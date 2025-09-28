[sakkā] Japón debuta con victoria

📍 Ñuñoa, Chile | 28 de septiembre

En el arranque del Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025, los jóvenes “Samurai Blue” mostraron solidez y carácter.

Ante un estadio con fuerte presencia africana y latinoamericana, el U-20 Japón enfrentó al siempre físico U-20 Egipto.

🔥 El momento clave

El primer gol llegó al minuto 29:

Saitō Shunsuke fue derribado dentro del área tras una jugada colectiva de paciencia y velocidad.

El capitán Ichihara Rion tomó el balón con calma. Recordó que ya en la Copa Asiática U20 de febrero pasado habían superado rondas decisivas gracias a los penales.

Con serenidad, ejecutó el tiro desde los once pasos y puso el 1-0 para Japón.

En sus propias palabras:

“Tenía confianza en el penal. Como capitán, sentía la responsabilidad de marcar, y lo hice con seguridad”.

⚡ El segundo golpe

Apenas iniciada la segunda parte (minuto 48), Ishii Hisatsugu Ishii amplió la ventaja con un disparo preciso, sellando el 2-0 definitivo. Desde ahí, el equipo japonés controló los tiempos y cerró el partido con inteligencia táctica.

🎤 Palabras del capitán

Tras el encuentro, Ichihara no solo agradeció el trabajo colectivo que generó el penal, sino que también habló del desafío inmediato:

“En el próximo partido también ganaremos sí o sí”.

Con esta declaración, proyectó la mentalidad ganadora de cara a la segunda jornada frente a la anfitriona Chile, donde se espera un ambiente totalmente adverso.

🌍 Contexto

Japón suma su victoria número 12 en debuts mundialistas U-20, consolidando una tradición de arranque positivo.

El triunfo refuerza la confianza de una generación que en Asia ya mostró disciplina y resistencia mental.

El reto ahora es mayor: jugar contra Chile en casa, con estadio lleno y presión ambiental. Allí se pondrá a prueba la capacidad de Japón para mantener su estilo sereno bajo hostilidad.

📌 Próximo partido:

🗓️ 30 de septiembre

🇯🇵 Japón U20 vs. 🇨🇱 Chile U20

📍 Mundial Sub-20 Chile 2025

👉 Una cita donde se medirá no solo la técnica, sino también la fortaleza emocional de este equipo joven.



