Japón a quienes reincidan en estas conductas.

Otros recuerdan que la gran mayoría de extranjeros en Japón respetan las normas, pidiendo que estos casos no se generalicen pero sí se sancionen con firmeza.

📌 Síntesis

Lo que parecía una simple “travesura” con bengalas se convierte, en el contexto japonés, en un acto de riesgo legal y socialmente inaceptable. Encender y disparar pirotecnia contra un local y luego hacia la vía pública sí constituye una violación a las leyes japonesas y puede acarrear multas, prisión y hasta deportación.

👉 En Japón, las bengalas y fuegos artificiales se permiten solo en espacios abiertos y autorizados, nunca en zonas urbanas o comerciales.

