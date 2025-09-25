[kakaku chōsei] Calbee anuncia nuevo ajuste

Consumidores resignados: la inflación se cuela en los snacks más cotidianos

📍Tōkyō | 25 de septiembre

La empresa カルビー (Calbee), gigante japonés de los snacks, comunicó que 23 de sus productos principales —incluyendo las populares ポテトチップス (papas fritas en bolsa) y cereales— tendrán ajustes.



El cambio será de dos tipos:

shokuhin neage (値上げ , subida de precios) : en torno al 8%–15% en tiendas.

shisshitsu neage (実質値上げ , “encarecimiento oculto”): reducción de la cantidad sin modificar tanto el precio.

🥔 Ejemplo concreto

El paquete de ポテトチップス うすしお味 (papas sabor sal ligera) de 70g que se vende en konbinis subirá de 170 yenes → 180 yenes (unos 10 yenes más).

Es la cuarta vez desde 2022 que este producto se encarece o reduce su contenido.

📈 ¿Por qué ocurre?

Calbee explicó que los factores principales son:

Materias primas más caras : el precio de la papa, los granos y otros insumos básicos no deja de subir.

Costos agrícolas : salarios y gastos de transporte en aumento para los agricultores.

Packaging: incluso los materiales de los envases están más caros por la inflación global.

En palabras de la compañía: “Pedimos comprensión, pues debemos reflejar el alza de costos para poder mantener la calidad del producto.”

🧑‍👩‍👦 Impacto en la vida cotidiana

Consumidores : cada yen cuenta, y los snacks son parte del día a día en Japón (picnics, descanso laboral, meriendas escolares). El alza refuerza la sensación de que la inflación toca también los pequeños placeres.

Familias con niños : los cereales matutinos también entran en la lista de aumento, afectando directamente a los desayunos.

Konbinis y supermercados: podrían ajustar promociones y combos, ya que los snacks son productos de gran rotación.

🌏 Contexto

Japón atraviesa desde 2022 una ola inflacionaria poco común tras décadas de estabilidad de precios. No solo Calbee, sino también fabricantes de bebidas, pan y lácteos han aplicado “値上げラッシュ” (neage rasshu, oleada de aumentos).

Aunque el gobierno impulsa medidas de apoyo al consumidor, los costos globales y la depreciación del yen frente al dólar hacen que Japón importe más caro, impactando hasta en lo más cotidiano: una bolsa de papas fritas.

