 [byōi iryō]  Consumo femenino resiste la inflación

Japón enfrenta inflación, pero ellas siguen invirtiendo en sí mismas
📍Tōkyō | 1 de octubre
En medio de un contexto económico marcado por la inflación persistente y la presión sobre los hogares japoneses, un estudio de Meiji Yasuda Research Institute revela un fenómeno interesante: las mujeres mantienen un consumo sólido, incluso frente al encarecimiento de la vida, impulsado por tendencias sociales y culturales propias de esta época.
📊 Datos clave: la brecha entre hombres y mujeres
En 2024, el consumo medio en relación con el ingreso (consumptio propensity / 消費性向) fue de:
👨 Hombres solteros: 53%
👩 Mujeres solteras: 70.4%
La diferencia es notoria y marca un patrón de comportamiento: mientras los hombres tienden a ahorrar más, las mujeres canalizan mayor proporción de sus ingresos en bienes y experiencias.
💄 Byōi ryō y oshi-katsu
El estudio identifica dos motores del gasto femenino:
Byōi ryō (美容医療, medicina estética y tratamientos de belleza):
No se perciben como lujo, sino como “auto-inversión” para mejorar bienestar, confianza y oportunidades sociales.
Crecimiento notable en tratamientos no invasivos y servicios de cuidado personal.
Oshi-katsu (推し活, actividades de apoyo a ídolos, artistas o personajes favoritos):
Compra de merchandising, entradas a conciertos, viajes temáticos o cafés dedicados.
Funciona no solo como consumo, sino como experiencia emocional compartida, muy ligada a la identidad y al sentido de comunidad.
📈 Evolución en el gasto (comparado con hace 10 años)
Salud y servicios médicos: +1.9%
Cultura y entretenimiento: +1.6%
Ambas categorías muestran el peso creciente de un consumo orientado al bienestar físico y emocional, más allá de lo básico.
⚖️ Contexto social y económico
📌 Presión inflacionaria: Japón atraviesa una subida de precios en alimentos, energía y vivienda.
📌 Respuesta femenina: lejos de retraerse, muchas mujeres reorganizan prioridades, reduciendo en bienes materiales para mantener experiencias, salud y ocio.
📌 Efecto en el mercado: las empresas de belleza, turismo temático y entretenimiento juvenil encuentran en las mujeres un pilar de estabilidad de la demanda.
🌏 Impacto y mirada a futuro
Si las alzas salariales continúan (una de las promesas del gobierno y de varias grandes compañías), es probable que esta dinámica de consumo activo se fortalezca.
Para la economía japonesa, significa que el gasto femenino se convierte en un motor que amortigua la desaceleración causada por la inflación.
A nivel cultural, también refleja una sociedad donde el consumo ya no se limita a la supervivencia, sino que se vincula con identidad, felicidad y bienestar personal.
✅ En resumen: mientras la inflación golpea a muchos hogares en Japón, las mujeres —apoyadas en la auto-inversión y el fenómeno del Oshi-katsu se mantienen como actores clave del consumo interno, marcando una diferencia frente a los hombres y generando un nuevo mapa de prioridades económicas y sociales.
©NoticiasNippon