[netchūshō keikai arāto] calor extremo ya no será ignorado

📍Tōkyō | 18 diciembre

Durante los últimos veranos, Japón ha vivido un aumento sostenido de muertes y hospitalizaciones por golpe de calor (熱中症 / necchūshō). Sin embargo, existe una paradoja inquietante: la “Alerta Especial de Calor Extremo” (熱中症特別警戒アラート), diseñada para advertir sobre riesgos graves para la salud pública, no se ha emitido ni una sola vez desde su entrada en vigor en abril del año pasado.

Ante las crecientes críticas por la falta de efectividad del sistema, el Ministerio de Medio Ambiente (環境省) anunció un cambio clave: a partir del próximo año, excluirá del cálculo oficial 24 puntos de observación ubicados en zonas de mayor altitud, donde el calor real es significativamente menor que en los centros urbanos.

Hasta ahora, la alerta solo podía emitirse cuando todas las estaciones de observación de una prefectura —incluidas zonas montañosas y turísticas— registraban o preveían un índice de calor (暑さ指数, WBGT) de 35 o más, un umbral extremadamente alto. En la práctica, esto hacía que regiones densamente pobladas quedaran “bloqueadas” por datos más frescos provenientes de lugares como Karuizawa (Nagano), Nasu Kōgen (Tochigi) o Kawaguchiko (Yamanashi).

En la reunión del consejo de expertos celebrada el día 17, el Ministerio reconoció oficialmente el problema: las estaciones situadas en áreas elevadas, muy alejadas de los patrones térmicos urbanos, distorsionan la evaluación del riesgo real para la mayoría de la población. La decisión fue aprobada: esas estaciones quedarán fuera del criterio para activar la alerta.

El objetivo es claro: hacer que la alerta funcione de verdad, especialmente en un país donde el envejecimiento de la población y el cambio climático convierten al calor extremo en una amenaza silenciosa, pero cada vez más letal.

⚖️ Marco legal y normativo

Sistema afectado: 熱中症特別警戒アラート (Alerta Especial por Golpe de Calor)

Base técnica: Índice WBGT (暑さ指数), que combina temperatura, humedad, radiación solar y viento.

Criterio actual: Se emite solo si todas las estaciones de una prefectura alcanzan WBGT ≥ 35.

Cambio aprobado: Exclusión de 24 estaciones en 13 prefecturas , principalmente en zonas de alta altitud.

Instrumento legal: Reforma de una orden ministerial (省令改正) del Ministerio de Medio Ambiente.

Entrada en vigor: A partir del próximo año fiscal .



🧭 Implicación clave:

El sistema pasará de un enfoque “uniforme y rígido” a uno más realista y centrado en el riesgo urbano, donde vive la mayoría de la población vulnerable.

🧠 ¿Por qué importa este cambio?

🏙️ Las ciudades concentran asfalto, edificios y población anciana , elevando el riesgo real.

⛰️ Las zonas turísticas de montaña no reflejan el calor que sufren millones de personas .

🚨 Sin alertas claras, municipios, hospitales y ciudadanos no activan protocolos preventivos.

Este ajuste busca que la alerta deje de ser simbólica y se convierta en una herramienta efectiva de protección de la vida.

