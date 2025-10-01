[sakkā] Japón en octavos de final

Nipones rompen el muro del local y pase asegurado en el Mundial U-20
📍 Santiago de Chile | 1 de octubre
En el Estadio Nacional de Santiago, repleto de hinchas locales que no dejaban de alentar a la “Roja Sub-20”, la selección japonesa dirigida por Funakoshi Yūzō vivió una noche épica. La presión del público chileno era total, pero los jóvenes nipones respondieron con temple y disciplina táctica.
🎯 El desarrollo del partido
-
Primer tiempo: Japón sufrió un momento clave al minuto 30, cuando Takaoka Reisō falló un penal detenido por el arquero chileno. El estadio explotó de euforia, y parecía que los locales tomaban impulso.
-
Segundo tiempo: Japón no bajó los brazos. En el 55’, gracias al sistema de revisión tecnológica FVS (Football Video Support, una variante de VAR), se sancionó un penal a favor de los nipones. Ichihara Rion no dudó: gol y 0-1.
-
En el 82’, con Chile volcado al ataque, Yokoyama Yumekiclavó el 0-2 definitivo tras una jugada de contragolpe quirúrgica.
El marcador final fue Chile 0 – Japón 2, dejando al anfitrión contra las cuerdas y a Japón con el pase asegurado.
🗣️ Declaraciones
El DT Funakoshi, emocionado, declaró tras el pitazo:
“Los jugadores fueron auténticos guerreros. Creo que logramos mostrarle al mundo el alma de Japón”.
Pese a la clasificación asegurada, recalcó que “faltan 5 partidos y debemos prepararnos para luchar hasta el final”.
📊 Contexto deportivo
-
Japón suma 2 victorias consecutivas en el Grupo A (ya había ganado en el debut).
-
Con 6 puntos, incluso como eventual 3.º de grupo, asegura avanzar por el sistema de mejores terceros.
-
El triunfo refuerza la imagen del fútbol japonés juvenil como un proyecto serio que ya ha dado frutos en Juegos Olímpicos y mundiales juveniles anteriores.
💡 Claves de la victoria
-
Mentalidad: no se derrumbaron tras fallar el primer penal.
-
Disciplina táctica: líneas compactas que frustraron el ataque chileno.
-
Eficacia: supieron aprovechar el FVS y sentenciar en la contra.
🌟 Significado cultural y emocional
Para la hinchada japonesa, este triunfo simboliza algo más que fútbol: es la idea de que, aun en territorio hostil, la constancia, la calma y la unión pueden vencer al ruido y la presión.
