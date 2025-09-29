[sōsaisen] Juventud y mujeres marcan la agenda

Desconfianza ciudadana tras escándalos: los candidatos prometen transparencia y renovación interna

Tōkyō | 29 de septiembre

En la sede del Partido Liberal Democrático (PLD), un salón solemne se transformó en foro ciudadano. Allí, decenas de jóvenes dirigentes locales y mujeres militantes se sentaron frente a los cinco aspirantes a la presidencia del partido.

No era un acto protocolario: se trataba de un debate abierto donde las preguntas no venían de periodistas ni de burócratas, sino de la base partidaria, de quienes día a día sienten el pulso social en cada región de Japón.

La presidenta de la sección femenina, Honda Akiko, abrió con un tono emotivo:

“Las voces que ustedes traen hoy no son opiniones preparadas, son namanokoe (生の声, la voz viva del pueblo). Queremos que lleguen directas a quienes aspiran a liderar Japón”.

El presidente de la sección juvenil, Nakasone Yasutaka, reforzó esa idea:

“Nuestro deber es que estas voces se conviertan en políticas concretas. De aquí tiene que salir la fuerza para la renovación del partido y la reconstrucción del país”.

💡 Los ejes del debate

Las 12 preguntas presentadas marcaron un mapa de preocupaciones actuales en la sociedad japonesa.

Reforma y credibilidad del partido tras los escándalos de financiamiento y declaraciones desafortunadas.

Jóvenes y relevo generacional , ¿habrá espacio real para nuevos liderazgos?

Apoyo a familias y mujeres , desde la conciliación laboral hasta la presencia femenina en la política.

Política económica frente a la inflación , con un énfasis en cómo aliviar la carga sobre los hogares de clase media.

Visión de país a largo plazo, desde la cuestión constitucional hasta el problema de los japoneses secuestrados por Corea del Norte.

👥 Los candidatos y sus compromisos

Kobayashi Takayuki habló de mérito y capacidad antes que antigüedad : jóvenes y mujeres deben llegar a puestos clave si demuestran talento. Propuso además una reforma tributaria que alivie a la clase media y responsabilice más a los mayores con recursos.

Motegi Toshimitsu evocó la gestión empresarial: “así como un CEO rejuvenece su equipo para salvar la compañía, la LDP debe renovarse”. Anunció medidas claras: comida escolar gratuita en todo Japón y más transparencia en las selecciones de candidatos.

Hayashi Yoshimasa insistió en crear un diálogo digital permanente con la ciudadanía , evitando la desconexión entre Tokio y las provincias. Planteó un “universal credit” para apoyar a familias con ingresos bajos y medios.

Takaichi Sanae remarcó la necesidad de un sistema para que la voz de militantes y simpatizantes llegue directamente a la dirección . Propuso créditos fiscales para familias que contraten servicios de apoyo doméstico y ampliar la protección a las mujeres en política frente al acoso.

Koizumi Shinjiro apeló a la memoria: quiere relanzar el “Proyecto Namanokoe” del exlíder Tanigaki, recorriendo el país para escuchar directamente a la gente. Prometió impulsar más mujeres en el Parlamento y aseguró que los ingresos deben crecer por encima de la inflación, ofreciendo “un futuro de esperanza”.

🌸 Más allá de la política: un momento simbólico

Este debate se celebró cuando el partido cumple 70 años de fundación, un aniversario cargado de peso histórico. El contraste fue evidente: una organización con larga trayectoria, pero que necesita demostrar que aún sabe escuchar.

Las preguntas de las jóvenes dirigentes y de las militantes resonaron como un llamado generacional: ¿seguirá siendo el PLD un partido de jerarquías y costumbres, o se abrirá a un liderazgo más plural, fresco y participativo?

✍️ Contextualización

El PLD enfrenta un clima de desconfianza ciudadana tras los recientes escándalos de financiamiento político.

Japón atraviesa una crisis demográfica , y la falta de apoyo a la crianza y el rol limitado de la mujer en política son críticas constantes.

A nivel económico, la inflación presiona a las familias mientras el gobierno busca nuevas fórmulas de alivio fiscal.

La renovación interna es vista no solo como cuestión de imagen, sino como condición de supervivencia política.

🎯 Conclusión

El debate fue mucho más que un trámite preelectoral: se sintió como una catarsis colectiva de la militancia, que reclamó sin rodeos reformas, apoyo real a los jóvenes, y una política que no se encierre en Tokio.

Los candidatos prometieron cambios y escucharon con atención, pero la incógnita queda en el aire: ¿serán capaces de traducir esas “voces vivas” en acciones reales?

En un Japón que envejece y que exige respuestas urgentes, este ejercicio de democracia interna fue un recordatorio de que el futuro político del país se juega también en la capacidad de escuchar a quienes aún creen en la política desde abajo.

©NoticiasNippon