[netchūshō keikai arāto] jueves 25 de septiembre

El bochorno no da tregua: incluso caminar puede ser peligroso

📍Tōkyō | 25 septiembre

La Agencia Meteorológica de Japón anunció que este jueves continúa activa la alerta por golpe de calor (熱中症警戒アラート / netchūshō keikai arāto) en la región principal de Okinawa, donde el calor húmedo alcanzará niveles peligrosos para la salud.

🔴 Zonas con riesgo extremo (WBGT ≥ 31)

Gran parte de las islas del sur de Okinawa se mantiene en nivel crítico.

Bajo estas condiciones, incluso actividades ligeras como caminar bajo el sol pueden desencadenar un golpe de calor en pocos minutos.

⏰ Tendencia del día

Mañana temprano: la sensación de bochorno se hará presente desde las primeras horas.

Mediodía y primeras horas de la tarde: el calor y la humedad alcanzarán sus niveles más peligrosos.

Noche: aunque baje la temperatura, el ambiente seguirá cargado de humedad, impidiendo una sensación real de alivio.

🧊 Recomendaciones prácticas

Hidratación constante: tomar agua y bebidas con sales minerales, incluso sin sentir sed.

Evitar el sol directo: reducir la exposición y la actividad física entre las 10:00 y las 16:00.

Ambientes frescos: recurrir a ventiladores, aire acondicionado o espacios climatizados.

Atención especial: niños, adultos mayores, turistas y recién llegados al clima subtropical son los más vulnerables.





🌐 Contexto

Mientras el norte y centro de Japón ya disfrutan de cielos otoñales más frescos tras el equinoccio, Okinawa sigue atrapada en un “verano prolongado”.

Este contraste refleja cómo la geografía del archipiélago genera realidades climáticas paralelas: en el norte se celebran días frescos, mientras en el sur aún se lucha contra un calor sofocante.

📌 Conclusión

El jueves 25 de septiembre será un día de máxima precaución en Okinawa.

El calor no solo es incómodo: representa un riesgo real para la vida y la salud.

La recomendación de las autoridades es clara: protegerse, hidratarse y no subestimar el bochorno.



