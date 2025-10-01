[sakkā] Japón en octavos de final

Nipones rompen el muro del local y pase asegurado en el Mundial U-20

📍 Santiago de Chile | 1 de octubre

En el Estadio Nacional de Santiago, repleto de hinchas locales que no dejaban de alentar a la “Roja Sub-20”, la selección japonesa dirigida por Funakoshi Yūzō vivió una noche épica. La presión del público chileno era total, pero los jóvenes nipones respondieron con temple y disciplina táctica.

🎯 El desarrollo del partido

Primer tiempo : Japón sufrió un momento clave al minuto 30, cuando Takaoka Reisō falló un penal detenido por el arquero chileno. El estadio explotó de euforia, y parecía que los locales tomaban impulso.

Segundo tiempo : Japón no bajó los brazos. En el 55’, gracias al sistema de revisión tecnológica FVS (Football Video Support, una variante de VAR) , se sancionó un penal a favor de los nipones. Ichihara Rion no dudó: gol y 0-1.

En el 82’, con Chile volcado al ataque, Yokoyama Yumekiclavó el 0-2 definitivo tras una jugada de contragolpe quirúrgica.

El marcador final fue Chile 0 – Japón 2, dejando al anfitrión contra las cuerdas y a Japón con el pase asegurado.

🗣️ Declaraciones

El DT Funakoshi, emocionado, declaró tras el pitazo:

“Los jugadores fueron auténticos guerreros. Creo que logramos mostrarle al mundo el alma de Japón”.

Pese a la clasificación asegurada, recalcó que “faltan 5 partidos y debemos prepararnos para luchar hasta el final”.

📊 Contexto deportivo

Japón suma 2 victorias consecutivas en el Grupo A (ya había ganado en el debut).

Con 6 puntos, incluso como eventual 3.º de grupo, asegura avanzar por el sistema de mejores terceros.

El triunfo refuerza la imagen del fútbol japonés juvenil como un proyecto serio que ya ha dado frutos en Juegos Olímpicos y mundiales juveniles anteriores.

💡 Claves de la victoria

Mentalidad : no se derrumbaron tras fallar el primer penal.

Disciplina táctica : líneas compactas que frustraron el ataque chileno.

Eficacia: supieron aprovechar el FVS y sentenciar en la contra.

🌟 Significado cultural y emocional

Para la hinchada japonesa, este triunfo simboliza algo más que fútbol: es la idea de que, aun en territorio hostil, la constancia, la calma y la unión pueden vencer al ruido y la presión.



