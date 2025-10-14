[iryōhi] récord histórico en gastos médicos

💴 El modelo de salud universal japonés, entre el orgullo nacional y la amenaza del colapso financiero

📍Tōkyō | 14 de octubre

Los gastos médicos en Japón alcanzaron un nuevo máximo histórico de ¥48.1 billones durante el año fiscal 2023 (abril 2023 – marzo 2024), un aumento del 3% respecto al ejercicio anterior, según confirmó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

En términos individuales, cada persona generó en promedio ¥386,700 en gastos médicos, la cifra más alta desde que existen registros.

🧓 Envejecimiento, influenza y tecnología: los motores del alza

Las autoridades atribuyen el incremento a tres factores principales:

El envejecimiento poblacional, que eleva la demanda de atención médica prolongada y tratamientos crónicos. El repunte de infecciones respiratorias, especialmente la influenza estacional tras el fin de las restricciones por COVID-19. El uso creciente de terapias avanzadas y costosas, incluyendo medicamentos biotecnológicos y tratamientos de alta precisión.

El informe muestra que los adultos mayores de 65 años representaron cerca del 60% del gasto total nacional (¥28.9 billones), con un promedio por persona de ¥797,200, 3.7 veces más que los menores de 65 años (¥218,000).

🏛️ Estructura financiera: quién paga la factura sanitaria

El sistema de financiación de la salud en Japón se sostiene mediante tres pilares:

¥24.1 billones provenientes de primas de seguros médicos públicos (como el Kokumin Kenkō Hoken y el Shakai Hoken).

¥18 billones en fondos gubernamentales aportados por el Estado y las prefecturas.

¥5.7 billones en pagos directos de los pacientes a hospitales y clínicas.

Esta combinación refleja la base del sistema japonés de cobertura universal, donde todos los residentes —incluidos los extranjeros con visado de mediano o largo plazo— deben estar afiliados a algún tipo de seguro médico público.

📍 Diferencias regionales: Kochi, Kagoshima y Tokushima a la cabeza

El gasto per cápita más alto se registró en Kochi (¥496,300), seguido de Kagoshima (¥469,800), Tokushima y Nagasaki (¥467,100).

En contraste, Saitama tuvo el gasto más bajo del país, con ¥342,500 por persona. Estas disparidades suelen reflejar diferencias demográficas (proporción de ancianos), disponibilidad de hospitales y hábitos de salud regionales.

⚖️ Marco legal y desafíos para la sostenibilidad

El sistema sanitario japonés se rige por la Ley del Seguro Médico Nacional (国民健康保険法) y la Ley del Seguro de Salud para los Trabajadores (健康保険法), que garantizan el acceso universal a los servicios médicos básicos.

Sin embargo, el artículo 76 de la primera ley establece la obligación de las autoridades locales de equilibrar los costos mediante ajustes anuales de primas y subsidios, lo que se ha vuelto cada vez más difícil ante la rápida expansión del gasto.

El Consejo Fiscal del Gobierno ha advertido que, sin reformas estructurales, el gasto médico podría superar ¥55 billones antes de 2030, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Entre las medidas en debate figuran:

Aumentar gradualmente la proporción del copago para personas de altos ingresos.

Promover el uso de medicamentos genéricos.

Fomentar la digitalización médica (My Number Health ID).

🧭 Conclusión

El récord de ¥48 billones en gastos médicos no solo refleja la excelencia y longevidad de la sociedad japonesa, sino también el enorme desafío que enfrenta su modelo de bienestar.

En un país donde una de cada tres personas tendrá más de 65 años para 2040, la pregunta clave es cómo mantener el equilibrio entre la equidad social, la eficiencia económica y el derecho universal a la salud.

©NoticiasNippon