[sōsaisen] Takaichi golpea primero

Los militantes marcan tendencia, pero las facciones decidirán el futuro de Japón

📍Tōkyō | 1 de octubre

La carrera por la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD), que en la práctica equivale a definir al próximo Primer Ministro de Japón, comienza a perfilarse como una contienda intensa y cargada de incertidumbre.

Según una encuesta telefónica realizada por Nippon TV entre afiliados del PLD y “amigos del partido” (una categoría especial de simpatizantes que también votan en estas elecciones internas), la candidata Takaichi Sanae se mantiene a la cabeza con 35% de apoyo, seguida por Koizumi Shinjiro con 28% y Hayashi Yoshimasa con 23%. Otros dos candidatos figuran muy por detrás en la intención de voto.

📌 ¿Qué significan estas cifras?

Aunque los números parecen claros, la dinámica interna del PLD es compleja. Los resultados del sondeo, traducidos en votos de afiliados, arrojan la siguiente proyección:

Takaichi → 110 votos

Koizumi → 88 votos

Hayashi → 72 votos

Resto de candidatos → margen muy reducido

Sin embargo, el verdadero poder no solo reside en la militancia de base. También pesan los parlamentarios del PLD, es decir, los diputados y senadores que con su voto inclinan la balanza. Al sumar esas intenciones ya detectadas:

Koizumi podría superar los 160 votos .

Takaichi consolida entre 150 y 160 votos .

Hayashi se sitúa en torno a 120 votos.

Este panorama muestra una contienda muy reñida entre Koizumi y Takaichi, con Hayashi presionando desde atrás.

👥 Los perfiles de los protagonistas

Takaichi Sanae (高市早苗) : reconocida como una de las voces conservadoras más firmes del PLD. Defiende posturas de seguridad nacional robusta, cambios en la Constitución y una política económica nacionalista. Su liderazgo femenino también representa un símbolo de ruptura con la histórica hegemonía masculina del partido.

Koizumi Shinjiro (小泉進次郎) : hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, combina juventud, estilo mediático y discurso reformista. Goza de una fuerte popularidad entre votantes jóvenes y urbanos, aunque algunos sectores lo critican por falta de experiencia de gestión.

Hayashi Yoshimasa (林芳正): exministro de Asuntos Exteriores, con reputación de pragmático y diplomático. Representa la línea más moderada y técnica dentro del PLD, con un perfil internacionalista.

🔎 Contexto político: ¿por qué importa tanto esta elección?

En Japón, el PLD domina la política desde hace décadas, y quien se convierte en su presidente casi automáticamente accede al cargo de Primer Ministro, dado el peso del partido en la Dieta (parlamento).

Por eso, estas internas no solo deciden un liderazgo partidario, sino el rumbo del país en áreas clave como:

Política económica : cómo responder a la inflación persistente, la debilidad del yen y los retos fiscales.

Relaciones internacionales : en un momento de tensiones crecientes en Asia-Pacífico y la relación estratégica con Estados Unidos.

Seguridad nacional: con la posible revisión del artículo 9 de la Constitución pacifista.

⏳ Escenario abierto

Pese a los resultados actuales, gran parte de los afiliados y legisladores aún no ha declarado su preferencia, lo que deja abierta la posibilidad de giros sorpresivos en los próximos días.

En este sentido, la batalla no solo se libra en encuestas, sino en negociaciones tras bambalinas, acuerdos de facciones y alianzas estratégicas que podrían inclinar la balanza en el último momento.

📌 ¿Cómo se elige al presidente del Partido Liberal Democrático (自民党総裁選)?

La elección del presidente del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, conocido como Jimintō, no es un simple trámite interno: es un proceso decisivo, porque quien resulte ganador se convierte casi automáticamente en Primer Ministro, dado que el PLD es la fuerza mayoritaria en el Parlamento.

🗳️ ¿Quiénes votan?

El proceso combina dos grandes bloques de votos:

Los parlamentarios del PLD (votos de los miembros del Parlamento): Son alrededor de 370 diputados y senadores que integran el grupo parlamentario del partido.

Cada uno tiene derecho a un voto, lo que convierte este bloque en un peso muy fuerte en el resultado final. Los afiliados y simpatizantes del partido: Incluye a los miembros de base del PLD (los llamados “miembros del partido”) y también a los “amigos del partido” simpatizantes que pagan una cuota anual.

Este bloque representa el mismo número de votos que el de los parlamentarios . Es decir, si hay 370 parlamentarios, habrá también 370 votos equivalentes en juego para los afiliados .

Estos votos se reparten proporcionalmente según los resultados de las encuestas enviadas a nivel nacional a los afiliados.

👉 En la práctica, significa que los militantes de base tienen tanto peso como los legisladores, lo que equilibra la decisión entre la élite política y las bases del partido.

📌 Procedimiento paso a paso

Presentación de candidaturas Los aspirantes deben reunir un número mínimo de firmas de parlamentarios para poder registrarse como candidatos oficiales.

Este año (según la noticia que mencionas), hay 5 postulantes. Primera vuelta de votación Se suman los votos de los parlamentarios más los votos de los afiliados/simpatizantes (repartidos proporcionalmente) .

Si un candidato logra la mayoría absoluta, gana directamente. Segunda vuelta (si nadie logra mayoría absoluta): Solo participan los dos candidatos más votados en la primera ronda.

Aquí votan nuevamente todos los parlamentarios y representantes designados de los afiliados (ya no la totalidad de votos de base).

Este sistema favorece mucho el peso de los legisladores en la definición final.

✅ En conclusión: la encuesta NTV muestra a Takaichi como la favorita inicial, pero Koizumi y Hayashi están lo suficientemente cerca como para convertir esta elección en una de las más impredecibles en la historia reciente del PLD. El desenlace no solo marcará el futuro del partido, sino también la dirección de Japón en un momento económico y geopolítico clave.

©NoticiasNippon