 [byōi iryō]  Consumo femenino resiste la inflación

Japón enfrenta inflación, pero ellas siguen invirtiendo en sí mismas

📍Tōkyō | 1 de octubre

En medio de un contexto económico marcado por la inflación persistente y la presión sobre los hogares japoneses, un estudio de Meiji Yasuda Research Institute revela un fenómeno interesante: las mujeres mantienen un consumo sólido, incluso frente al encarecimiento de la vida, impulsado por tendencias sociales y culturales propias de esta época.

 

📊 Datos clave: la brecha entre hombres y mujeres

  • En 2024, el consumo medio en relación con el ingreso (consumptio propensity / 消費性向) fue de:

    • 👨 Hombres solteros: 53%

    • 👩 Mujeres solteras: 70.4%

  • La diferencia es notoria y marca un patrón de comportamiento: mientras los hombres tienden a ahorrar más, las mujeres canalizan mayor proporción de sus ingresos en bienes y experiencias.

 

💄 Byōi ryō y oshi-katsu

El estudio identifica dos motores del gasto femenino:

  1.  Byōi ryō  (美容医療, medicina estética y tratamientos de belleza):

    • No se perciben como lujo, sino como “auto-inversión” para mejorar bienestar, confianza y oportunidades sociales.

    • Crecimiento notable en tratamientos no invasivos y servicios de cuidado personal.

  2.  Oshi-katsu (推し活, actividades de apoyo a ídolos, artistas o personajes favoritos):

    • Compra de merchandising, entradas a conciertos, viajes temáticos o cafés dedicados.

    • Funciona no solo como consumo, sino como experiencia emocional compartida, muy ligada a la identidad y al sentido de comunidad.

 

📈 Evolución en el gasto (comparado con hace 10 años)

  • Salud y servicios médicos: +1.9%

  • Cultura y entretenimiento: +1.6%
    Ambas categorías muestran el peso creciente de un consumo orientado al bienestar físico y emocional, más allá de lo básico.

 

⚖️ Contexto social y económico

  • 📌 Presión inflacionaria: Japón atraviesa una subida de precios en alimentos, energía y vivienda.

  • 📌 Respuesta femenina: lejos de retraerse, muchas mujeres reorganizan prioridades, reduciendo en bienes materiales para mantener experiencias, salud y ocio.

  • 📌 Efecto en el mercado: las empresas de belleza, turismo temático y entretenimiento juvenil encuentran en las mujeres un pilar de estabilidad de la demanda.

 

🌏 Impacto y mirada a futuro

  • Si las alzas salariales continúan (una de las promesas del gobierno y de varias grandes compañías), es probable que esta dinámica de consumo activo se fortalezca.

  • Para la economía japonesa, significa que el gasto femenino se convierte en un motor que amortigua la desaceleración causada por la inflación.

  • A nivel cultural, también refleja una sociedad donde el consumo ya no se limita a la supervivencia, sino que se vincula con identidad, felicidad y bienestar personal.

 

En resumen: mientras la inflación golpea a muchos hogares en Japón, las mujeres —apoyadas en la auto-inversión y el fenómeno del Oshi-katsu se mantienen como actores clave del consumo interno, marcando una diferencia frente a los hombres y generando un nuevo mapa de prioridades económicas y sociales.

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

