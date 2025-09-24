[sōsharunettowāku] extranjero acosa japonesa

Estrategia peligrosa: influencia español busca clips virales provocando caos en Japón

📍Tōkyō, 24 de septiembre

En Japón, la indignación vuelve a encenderse en redes sociales tras la difusión de un nuevo video del influencer español Kelton D. Antes del incidente ampliamente comentado con un adulto mayor dentro de un tren expreso, se registró otro episodio en la plataforma ferroviaria.

Según se observa en las imágenes, Kelton D acosa a una mujer japonesa que estaba ligeramente ebria aparentemente tras discutir con su pareja. La escena, incómoda y peligrosa, pudo haber escalado, pero un un empleado de la estación actuó con astucia: se acercó y fingió ser amigo de la víctima para liberarla del acosador. Este gesto, sencillo pero valiente, evitó que la situación pasara a mayores.

La estrategia del influencer parece repetirse: provocar, aprovechar la pasividad de muchos japoneses en lugares públicos y generar clips virales. Lejos de ser entretenimiento, estos actos refuerzan estereotipos negativos y generan desconfianza hacia los extranjeros en un país donde la convivencia pacífica es altamente valorada.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: miles de usuarios expresan su repudio, acusando al español de humillar y aprovecharse de un entorno cultural que tiende a evitar la confrontación directa.

⚖️ Marco legal

En este caso, el comportamiento de Kelton D puede encuadrarse en diferentes figuras legales:

Acoso e intimidación (迷惑防止条例 – Meiwaku Bōshi Jōrei) La mayoría de prefecturas en Japón tienen Ordenanzas de Prevención de Molestias , que sancionan actos de acoso en trenes, estaciones y espacios públicos.

Las sanciones incluyen multas de hasta 1 millón de yenes (aprox. 6,200 €) y penas de hasta 6 meses de prisión en casos graves o reincidentes. Actos obscenos o acercamientos no consentidos (刑法第176条 – Artículo 176 del Código Penal japonés) Si existiera contacto físico de naturaleza sexual sin consentimiento, podría considerarse “forzamiento indecente”, penado con hasta 10 años de prisión. Importante precedente en estaciones y trenes Japón ha endurecido las sanciones contra los llamados chikan (痴漢, tocamientos o acoso en transporte público). Aunque este caso no llegó a ese extremo, el contexto ferroviario lo hace más grave.

🚨 Sanciones posibles

Multa administrativa inmediata por conducta indebida en espacio público bajo ordenanzas locales.

Arresto y antecedentes penales en caso de que la víctima decidiera presentar denuncia formal.

Expulsión o revocación de visado: dado que se trata de un extranjero reincidente en disturbios, la Oficina de Inmigración puede considerar sus actos como “conducta que perturba el orden público”, lo que abre la puerta a procedimientos de deportación.

📌 Contexto y análisis

Este tipo de provocaciones no solo dañan la imagen del propio influencer, sino que refuerzan narrativas xenófobas que afectan a toda la comunidad extranjera en Japón.

La sociedad japonesa, que se caracteriza por evitar enfrentamientos, se ve forzada a debatir hasta qué punto debe tolerar o sancionar conductas importadas bajo la excusa de “contenido digital”.

El video ha generado debate entre usuarios japoneses y residentes extranjeros:

Para muchos japoneses, es una muestra más de la necesidad de endurecer la legislación contra influencers extranjeros problemáticos .

Para residentes extranjeros respetuosos de las normas, estos episodios son una carga social y legal injusta, ya que alimentan la percepción de que los extranjeros son problemáticos.

