[sakkā] Japón debuta con victoria

📍 Ñuñoa, Chile | 28 de septiembre
En el arranque del Grupo A del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025, los jóvenes “Samurai Blue” mostraron solidez y carácter.
Ante un estadio con fuerte presencia africana y latinoamericana, el U-20 Japón enfrentó al siempre físico U-20 Egipto.
🔥 El momento clave
El primer gol llegó al minuto 29:
- Saitō Shunsuke fue derribado dentro del área tras una jugada colectiva de paciencia y velocidad.
- El capitán Ichihara Rion tomó el balón con calma. Recordó que ya en la Copa Asiática U20 de febrero pasado habían superado rondas decisivas gracias a los penales.
- Con serenidad, ejecutó el tiro desde los once pasos y puso el 1-0 para Japón.
En sus propias palabras:
“Tenía confianza en el penal. Como capitán, sentía la responsabilidad de marcar, y lo hice con seguridad”.
⚡ El segundo golpe
Apenas iniciada la segunda parte (minuto 48), Ishii Hisatsugu Ishii amplió la ventaja con un disparo preciso, sellando el 2-0 definitivo. Desde ahí, el equipo japonés controló los tiempos y cerró el partido con inteligencia táctica.
🎤 Palabras del capitán
Tras el encuentro, Ichihara no solo agradeció el trabajo colectivo que generó el penal, sino que también habló del desafío inmediato:
“En el próximo partido también ganaremos sí o sí”.
Con esta declaración, proyectó la mentalidad ganadora de cara a la segunda jornada frente a la anfitriona Chile, donde se espera un ambiente totalmente adverso.
🌍 Contexto
- Japón suma su victoria número 12 en debuts mundialistas U-20, consolidando una tradición de arranque positivo.
- El triunfo refuerza la confianza de una generación que en Asia ya mostró disciplina y resistencia mental.
- El reto ahora es mayor: jugar contra Chile en casa, con estadio lleno y presión ambiental. Allí se pondrá a prueba la capacidad de Japón para mantener su estilo sereno bajo hostilidad.
📌 Próximo partido:
🗓️ 30 de septiembre
🇯🇵 Japón U20 vs. 🇨🇱 Chile U20
📍 Mundial Sub-20 Chile 2025
👉 Una cita donde se medirá no solo la técnica, sino también la fortaleza emocional de este equipo joven.
