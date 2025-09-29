[gaika ryōgae]  Yen pierde valor frente al dólar

Alivio en remesas, presión en el costo de vida de extranjeros

📍Tōkyō | 29 de septiembre

Hoy lunes el mercado cambiario japonés cerró con un movimiento importante: el yen subió más de 1 yen frente al dólar.

Esto ocurrió porque un miembro del Banco de Japón (日銀, Nihon Ginkō) mencionó que se acerca el momento de evaluar nuevas subidas de tasas de interés. Esa sola señal bastó para que muchos inversionistas empezaran a comprar yenes.

📈 ¿Qué pasó con el yen?

Frente al dólar , el yen terminó en 148.56–148.58 ¥/USD , lo que significa que se apreció 1 yen 27 sen respecto al cierre anterior.

Frente al euro , se ubicó en 174.22–174.26 ¥/EUR , es decir, también ganó terreno: 68 sen más fuerte que la semana pasada.

El mercado espera además datos económicos de EE. UU. sobre aranceles y su impacto en empresas japonesas, lo que puede volver a mover la moneda en los próximos días.

👩‍👩‍👧 Impacto en los extranjeros residentes

✅ Lo positivo

Envíos de dinero al extranjero (remesas): si trabajas en Japón y mandas yenes a tu país, hoy el cambio te da más dólares o euros que hace unos días.

Viajes desde Japón al exterior: el yen más fuerte hace que los gastos en dólares o euros resulten un poco más baratos.

❌ Lo negativo

Ingresos en moneda extranjera: quienes reciben su salario o ingresos desde fuera en dólares/euros y los cambian a yenes ahora reciben menos.

Turismo en Japón: para quienes llegan desde fuera, Japón se vuelve un poco más caro. Esto puede afectar a estudiantes y familias extranjeras que viven con dinero proveniente de sus países.

📚 Explicación sencilla

El movimiento de hoy refleja algo clave:

Si el Banco de Japón sube tasas , invertir en yenes se vuelve más atractivo, entonces la demanda por yen sube y su valor también.

Para los extranjeros en Japón, estos cambios diarios pueden sentirse en transferencias bancarias, gastos de viaje o presupuestos familiares.

