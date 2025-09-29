[kyūfukin] nuevo capítulo en la conciliación familiar

Gobierno japonés apunta a la igualdad de género: hombres también deben acogerse al sistema

📍Tōkyō | 29 de septiembre

A partir del año fiscal 2025, Japón ha puesto en marcha una nueva política llamada ikujijitan shūgyō kyūfukin (育児時短就業給付金), es decir, subsidio por empleo con reducción de jornada por crianza.

🌸 Contexto

En los primeros años de la vida de un hijo, el tiempo parece no alcanzar: llevar al niño a la guardería, atender visitas médicas, adaptarse a noches sin dormir. Muchas madres y padres recurren al sistema de jitan kinmu (時短勤務), que permite trabajar menos horas al día. Sin embargo, hasta ahora ese alivio de tiempo se traducía en una gran carga económica, porque el salario se reducía de manera proporcional.

Este ajuste golpeaba especialmente a las mujeres, quienes en la mayoría de los casos optaban por la jornada reducida, lo que profundizaba la desigualdad de ingresos dentro de la pareja y reforzaba los estereotipos de que “ella se ocupa de los hijos” mientras “él mantiene la economía”.

💡 ¿Qué cambia con la nueva ayuda?

Con el nuevo kyūfukin (給付金, subsidio):

Si uno de los padres trabaja, por ejemplo, 1 o 2 horas menos al día , recibirá una compensación económica que suaviza la caída en el sueldo.

Esto incentiva que ambos padres compartan la reducción de jornada en lugar de concentrarla en la madre.

En términos prácticos, si cada uno de los cónyuges ajusta ligeramente su horario, la familia mantiene un ingreso más estable y ambos se involucran más en la crianza.

📊 Ejemplo ilustrativo

Antes:

👩 Madre reduce 2 horas → salario baja un 20% → caída fuerte en ingreso familiar.

Ahora:

👩 Madre reduce 1 hora + 👨 padre reduce 1 hora → el impacto se reparte, y el subsidio ayuda a que el ingreso neto caiga mucho menos.

El Estado busca que las familias no tengan que elegir entre dinero y tiempo con los hijos.

⚖️ Marco legal

1. Base legal principal

El ikujijitan shūgyō kyūfukin – 育児時短就業給付金 (Subsidio por empleo con reducción de jornada para crianza) nace dentro del marco de la Koyō hoken-hō (雇用保険法, Ley de Seguro de Empleo) , gestionada por el 厚生労働省 (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar).

Es una prestación nueva de 2025, incorporada junto a las ya existentes ayudas de maternidad, paternidad y crianza.

2. Relación con el sistema previo

Hasta ahora existía el Ikuji kyūgyō kyūfukin (育児休業給付金 , subsidio por licencia parental), que cubre el tiempo en que uno de los padres deja de trabajar por completo para cuidar al bebé.

Pero no había apoyo económico cuando el trabajador elegía reducir horas en vez de ausentarse.

La nueva medida llena ese vacío, cubriendo un “punto intermedio” entre trabajar a tiempo completo y tomar una licencia total.

3. Regulación y criterios de acceso

Requisitos básicos : Tener un hijo menor de edad (generalmente hasta primaria baja; la norma final define la edad máxima). Ser asalariado bajo el Koyō hoken (雇用保険 , seguro de empleo). Reducir la jornada al menos 1 hora diaria bajo el sistema de jitan kinmu (時短勤務, jornada laboral reducida).

Monto del subsidio : Se calcula como un porcentaje del salario perdido por la reducción horaria. El objetivo es que el ingreso final neto baje mucho menos que en el sistema anterior.



4. Objetivos de política pública

Promover corresponsabilidad de género : el gobierno quiere que los hombres también reduzcan jornada y se involucren en la crianza.

Mitigar caída de ingresos familiares : para que tener hijos no signifique automáticamente perder estabilidad económica.

Fomentar natalidad: parte del paquete de shōshika taisaku (少子化対策” , contramedidas frente al declive poblacional).

5. Conexión con otras normas laborales

Artículos de la Rōdō kijun-hō (労働基準法, Ley de Normas Laborales) y la Danjokoyōkikaikintōhō (男女雇用機会均等法, Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo entre Hombres y Mujeres) sustentan el derecho a solicitar reducción de jornada en la crianza.

El subsidio agrega un componente económico compensatorio para que este derecho no sea un “lujo” accesible solo a quienes pueden perder salario.

⚖️ Contexto social

Este sistema se enmarca en la estrategia japonesa para elevar la natalidad y fomentar la igualdad de género.

Japón enfrenta un declive poblacional histórico: en 2024 hubo menos de 800.000 nacimientos, la cifra más baja desde que existen registros.

El gobierno reconoce que uno de los mayores obstáculos para tener hijos es el temor a la inseguridad económica .

Además, la medida responde a la presión de organismos internacionales que señalan la necesidad de corresponsabilidad de género en la crianza.

📌 En síntesis

El nuevo subsidio se apoya en la Ley de Seguro de Empleo, complementa al subsidio de licencia parental, y se coordina con los derechos establecidos en la Ley de Normas Laborales y la Ley de Igualdad de Oportunidades.

En términos prácticos:

El Estado reconoce legalmente que cuidar de un hijo no debería implicar una penalización económica severa .

Busca crear un modelo más equitativo, donde ambos padres se beneficien de la reducción horaria, sin que eso signifique un golpe financiero insostenible.

👉 Japón abre un nuevo capítulo en la conciliación familiar, apostando por un esquema que no solo apoya económicamente, sino que también impulsa un cambio cultural: que criar hijos no sea responsabilidad de uno solo, sino un proyecto de vida compartido.

