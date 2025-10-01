[gaika ryōgae] Remesas en peligro

¡Golpe al bolsillo de los migrantes en Japón!

📍Tōkyō | 1 de octubre

El dólar se debilitó frente al yen japonés, cayendo hasta 146.95 yenes por dólar, rompiendo la barrera psicológica de los 147 en el Mercado de Divisas de la capital japonesa.

Según los analistas, este movimiento se explica porque los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron ligeramente de rendimiento y porque los futuros del índice Dow Jones retrocedieron, lo que llevó a los inversionistas a refugiarse en monedas consideradas seguras, como el yen.

La referencia técnica también es importante: el yen se acerca a un nivel clave en los gráficos de la Ichimoku Kinko Hyo, un indicador muy seguido en Japón, que marca zonas de soporte y resistencia.

👩‍👩‍👧 Impacto en los extranjeros residentes

La noticia no se queda en los números, pues tiene un efecto directo en la vida de quienes viven en Japón y manejan finanzas internacionales:

Trabajadores que envían dinero a sus países Quienes trabajan en Japón y mandan remesas a sus familias sentirán que su dinero “rinde menos”.

Ejemplo: ayer 100,000 yenes equivalían a unos 675 dólares, pero hoy equivalen a 680 dólares menos de lo esperado. Cada envío pierde valor para la familia en el extranjero. Extranjeros que reciben dinero del exterior Al contrario, quienes dependen de remesas en dólares o euros enviadas desde sus países recibirán menos yenes al cambiarlos .

Esto afecta directamente el pago del alquiler, las facturas o incluso los estudios de hijos en Japón. Compras y consumo Un yen fuerte puede ayudar a abaratar importaciones: desde gasolina hasta productos extranjeros en los supermercados japoneses.

Esto da un pequeño alivio en medio de la reciente inflación que ha afectado a las familias. Viajes y pasajes aéreos Comprar boletos de avión y gastar en el extranjero será más caro en yenes.

Para quienes planeaban regresar temporalmente a sus países, el costo del viaje se encarece.

🌐 Contexto humano y social

En los últimos años, el tipo de cambio ha sido un tema de conversación constante en las comunidades de extranjeros residentes en Japón.

Latinoamericanos y filipinos , que envían buena parte de sus salarios en yenes a sus familias, sienten más el golpe cuando el yen sube frente al dólar.

Estudiantes internacionales que dependen de ayuda familiar en dólares también sufren, porque el mismo dinero que antes alcanzaba para un mes de gastos, ahora se reduce.

En cambio, quienes compran productos extranjeros o hacen compras online internacionales pueden aprovechar mejores precios.

En foros y redes sociales, muchos comentan que, aunque el movimiento de apenas unas décimas puede parecer pequeño, en el día a día de un hogar significa menos comida en la mesa o más preocupación para llegar a fin de mes.

✍️ En resumen

El dólar cayó a 146.95 yenes , fortaleciendo la moneda japonesa.

Los inversionistas ven al yen como refugio en momentos de incertidumbre.

Para los extranjeros en Japón: Malo si envían remesas o dependen de dinero en dólares/euros. Bueno si compran productos importados. Caros los viajes al extranjero.



👉 El mercado financiero puede parecer lejano, pero en la práctica se traduce en la vida cotidiana de quienes luchan por equilibrar su presupuesto en un país donde cada yen cuenta.

©NoticiasNippon