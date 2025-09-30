[gaika ryōgae] El yen sube en Tokio

Extranjeros en Japón sienten el cambio en sus bolsillos: enviar ayuda es más barato, recibirla cuesta más

📍Tōkyō | 30 de septiembre

Hoy en el mercado de Tokio, el yen japonés se movió de forma interesante frente a las principales monedas.

1 dólar = 148,06–148,08 yenes (el yen subió 50 “sen” respecto al día anterior).

1 euro = 173,87–173,91 yenes (el yen también ganó unos 35 “sen”).

👉 En términos sencillos: el yen se fortaleció un poquito frente al dólar y al euro.

🏦 ¿Por qué pasó esto?

Movimientos de empresas japonesas

Al ser fin de mes, muchas compañías importadoras japonesas tuvieron que comprar dólares para pagar mercancías del exterior. Eso hizo que, en la mañana, el dólar subiera frente al yen. Incertidumbre en EE. UU.

Por la tarde, los mercados reaccionaron a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos cierre temporalmente por falta de presupuesto. En esas situaciones, los inversionistas suelen buscar monedas consideradas “seguras”, como el yen.

Eso provocó más ventas de dólares y compras de yenes.

👥 ¿Cómo impacta a los extranjeros residentes en Japón?

Envío de remesas

Si mandas dinero a tu país desde Japón: Con un yen más fuerte, necesitas menos yenes para conseguir la misma cantidad en dólares o euros. Ejemplo: enviar 100 USD cuesta ahora menos yenes que hace unos días.

Gastos diarios en Japón

Para quienes reciben dinero desde el extranjero (por ejemplo, estudiantes o familias que dependen de remesas): Un yen más fuerte significa que los dólares/euros enviados desde fuera rinden un poco menos al cambiarlos en Japón. Es decir, la persona recibe menos yenes por la misma cantidad enviada en moneda extranjera.

Compras de productos importados

Aunque este movimiento fue leve, si el yen sigue fortaleciéndose, los precios de productos importados (como gasolina, café o electrónicos) podrían moderarse un poco.

Pero si vuelve a debilitarse, los extranjeros verán que todo lo importado (incluidos alimentos internacionales) se encarece.

💡 Explicación sencilla

Piensa en el yen como una “balanza”:

Cuando está débil , necesitas muchos yenes para comprar un dólar → enviar dinero al extranjero es caro.

Cuando está fuerte, con menos yenes compras un dólar → enviar dinero fuera es más barato, pero recibir dólares/euros desde fuera rinde menos.

✨ En síntesis

El pequeño fortalecimiento del yen de hoy favorece a los extranjeros que envían dinero a sus países, pero perjudica un poquito a quienes dependen de recibir remesas desde el exterior.

Además, esta tendencia muestra lo sensible que está el mercado japonés a lo que ocurra en Estados Unidos y a las necesidades de las empresas locales.

